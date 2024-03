Nueva concentración en los juzgados de Elche de trabajadoras de Limpiezas Córdoba

Trabajadoras de las mercantiles SCT ACVA y J Córdoba Soluciones, dedicadas al sector de la limpieza tanto empresas como comunidades de propietarios de toda la provincia, especialmente en Alicante y Elche, y con sede en el Parque Empresarial de Elche, protagonizaron este jueves una nueva concentración en señal de protesta por el retraso en resolverse el concurso de acreedores cuando cumplen ya 66 días en huelga. La movilización se realizó a las puertas de la Ciudad de la Justicia ilicitana donde se tramita el concurso de acreedores que el pasado mes de enero presentó el administrador de ambas mercantiles, Rocco Arena. El retraso en la resolución se está complicado y esto deja a las más de 700 afectadas en un limbo legal porque no pueden ni cobrar desempleo ni solicitar ayudas.

Protesta hace unas semanas de las trabajadoras afectadas de Limpiezas Córdoba en los juzgados de Elche / Áxel Álvarez

La sindicalista María José Ojeda, de CC OO Hàbitat PV, dijo que habían mantenido una reciente reunión con el administrador concursal nombrado por el juzgado y le hicieron ver que muchas de las antigüedades que figuran en el proceso no son correctas.«Hay trabajadoras a las que se cambiaba de empresa y, aunque cobraban el plus no se refleja en las nóminas el periodo de antigüedad real», explicó. En estos días se ha remitido las fechas de incorporación correctas al administrador para garantizar los derechos de las trabajadoras.

Cartas de despido

«Necesitamos cuanto antes que esto se resuelva porque están todas esperando a que les entreguen las cartas de despido para poder pasar página o encontrar otro empleo. El sindicato entiende que mientras esto no se resuelva en un sentido u otro no habrá la posibilidad de que las trabajadoras, al menos, cobren. Algunas de las empleadas llevaban hasta 30 años trabajado para estas mercantiles. Los impagos comenzaron en agosto y según la sindicalista algunas afectadas tienen demoras desde entonces de las nóminas.