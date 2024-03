El TRAM en Elche: 100.000 euros y estudios previos a cargo del Ayuntamiento

La llegada del tranvía a Elche ocupó un papel estelar en la campaña electoral de las autonómicas y municipales que desembocaría en la cita con las urnas del pasado 28 de mayo, y que traería consigo un cambio de gobierno tanto en el Palau de la Generalitat como en la Plaça de Baix. Sin embargo, ¿cuál es la situación del proyecto de TRAM nueve meses después? El Consell ha presupuestado 100.000 euros para este año, la redacción de los estudios previos correrá a cargo del Ayuntamiento de Elche, y Ejecutivo local y Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio deberán firmar un convenio que determine el papel de cada administración. Eso es lo que se desprende de las respuestas que ha venido dando la titular autonómica de Infraestructuras, Salomé Pradas, a los diputados del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas.

Estratégico

El jefe del Consell, Carlos Mazón, mantiene desde mucho antes de que llegara a la Generalitat que la implantación del TRAM en Elche no sólo es un proyecto estratégico, sino prioritario. Hasta el punto de que, hace ahora justo dos años, coincidiendo con su visita al mercado de la palma blanca como presidente de la Diputación, no sólo hizo pública su apuesta por el tranvía, sino que anunció que la propia institución provincial asumiría el estudio de viabilidad, pese a que el entonces alcalde, el socialista Carlos González, tachó la propuesta de implantar el TRAM de «dispendio». Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que esta posición no se ha movido un ápice, y que el tranvía será una realidad en Elche.

La consellera Salomé Pradasm, en un pleno de las Cortes Valencianas. / José Cuéllar / Cortes Valencianas

Discrepancias

Sin embargo, en las filas del PSPV-PSOE opinan todo lo contrario y ya dejan claro que harán bandera de este tema en la Cámara autonómica. Ya no sólo porque los socialistas apostaron en su día por autobuses de alta capacidad, dentro del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible para el Área Alicante-Elche. También porque creen que es una promesa sin visos de convertirse en realidad, algo que justifican en las respuestas que han venido recibiendo de la consellera Salomé Pradas a las preguntas que han venido formulando en los últimos meses en sede parlamentaria. Unas contestaciones que, en cualquier caso, en estos momentos lo que dejan claro es que el departamento de Pradas recoge en sus presupuestos para este año una partida de 100.000 euros para que el Ayuntamiento de Elche realice los estudios previos para la implantación del TRAM en la ciudad.

Preguntas

Desde el mes de diciembre, tanto la síndica adjunta en las Cortes Valencianas, María José Salvador -consellera de Obras Públicas en el primer Botànic-, como los diputados autonómicos Ramón Abad y Ernest Blanch han venido pidiendo respuestas por escrito a la consellera en torno a cuestiones como cuándo va a firmar el Consell el convenio con el Ayuntamiento para la implantación del tranvía, qué coste va a tener el TRAM, si considera que esa partida de 100.000 euros prevista para este año es suficiente, o si acabarán implantándose los autobuses de alta capacidad que planteaba el anterior Consell de izquierdas.

El diputado ilicitano Ramón Abad, en una sesión en las Cortes Valencianas. / José Cuéllar / Cortes Valencianas

Convenio

Ante ello, Pradas, en las respuestas que ha venido dando a los socialistas en las últimas semanas -la última este mismo jueves-, reitera, más allá de la existencia de esa partida de 100.000 euros para que el Ayuntamiento haga esos estudios previos, que la conselleria y el Ejecutivo local están manteniendo reuniones de cara a la suscripción de un convenio «que se firmará en el momento en el que finalice la tramitación correspondiente», según señala.

Estudios previos

En cuanto a los 100.000 euros en cuestión, en la contestación fechada en febrero defiende que «es la cantidad que se estima necesaria para los estudios previos que ha de realizar este año», a lo que añade que, «en último extremo, serán los estudios los que determinarán el coste de la implantación del TRAM de Elche, a partir de los cuales podrá establecerse la participación de la Generalitat». Una respuesta prácticamente calcada a la de este mismo jueves, en la que se detalla que será ese convenio que se firme entre el Ayuntamiento e Infraestructuras el que defina las actuaciones que deberá realizar cada administración con relación al tranvía.

Expediente

Incluso en uno de los escritos, los diputados socialistas pidieron una copia del expediente del proyecto para desplegar el tranvía en la capital del Baix Vinalopó, a lo que Salomé Pradas alega que «en estos momentos la conselleria aún no dispone del expediente del proyecto objeto de la solicitud de documentación, precisamente porque todavía se está trabajando en el convenio que se debe firmar».

La síndica adjunta de los socialistas en las Cortes, María José Salvador. / José Cuéllar / Cortes Valencianas

Dudas

Con estos puntos de partida, tanto María José Salvador como el ilicitano Ramón Abad cuestionan que el proyecto de tranvía llegue a salir adelante. En este sentido, la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en el Parlamento autonómico subraya que «nueve meses después de llegar al Gobierno no hay convenio y la fórmula de que sea el Ayuntamiento el que se encargue de los estudios previos no tiene precedentes, es una anomalía, porque no tiene experiencia en este tipo de estudios. Lo razonable sería que lo hiciera Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que, por otra parte, tiene una capacidad de inversión mínima, porque se ha reducido su presupuesto un 76%». Todo eso lleva a Salvador y a Abad a sentenciar que «lo que se está haciendo es retrasar el proyecto conscientemente».

Ambigüedad

Los dos diputados no se quedan ahí. «La ambigüedad que rodea este tema nos lleva a pensar en si lo que estarán planteando no es un trolebús como el de Castellón y, además, nos preocupa que en alguna ocasión la consellera haya amagado con concesionar la línea del TRAM», señala María José Salvador. «Con el problema de que el trolebús allí empieza y acaba en Castellón, pero no vertebra la provincia», apostilla Abad.

Un pleno de las Cortes Valencianas, en una imagen reciente. / José Cuéllar / Cortes Valencianas

Más presión

Por eso mismo, los socialistas tienen previsto seguir elevando la presión en el hemiciclo. De momento, este mismo jueves ya registraron una nueva batería de preguntas en las Cortes. La financiación del tranvía, por qué no es FGV quien redacta los estudios al formar parte de la red TRAM de Alicante, si la explotación será en régimen de concesión o si la Diputación de Alicante ha remitido a la conselleria los estudios que anunció Mazón hace ahora dos años -documento del que, por cierto, piden una copia- son algunas de las cuestiones que plantean en esta nueva tanda de preguntas a Pradas.