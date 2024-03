Fallece Pedro Miralles, empresario de calzado de Elche

El empresario de calzado Pedro Miralles Román, nacido en Elche, ha fallecido este miércoles a los 96 años de edad. Hijo de un taxista de Crevillent, que vino a vivir a Elche, ha sido uno de los industriales de mayor éxito y que ha hecho del zapato de mujer de calidad su principal reclamo comercial. Sus restos mortales han sido trasladados al tanatorio de l'Aljub. El sepelio tendrá lugar en la basílica de Santa María este jueves a las 11.30 horas.

El empresario Pedro Miralles Román nació en Elche en 1930 / Cedida familia Pedro Miralles

Una vida entre zapatos

Pedro Miralles prácticamente nació, crecio y murió entre zapatos. Más que un fabricante, siempre se sintió un representante y guardaba de algunos de los viajes que hizo con menos de 20 años sus mejores recuerdos cuando, como, por ejemplo, viajó a Mallorca a vender alpagargatas y no vendió ni una y su hermano tuvo que pagarle el billete de vuelta. En aquella época, ese tipo de calzado no podía competir con la calidad del balear. Una lección que aprendió y nunca olvidó y, como le ha sucedido a tantos empresarios de éxito en Elche, pasó página y volvió a intentarlo. Había comenzado en la profesión a los 15 años. Estudió en Las Graduadas en los años de la II República y la Guerra Civil y con 14 años ya estaban en una fábrica como oficinista al contar con estudios primarios. Recordaba, para la cátedra Pere Ibarra, de la UMH que lo hacía cobrando 252 pesetas al mes (1,6 euros), Ello le dio una perspectiva distinta de lo que era el proceso de fabricación y el enorme despegue que con los años tuvo el calzado en Elche.

Pedro Miralles, junto a su hijo y el entonces alcalde de Elche, Alejandro Soler, en una gala de empresarios / INFORMACIÓN

Con dos socios

Fue representante hasta los 23 años, momento en el que comenzó su primer proyecto empresarial con dos socios. Él se encargaba de las ventas y los otros dos de administración y producción. Fundaron Romy. Un año después crearon Calzados Mami, empresa de la que vendería su 33% al cabo de cinco años. Ese mismo año, 1959, fundó Pedro Miralles en la calle Alfredo LLopis. Nació como empresa de calzado de señora, con 30 trabajadores y "máquinas alemanas", destacaba el empresario.

Más tarde, abrió una sección de aparado con 15 trabajadoras en la calle La Torre. Pedro Miralles siempre fue el embajador de sus zapatos pues seguía viajando para vender la producción aunque el cambio económico que iba experimentando el país le llevó a abrir, a medida que crecía su capacidad de producción, una red de representantes: Levante, Madrid, Castilla, Galicia, Aragón, Cataluña, Canarias y Baleares, donde sus zapatos. Ahora sí, competían con el balear en calidad.

Una imagen en la empresa con su hijo, hace ahora nueve años, donde se observa cómo seguía al frente de la empresa / INFORMACiÓN

El éxito le llegó, como a otros, de la mano de El Corte Inglés. En 1968 recibió un pedido de 72.000 pares al que no podía decir que no, aunque no tuviera capacidad en aquellos momentos para esta producción. Se comprometió y ganó porque sabía que en aquellos años trabajar para la empresa de Ramón y Celestino Areces era una garantía; de hecho, llegó a ser el mejor cliente, con un tercio de la fabricación anual. La relación comercial funcionó hasta finales de los años 90, como también le pasó a otras empresas zapateras con el centro comercial.

Casado con Marina López a finales de la década de los 50, tuvo cinco hijos: Pedro, Marina, Cristina, Antonia y Amparo.