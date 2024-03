Coto a las pantallas en Elche

Dos preguntas suelen ser las que con más frecuencia formulan los padres a aquellos que saben: a qué edad le puedo dar un móvil a mi hijo y y cuántas horas son recomendables al día. «Ninguna», responde categóricamente a ambas Germán Ricardo, doctor en Psicología, coordinador del Teléfono de la Esperanza en la provincia y organizador este jueves de la jornada sobre salud mental y uso de pantallas por parte de niños y adolescentes. La sesión, programada entre las 17 y las 20 horas de este jueves, estaba enfocada sobre todo a progenitores, pero también a docentes.

«Antes de seis años, ninguna pantalla. A la hora de comer, incluida la televisión, ninguna pantalla. Tampoco dos horas antes de dormir. Y muchas actividades al aire libre». Estas son las cuatro recomendaciones principales que el experto defiende, al tiempo que es consciente de que hoy en día casi nadie en el hogar se ve capaz de cumplir.

"¿Tuvo móvil de pequeño?"

Germán Ricardo les recuerda a los padres que le preguntan que ellos no tuvieron ningún móvil de pequeños, por lo que es evidente que no es imprescindible tener un smartphone siendo niño.

Asistentes a la jornada de este jueves / Áxel Álvarez

Problemas de alimentación, conflicto en las relaciones con los demás, falta de empatía, desinterés por las otras personas, aislamiento, ansiedad, insomnio, estrés o depresión son algunos de los efectos que están viendo los especialistas y que pueden ser achacables al uso de los móviles. Problemas que pueden derivar posteriormente en ideas o intentos de suicidio.

Así lo constatan al menos desde el Teléfono de la Esperanza, donde se considera vital campañas de información y dar herramientas a los tutores, como la de este jueves en Elche para prevenir trastornos mentales y saber afrontar la adicción a las pantallas.

Bullying

Para ello, en la cita, tomaron la palabra la presidenta y una psicóloga de Plántale cara al Bullying, para presentar información sobre ciberacoso y los riesgos inherentes a las pantallas.

También, otra psicóloga del Teléfono de la Esperanza, Carmen Amago, disertó acerca de cómo consiguen los móviles generar adicción, mientras que el propio Germán Ricardo concluía la jornada aportando una visión general sobre las patologías y las alternativas.

Los presentes pudieron conocer estrategias y herramientas para tratar de gestionar con sus hijos o estudiantes este tipo de problemas. En este sentido, los expertos señalaron que los jóvenes ya ni se llaman prácticamente por teléfono, lo denotan invasivo, y que sus comunicaciones se reducen la más de las veces a mensajes de texto, o ni eso: emoticonos. Se da el caso de que en los cumpleaños ya no se llama ni al amigo ni al familiar. «Esto genera más distanciamiento, su cerebro no se desarrolla para resolver conflictos, no saben relacionarse con los demás», señalan las voces autorizadas con respecto al uso y abuso de los teléfonos.

Abrir las sesiones

Estas sesiones arrancaron en septiembre en la provincia el ámbito educativo, pero se ha optado por abrirlas también al público en general porque se está viendo que los padres están demandando esta información, recursos y alternativas.

Germán Ricardo insiste en que el abuso del móvil genera múltiples consecuencias, tanto físicas como mentales, pero que se pueden atajar. Un camino para ello es que los padres reflexionen, se reeduquen, se autoeduquen para desde ahí fomentar la relación con los hijos y los estudiantes y les ayuden en cómo gestionar el uso de las pantallas ante un problema que va a más y que cada vez preocupa más.