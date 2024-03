Joaquín Martínez: «Las cofradías han hecho un gran esfuerzo para cambiar horarios y mejorar la fluidez procesional»

Han pasado cuatro años desde su designación, pero hasta la fecha sólo ha podido vivir una Semana Santa completa al frente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche. A Joaquín Martínez le gustaría poder continuar. Hay muchos proyectos por delante.

¿Se han quedado cosas por hacer?

Por supuesto. Por poner un ejemplo, dentro de la Comisión de Educación de la Junta Mayor hemos elaborado una unidad didáctica para acercar la Semana Santa a los escolares, un proyecto educativo muy interesante que ya está elaborado pero que todavía no hemos podido poner en práctica en los centros educativos. Esta iniciativa es una de las cosas que se nos han quedado en el tintero.

¿Considera esencial llevar la celebración a los niños?

Efectivamente. Son el futuro y hay que cuidarlo. Y ya realizamos acciones para ello. Por ejemplo, tenemos un concurso de dibujo infantil que está dirigido especialmente a escolares y, sobre todo, el referido a los tronos en miniatura, que cuenta con una participación brutal y se hace a través de los colegios.

¿Han pensado en algún momento en hacer un museo de la Semana Santa en Elche?

Yo no soy partidario del museo como tal, porque por ejemplo si vamos a los museos de referencia que hay en la provincia, que son los de Crevillent y Orihuela, en estos museos podemos ver imágenes, pero en Elche no podríamos. Todas nuestras tallas están expuestas al culto en iglesias. Un museo como tal no tendría sentido, pero sí es cierto que nos gustaría poder desarrollar un centro de interpretación de la Semana Santa con otras técnicas expositivas, utilizando nuevas tecnologías. Que hubiera un lugar donde un visitante de fuera o de aquí -por ejemplo, los escolares- pueda tener acceso en cualquier momento del año a conocer un poco más nuestra celebración y sus características. La Semana Santa de Elche lo merece.

Esta puede ser una asignatura pendiente. ¿Hay más?

Otra cosa que está pendiente es conseguir que toda la Semana Santa sean vacaciones lectivas. Así es en casi toda España. Únicamente hay tres comunidades autónomas en las que hay colegio en estas fechas. No le vemos ningún sentido a que esta semana haya clase y la siguiente no. Y nadie me consigue explicar por qué esto es así. Si hubiera una razón, pero no la hay. Todas las juntas de Semana Santa estamos hablando para emprender algún tipo de iniciativa y pedir que sea festivo escolar. Según tengo entendido, resulta que esta es una competencia del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. Espero que algún día se den cuenta. En Elche, por ejemplo, Lunes y Martes Santo se nota que al día siguiente hay clase, y hay muchos menos participantes y espectadores.

¿Por dónde anda el impacto económico de la Semana Santa en Elche?

No manejamos un dato concreto, pero un estudio de Ineca ya decía que la Semana Santa de Elche era la que mayor impacto económico tenía en la provincia. Lo que se puede ver a nivel de hostelería y comercio en Elche es muy importante. Así nos los dicen los propietarios de negocios, que la Semana Santa es temporada altísima en Elche. También existe impacto claro en nuestros comercios. Y en los artesanos de la palma blanca, un sector productivo entero que se dedica a ello con una repercusión muy grande. Después está todo el tema de las modistas, peluquería… que no es una tontería ya que en Elche a lo mejor salen más de 2.000 mantillas en las procesiones. Peinarse todas ellas, a 20 euros ya son 40.000 euros en peluquería. Luego están las bandas de música, las floristerías… Recientemente elaboramos una memoria sobre cuánto cuesta poner las procesiones en la calle y, sin entrar a valorar lo que cuesta hacer un manto o un palio o unos varales, hace una década costaba unos 360.000 euros al año. Ahora sobrepasaremos el medio millón de euros. En una semana, ese impacto económico es sensible. Esto es evidente y nadie lo discute.

En estos últimos cuatro años, ¿ha sentido el apoyo de las instituciones?

Sí. Las instituciones siempre han estado apoyándonos. De hecho llevamos una evolución en los últimos años de incremento del apoyo municipal, que no es solamente dinero. Nosotros ponemos del revés la ciudad durante una semana y durante las semanas previas, lo que supone movilizar a personal de alumbrado, mobiliario urbano… Llevamos tres años con un incremento del importe de la subvención que recibimos del Ayuntamiento. Este año también esperamos un incremento todavía mayor. Esta política municipal ha permitido que se pueda ayudar directamente a las cofradías y hermandades, que se pueda colaborar directamente desde la Junta Mayor con sus gastos, que no son pocos. El año pasado comenzamos con este apoyo y este año queremos incrementarlo. Esto es gracias a la mejora de la aportación municipal.

¿Se presenta a la reelección?

No estoy pensando en eso ahora mismo porque estamos a pocos días de la Semana Santa. Pero no, no me cierro a volver a presentarme. Si somos capaces de formar el equipo para llevar a cabo un proyecto y continuar unos años más, sí me gustaría.

Además del Domingo de Ramos, Fiesta de Interés Turístico Internacional, y de las Aleluyas, ¿que más tiene Elche para ofrecer al visitante?

Tiene de todo. La ciudad es un reflejo de la gente que la habita y la Semana Santa es una manifestación de la dimensión social de las personas. La sociedad ilicitana transmite la tradición cristiana y católica de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo como un fenómeno de religiosidad popular propio, con la herencia que ha recibido, como todos saben, de una gran cantidad de personas que hace 50 o 70 años venían de otras partes de España y se trajeron su impronta, su forma de expresar la religiosidad. Hay una parte de nuestra Semana Santa que la podemos atribuir a la inmigración, pero también es cierto que vivimos en una sociedad que está cada vez más globalizada y cualquiera con su móvil puede ver cómo hacen una procesión en cualquier parte de España. Y todos estamos más abiertos a experimentar y a conocer formas de expresión cofrade. Todo ello hace que en la Semana Santa de Elche puedas ver formas de plantear un cortejo procesional en la calle desde con un estilo típico levantino o murciano a andaluz o castellano. En la forma de expresión en Elche podemos encontrar de todo.

¿Cree que ese puede ser uno de sus valores?

Habrá quien pueda decir que esto es sinónimo de falta de personalidad, pero yo pienso que la Semana Santa de Elche es un crisol de celebraciones, un estilo ecléctico. En esta ciudad, vas por la calle y te encuentras a personas que tienen sus orígenes familiares aragoneses, andaluces, manchegos… Además, hay cosas propias de Elche, que no encuentras en otros sitios de la misma manera, como son las bandas de timbales que abren las procesiones. Aquí, prácticamente todas las cofradías tienen su propia bandas de timbales. Y algunas tienen también su banda de cornetas y tambores.

¿De ahí viene la tamborrada?

En parte sí. Hace tiempo que teníamos en mente realizar nuestra propia tamborrada y el año pasado la pudimos por fin hacer realidad. Este año continuamos con ella y vamos a estrenar un toque propio que han compuesto para que lo toquen todas las bandas que van a participar. Incluso también aquellos que vengan invitados de otras poblaciones, así como la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés de Elche. Esto es, por ejemplo, una característica propia de Elche que se conserva y no solo es que se conserve sino que va a más porque también, según nos comentan las bandas, tienen muy buena repuesta de participación y algunos dicen que no admiten más porque no tienen más tambores.

Elche es un pueblo que demuestra creencias religiosas cada agosto con sus fiestas en honor a la Maredéu. ¿Vive también este fervor en Semana Santa?

El Papa Francisco dice que la religiosidad popular, o sea, las cofradías y hermandades, son el sistema inmunitario de la Iglesia y es que eso se nota en una población como la nuestra en la que hay tanta gente que participa. Nuestra Semana Santa favorece el contacto de muchas personas con sus creencias, así como su encuentro con el misterio de Jesucristo. Hay gente que a lo mejor no iría a misa o no tendría contacto con los sacramentos ni se acercaría a un templo a rezar. Sin embargo, sí lo hace porque su hermandad lo lleva. Las hermandades y cofradías formamos parte de la Iglesia, es un movimiento de laicos dentro de la Iglesia.

¿Cómo está de salud actualmente la celebración?

Considero que el estado es muy bueno. Como indicadores: tenemos listas de espera para ser costalero en muchas cofradías. Sólo hay dos -de las 42- con pequeños problemas de plantilla. También hay más peticiones que timbales en los grupos y mucho interés por salir como nazareno. De hecho, las modistas no cogen ya nuevas vestas o arreglos. El año pasado vivimos un gran auge también en cuanto al público, que es una parte fundamental también. Es cierto que podemos hablar de hechos consolidados, pero no podemos olvidarnos de que esto es cíclico. Nos encontramos en un momento de fase alcista del ciclo, en el que la gente está muy implicada. Hay una afluencia de ilicitanos que yo no recordaba. Es una buena señal, sin duda. Es un síntoma claro de que la Semana Santa de Elche está en un buen momento. Este año ya nadie se acuerda del covid y sigue habiendo una previsión de cifras muy buena.

¿Qué novedades se esperan para este año?

Las más importantes son las referidas a los horarios. Se ha hecho un esfuerzo que yo le agradezco a las cofradías y hermandades en general para ajustar horarios, de manera que se pueda cumplir el objetivo que tenemos que es que el paso por la Plaça de Baix sea lo más homogéneo posible y lo más seguido y sin cortes entre una y otra cofradía.

¿Qué motivación había para cambiar horarios?

Hay varios motivos. En primer lugar, porque la persona que está en una silla viendo la procesión, si ha llegado a cierta hora y no viene pronto una nueva cofradía, es probable que se vaya. En segundo lugar, atendemos a que las personas que están viendo la televisión, que son miles, también podrán ahora tener la posibilidad de ver unas procesiones con una continuidad y fluidez. En ese sentido, las cofradías y hermandades están haciendo un esfuerzo muy grande, especialmente el Martes Santo, para que esto pueda ser así y que el paso de los tronos tenga continuidad y no se produzcan esos vacíos que se daban en algunos momentos. De este modo, los cambios concretos serán en dos días. El Martes Santo, Mater Desolata y Cristo del Perdón adelantan una hora su salida, porque acababan tardísimo. Así, su Encuentro se realizará sobre las 23 horas, casi coincidiendo con el de La Caída y La Verónica. Este mismo día hay cambios en la salida de La Lanzada, que será desde la basílica de Santa María -antes desde San Juan-. A su vez, El Calvario acudirá al templo central ilicitano para hacer un saludo a la Patrona y lo mismo hará La Caída, lo que supondrá que pase dos veces por la Plaça de Baix. La segunda para su Encuentro. También cambia la hora de salida el Jueves Santo de la Caridad, que arrancará a las 18.45 horas -antes a las 21- y pasará por detrás de El Huerto por la Plaça de Baix.