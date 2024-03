Un catedrático de la UMH de Elche apuesta por la inclusividad como motor turístico

Hacer de la inclusividad en el deporte una apuesta turística es lo que vino a explicar el catedrático de la UMH, Raúl Reina Vaíllo, a los miembros de la tertulia cívica Elche Piensa, que ha tenido lugar este mes de marzo en su sede habitual del restaurante La Taula del Milenio. El docente, investigador del Centro del Deporte y delegado del rector de Campus Saludables y Deporte es experto en deporte inclusivo y paralímpico, lo que centró su intervención y posterior debate.

“El deporte cambia la vida de las personas y la de las personas con discapacidad mucho más”, explicó el catedrático, explica en una nota Elche Piensa. Esa idea parte de su dilatada experiencia en este campo, en el que ha trabajado tanto en el ámbito nacional como internacional. Su labor, además del terreno académico, abarca la colaboración con entidades como la Fundación Trinidad Alfonso que preside Juan Roig en programas formativos con profesores de Educación Física para fomentar la inclusividad o la participación en el libro blanco del deporte de personas con discapacidad (2018).

Deporte inclusivo, en una imagen de archivo / INFORMACION

Perspectiva inclusiva

El catedrático destacó que “la perspectiva inclusiva en el deporte es uno de los principales motores de la atracción turística” de las ciudades que organizan competiciones y eventos. Ello debe ir acompañado de “una oferta de plazas hoteleras igualmente adaptadas. Es imposible organizar una competición de cierto nivel si los hoteles tienen barreras arquitectónicas”.

Reina, en un momento del encuentro con Elche Piensa / INFORMACIÓN

En este sentido, desde su experiencia y conocimiento de la ciudad, Reina explicó que Elche “tiene potencial para acoger eventos de deporte de personas con discapacidad, pero no se podrán organizar si las instalaciones y los hoteles no están adaptados y, por supuesto, se cuenta con las suficientes plazas hoteleras”. Añadió que no hay que pensar solo en grandes competiciones oficiales. “Hay otro movimiento muy importante fuera del deporte federado, como asociaciones y colectivos de personas con diversidad que organizan encuentros deportivos, y que mueven mucha gente, entre participantes y acompañantes”. Como ejemplo citó el colectivo de trasplantados.

Accesibilidad universal

Respecto al nuevo pabellón inclusivo que el Ayuntamiento ilicitano está construyendo en la zona de l’Aljub, Raúl Reina sostiene que “debe proyectarse no solo pensando en las personas con discapacidad, sino desde una perspectiva de una accesibilidad universal. Es una perspectiva que debería tenerse en cuenta en todas las construcciones”.

Torneo de Powerchair, en una imagen de archivo / Alex Domínguez

Reina explicó que su departamento de la UMH colabora con algunas entidades deportivas locales “mediante proyectos de interés mutuo”, pero animó a los clubes a aprovechar más los recursos y posibilidades que ofrece la universidad en el ámbito deportivo en general y del deporte adaptado en particular. El almuerzo-tertulia con Raúl Reina se inscribe dentro de la línea estratégica de Elche Piensa de aportar ideas y fomentar el debate ciudadano en torno al turismo deportivo, como hacen otras ciudades, caso de Benidorm como polo tractor de visitantes, con la consiguiente repercusión en la economía local y en la difusión de sus atractivos patrimoniales, culturales, gastronómicos, etc.