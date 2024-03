Procesión general en Elche a la espera de la entrada de la Virgen de los Dolores

De soleado a nublado en apenas instantes. Una jornada de altibajos con el tiempo que según la (Aemet) pronosticó un día soleado con algunas nubes pero sin lluvias, que hace prever que finalmente no enturbiará las procesiones que quedan este Viernes Santo en Elche. El broche lo pondrá la entrada de la Virgen de los Dolores a la Plaça de Baix y cuando se produzca la Trencà del Guió que, como manda la tradición, si se rompe traerá un año de buena suerte para la ciudad.

Procesión general

Sobre las 17 horas se ha iniciado la procesión general de cofradías y hermandades y el Santo Entierro, con lo que se han concentrado en la plaza del Congreso Eucarístico una docena de pasos que se han expuesto como manda la tradición previamente en el punto de partida.

La procesión está presidida por la Junta Mayor y el Vicario Episcopal así como auroridades locales, entre ellas gran parte de la corporación municipal. El recorrido, que no sufrirá cambios de última hora a no ser que el tiempo lo impida, será por la Corredora hasta la Diagonal del Palau. Si bien El Lavatorio, Mayor Dolor, Jesús Nazareno y el Santísimo Cristo de la Reconciliación está previsto que continuen por la calle Fira a la Basílica de Santa María. Hasta las 23 horas, aproximadamente, no se espera la Trencá del Guió.

Trencà del Guió

Miguel Ángel Crespo ejerce este 2024 el importante papel de trencaor para perpetuar un ritual que data del siglo XVI. Nereida González e Inmaculada Crespo completan la Tripleta.

Regreso

Una vez el Santo Sepulcro entre en la basílica se rezará una oración y seguidamente realizará el retorno el Cristo Yacente a la Parroquia de San José. Saldrá por la Puerta del Sol y seguirá por las calles Fira, Major de la Vila, Plaça de Menéndez Pelayo, Alfons XII, Pont de Santa Teresa, Santa Anna, Plaça dels Reis Catolics a la parroquia de San José.

Igualmente, una vez terminada la Procesión General, la Virgen de los Dolores retornará a la parroquia de El Salvador por la Plaça del Congrés Eucaristic, Uberna, Plaça Santa Isabel, Bisbe Tormo, Corredora y Aureliá Ibarra.

Imagen del Nazareno durante el encuentro de pasos en la plaza del Congreso Eucarístico este Viernes Santo / INFORMACIÓN

Procesiones

La procesiones de Semana Santa en Elche este 29 de marzo se iniciaron de madrugada. En plena noche tuvo lugar el paso del Santísimo Cristo del Amor desde el colegio Salesianos de San Rafael que llegó a la parroquia de El Salvador entorno a las 5 horas. Entre las 17 y las 18 horas se ha oficiado el triduo pascual, tiempo en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, a lo largo de siete parroquias, la basílica y la capilla de los Salesianos.

También de madrugada tuvo lugar la procesión del Santísimo Cristo de la Reconciliación con un recorrido que duró cerca de tres horas desde el entorno de Santa María con regreso al mismo lugar. Poco después de las ocho también se trasladó al Santo Sepulcro y al mediodía se produjo el vía crucis de jóvenes cofrades.