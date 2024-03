Borran el nombre de La Pasionaria de un espacio público en Elche

Nadie va a olvidar la memoria de la militante del Partido Comunista, Dolores Ibárruri, más conocida como La Pasionaria, personaje clave durante la Transición española, aunque un vándalo borre su nombre de un monolito en Elche. Recientemente, ha aparecido tachado y es claro que la acción no pretendía más que hacerlo desaparecer, que nadie identifique este rincón de la ciudad con ella y su figura. Pero que tenga un espacio en Elche ha sido desde hace tres mandatos un tema controvertido y que no ha dejado de serlo.

Sin ir más lejos, el pasado octubre, el pleno debatió su retirada del callejero, a propuesta de Vox, pero se encontró con la oposición de PSOE y Compromís y la abstención del PP, lo que no permitió que el espacio pasase a denominarse jardín de Rosa Ramos Folqués, como era la propuesta. Fue una de las primeras discrepancias que se evidenciaban en una sesión pública por parte del equipo de gobierno que encabeza Pablo Ruz.

El día que se repuso, en mayo de 2017, el monolito en una nueva ubicación en Elche / INFORMACiÓN

Es un tema sensible porque fue durante un gobierno del Partido Popular, siendo alcaldesa Mercedes Alonso, cuando se decidió retirar el que se le había dedicado en la avenida de la Libertad. Corría 2011 y no fue un gesto gratuito porque ese era un recuerdo que llevaba dos décadas en mitad del jardín, mudo y sin que ningún ilicitano se hubiera opuesto a él. Alonso acababa de llegar al Ayuntamiento y quería marcar territorio viendo en aquello un buen motivo.

República Argentina

Cuando llegó Carlos González a la Alcaldía de Elche decidió restituirlo pero no en esa ubicación, que había pasado a denominarse República Argentina por decisión del Partido Popular. El socialista, probablemente para no herir otras susceptibilidades, como la de aquellos argentinos que vivían en la ciudad y que verían retirado este nombre del callejero, decidió trasladarlo al barrio de Altabix, entre la calle Mallorca y Frasquita Vázquez González, y dedicarle un jardín a su memoria. En 2017 hubo un acto de desagravio para rescatar su recuerdo al que acudieron miembros del equipo de gobierno, no de la oposición.

La retirada del monolito en 2015, siendo alcaldesa de Elche Mercedes Alonso / INFORMACIÓN

"Hemos encontrado en estas condiciones el monolito que se levantó en honor a la memoria de Dolores Ibárruri, que está situado en la calle Frasquita Vázquez González, cercana a la rotonda del Hiperber. Dicho acto tiene como claro objetivo ocultar el nombre de sobre quién está erigido el memorial, esto es, invisibilizar nuestra Memoria Democrática y el derecho que tiene el pueblo a conocer el nombre de quienes lucharon contra el Golpe de Estado de 1936 defendiendo la legalidad democrática. Queremos denunciar este acto vandálico y recordar a los que lo han realizado, así como a simpatizantes e impulsores de actos similares, que nada de lo que hagan servirá para ocultar el gran legado del PCE y de su militancia por traer a España los derechos y libertades de los que gozamos hoy en día", explican desde el PCPV en las redes sociales.

Justicia histórica

Dijo entonces el alcalde, Carlos González, que “hemos querido hacer un acto de justicia histórica. Hace unos años, el anterior gobierno municipal tomó una decisión injusta e injustificada por la que suprimió del callejero un monolito que estuvo varios años en nuestro municipio y que pretendía hacer justicia a una mujer luchadora por los derechos y las libertades. Lo que queremos es restablecerlo con un acto sencillo, de momento en el ecuador de la legislatura, y con la única pretensión de reparar aquella injusticia, de hacer que de nuevo esté presente en el callejero de la ciudad”.

El monolito se encuentra en un jardín de la calle Mallorca, en el barrio de Altabix, en Elche / INFORMACION

Datos históricos

Dolores Ibárruri murió en Madrid a los 96 años fue dirigente del Partido Comunista de España y destacó en tiempos de la Segunda República. Tras la Guerra Civil, vivió exiliada en la URSS y, tras la muerte de Franco, volvió a España el 13 de mayo de 1977. Fue diputada por Asturias en las primeras elecciones democráticas. El pasado mes de febrero su nieta presentó una biografía en Elche. La pelota está ahora en el tejado del equipo de gobierno de Elche que deberá retirar las manchas para reponerlo.