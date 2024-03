Pedreño invita a los enfermeros a empoderarse con el futuro que trae la inteligencia artificial a sanidad

Controlar, gestionar y optimizar la Inteligencia Artificial (IA), democratizar su acceso a la Pequeña y Mediana Empresa, desarrollar soluciones a medida de empresas, sectores y administraciones públicas y empoderar (formación y educación) a las personas en IA, son los grandes retos que tiene por delante Europa, dijo ayer el catedrático Andrés Pedreño en la conferencia que sirvió en el Centro de Congresos de Elche para abrir el I Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería que reúne hasta hoy a más de 500 profesionales. El experto vino a hablar del reto al que nos enfrentamos y con decir que su intervención fue presentada por un avatar en pantalla, el de José Antonio Ávila Olivares, secretario del Colegio de Enfermería, quien se encontraba a su lado está todo dicho.

Un momento de la inauguración del Congreso Nacional en Elche / Matías Segarra

Pedreño fue sincero con los enfermeros que llenaban a rebosar el Centro de Congresos al reconocer que lo suyo es la economía, no la sanidad, pero supo dar una visión general de la situación en España y Europa con relación a la IA al punto de que la vean como una oportunidad y no como un rival porque, aseguró, en menos de diez años habrá cambiado el mundo tal y lo conocemos, pero nunca perder el control. No somos ya capaces de analizar la cantidad de datos que asume una IA, ni leer todos los artículos sobre cualquier materia, ni analizar pruebas de imágenes con la cantidad de información que nos aporta esta herramienta, pero el control humano debe prevalecer, por eso su conferencia iba de controlar y optimizar el impacto. «Ponerla de nuestro lado, ser proactivos y liderar esta nueva tecnología», en la que aseguró Europa va muy por detrás de EE UU y China. A una distancia que prácticamente dio a entender que será inalcanzable y nos llevará a la sumisión ante estos dos gigantes si no reaccionamos.

PIB

Pedreño convirtió a la IA y a las empresas tecnológicas en números, pero con un poder equiparable al Producto Interior Bruto de España para dar una visión de a qué nos enfrentamos. «Nuestros problemas son cada vez más complejos, no tenemos ya capacidad de afrontarlos porque están basados en muchos datos complejos y ni podemos establecer causa y efecto. Por ejemplo, el cambio climático. Hay tantos datos para identificar sus patrones. O el cáncer, que es una enfermedad incontrolable. Es tan peculiar y complejo que ahí es donde la IA nos permite crear patrones para llegar a soluciones más efectivas en tratamientos. Un oncólogo ya no es incapaz de leerse todo lo que hay sobre un cáncer específico. Ensayos, datos, publicaciones. No hay mente humana que lo pueda asumir. Solo con la IA se puede empoderar y afrontar este tipo de problemas».

Andrés Pedreño. / INFORMACION

En Europa somos campeones en humanística, pero en tecnología no es la misma situación. Hay que ponerse las pilas o EE UU seguirá siendo líder del mundo. Europa es una vieja fotografía de bancos y eléctricas Andrés Pedreño

Pero la clave sobre un paciente, aseguró, no puede tomarla una IA. «Cuando hay un derecho fundamental de por medio tiene que tomar la decisión un humano. Hace falta regulación y que sea eficaz. Podemos ir al diagnóstico de enfermedades por IA, pero deben ser revisadas por humanos. Ahora las imágenes son tan precisas, con tal nivel de detalle, que se puede llegar con la IA a la personalización del tratamiento. Un humano es un conjunto inmenso de datos», sentenció.

Líderes

Abogó por la eficiencia para relacionarnos con la IA y puso como ejemplo la donación de órganos. «Somos líderes en el mundo porque tenemos una regulación clara, sencilla y operativa». Advirtió de lo importante que es una seguridad sobre la gestión de los datos sanitarias o «nos pegaremos un tiro en el pie» y puso como ejemplo a EE UU, para quien «es un tema crítico, pero aquí no tenemos una sanidad tan fuerte. Estamos con un problema. En Europa somos campeones en humanística, pero en tecnología no es la misma situación. Hay que ponerse las pilas o EE UU seguirá siendo líder del mundo. Europa es una vieja fotografía de bancos y eléctricas».

El Congreso se clausura este sábado en Elche / Matías Segarra

Y defendió, «aumentar la investigación, meter computación en la enfermería e introducirlo en Primaria o Secundaria. La IA generativa lo pone todo patas arriba. Si España se retrasa y Europa, lo pagaremos caro. Hay que empoderar a los enfermeros dar formación y medios. Hacer un modelo especializado. Tenemos una oportunidad en España con la IA generativa. Hay que controlarla. Hay que aprovechar las capacidades».