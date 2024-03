El PSOE de Elche pone pegas al conservatorio de Ruz por la falta de parking y las tres plantas

El PSOE ya vaticina que el Conservatorio anunciado por el alcalde en Candalix podría tener problemas. La falta de aparcamiento, al quedarse solo con cien plazas en superficie, y las tres alturas proyectadas en una zona de afección al Palmeral son los inconvenientes del que han alertado los socialistas solo un día después de conocerse el diseño que ha sido elaborado por los arquitectos municipales.

El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha querido aclarar las explicaciones que ha dado el alcalde para rechazar el parking subterráneo propuesto que han propuesto. Ruz lo ha descartado “primero, por normativa no se puede debajo de ningún centro educativo y segundo, porque encarecería mucho el proyecto". En este sentido, el portavoz de la oposición ha asegurado que el alcalde debería tener más rigor a la hora de hablar de estas cuestiones.

“No vamos a permitir las imprecisiones del alcalde. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite aparcamientos bajo centros educativos, no lo prohíbe; la ordenanza de aparcamientos de Elche, que aprobó el señor Ruz y la señora Alonso en 2012, permite aparcamientos bajo centros educativos, no los prohíbe; y en todo caso Edificant lo que dice, en sus recomendaciones, es que no contemplaría la financiación de sótanos”, ha asegurado Díez.

El Conservatorio proyectado para Candalix / INFORMACIÓN

Un aparcamiento en la estación de autobuses

El líder socialista manifiesta que las “instrucciones de diseño y construcción para edificios de uso docente” del Plan Edificant, en su punto 1.1.7 indica que “no se proyectarán sótanos ni semisótanos” y en ningún caso prohíbe aparcamiento subterráneo, solo que, en ese caso, la financiación sería municipal o externa pero no dentro del Plan Edificant. En dichas instrucciones, se indica en el párrafo tercero de la página 2 que los proyectos y la construcción de los centros de educación Infantil y Primaria, “se regirán por los criterios regulados en el documento, correspondiendo, no obstante, al redactor del proyecto proponer y justificar soluciones distintas a las recogidas en las instrucciones”.

Lo que plantea el PSOE es que sea el Ayuntamiento quien financie el aparcamiento subterráneo y que luego la Conselleria con Edificant haga el Conservatorio de Música”, ha dicho Díez, recordándole al alcalde que la idea que deslizó ayer de proyectar un parking a escasos metros, en la zona de la estación de autobuses, “no sería gratuito, costaría dinero al Ayuntamiento. Por tanto, lo de encarecer el proyecto si se hace un parking subterráneo en Candalix, no tiene sentido cuando el alcalde habla de hacer uno a escasos metros, costaría también dinero”.

El portavoz del PSOE, Héctor Díez, en un pleno / Antonio Amorós

Afección Ley del Palmeral

Asimismo, los socialistas han advertido de que la determinación de cambiar la ubicación del conservatorio de Altabix (junto al colegio Clara Campoamor, como ellos propusieron) a Candalix podría suponer demorar todavía más la ejecución del Conservatorio porque la posible afección de la Ley del Palmeral pueda tener en un edificio que contempla tres plantas. "No nos oponemos a la ubicación, pero no nos gustaría que por la decisión caprichosa de cambiar la ubicación suponga un retraso”, ha dicho el portavoz socialista, quien ha lamentado que “estas cuestiones ponen de manifiesto, que las prisas y la ansiedad de este alcalde son malas para Elche”.