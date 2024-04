El barrio de San José reclama zonas verdes y más actividad para atraer a los jóvenes

San José es un barrio de contrastes en Elche. Con sólo pasear por sus calles uno puede apreciar que la historia le dio su particular ideosincrasia junto al río Vinalopó, pero no resulta ni el barrio más activo ni vistoso para tomar el aire sentado en un banco. Precisamente esa es una de las demandas más habituales de sus residentes. Desde la asociación de vecinos tienen la sensación de que la zona «es una cuadrícula de calles sin respiro ni árboles, faltan aceras más anchas y los abuelos no tienen donde sentarse», destaca Alba Ricoque, presidenta del colectivo.

Y es que en este sentido las zonas verdes se pueden contar con una mano y en los últimos meses los residentes han perdido además el pulmón verde por referencia, que es el Paseo de Germanías, que sigue cerrado por las obras, con lo que limita las posibilidades de que los vecinos dediquen tiempo en la vía pública si no es para hacer compras.

El Asilo de San José es uno de los patrimonios más icónicos del barrio. | MATÍAS SEGARRA / j.r.esquinas

El hecho de que haya poca vegetación a la vista resalta también que el asfalto y las bandas de aparcamiento priman. En las horas centrales del día parece que haya más coches que habitantes en el barrio, de ahí que los residentes también aboguen incluso por pedir soluciones a este problema, sin que tampoco ellos sepan muy bien cómo podría acabarse esta tendencia y si sería viable peatonalizar algunos tramos. Los vehículos copan todas las zonas, incluso los márgenes de la ladera del río, cerca del jardín de Los Franciscanos.

A pesar de tratarse de una zona ciertamente peligrosa, los conductores no tienen otra salida que recurrir a este entorno en el que hay tramos en los que ni siquiera se han instalado barreras de protección a pesar de que hay un voladizo de varios metros de altura.

Coches

El alto nivel de ocupación de vehículos se debe en parte a que es un barrio en el que escasean plazas de garaje porque de entre los 1.800 hogares que existen el 70% superan los 30 años de antigüedad y no cuenten con zona propia de estacionamiento, lo que motiva a que muchos residentes aparquen en la calle.

A ello se suman los trabajadores de los distintos comercios que vienen de fuera y que los alumnos de la universidad CEU Cardenal Herrera, enmarcada en los antiguos juzgados desde 2013 junto a la iglesia de San José, también necesitan aparcar a diario.

A la izquierda innumerables coches aparcados junto a la ladera del río y a la derecha entorno del Centro Hernandiano. | MATÍAS SEGARRA / j.r.esquinas

Cada año aumenta el volumen de matriculados, ya que sólo este 2023 había 1.900 alumnos entre esta sede y la de Carmelitas lo que supone que principalmente por las mañanas haya bullicio en las calles aledañas al edificio universitario. Los residentes consultados resaltan que este hecho atrae juventud pero poco impacto económico que especialmente se nota en las cafeterías colindantes donde los estudiantes suelen hacer parada.

Ahora bien, que haya multitud de menores de 25 años que a diario acuden religiosamente a formarse no quiere decir que el barrio tenga un aura juvenil ya que resulta complejo que lleguen a instalarse nuevos inquilinos que no tengan una vinculación familiar con la zona por la falta de incentivos.

San José es uno de los diez barrios más envejecidos de Elche con una edad media de 44,5 años y un 21% de sus habitantes supera los 64 años. En El Pla y el Corazón de Jesús se concentra la población más mayor con 47,7 años de media según los últimos datos estadísticos que publicó el Ayuntamiento en 2022. En contraposición, el entorno del campo de fútbol y plaza de Castilla son dos de los enclaves más atractivos para las nuevas generaciones ya que la media de censados es de 33 años.

Distrito 6

De los treinta barrios San José, en el distrito 6, ocupa la décima posición a la cola a nivel de población, contando con 4.517 vecinos censados según el último informe municipal de hace dos años. En la última década el número ha variado apenas un 1% , lo que se traduce en medio centenar menos.

En cuanto a densidad de población, está en un término medio con 222 habitantes por kilómetro cuadrado, sensiblemente por encima del Raval. En un extremo queda la Plaza de Barcelona y Carrús Oeste donde se duplica el número y al otro la Portalada o el entorno de las Cortes Valencianas donde de media viven unas 40 personas por kilómetro cuadrado.

Patrimonio

Miguel Ors, historiador, refiere que la construcción inicial del convento de San José en el siglo XVI, y la posterior conversión en parroquia, marcan el nacimiento de un barrio que ganó en conexiones con el puente de Santa Teresa, conocido como el de la Virgen, que fue el primero que se levantó sobre el Vinalopó en la ciudad. El tercer icono que dio una «impronta especial» al barrio fue la institución centenaria del Asilo de San José, señala el director de la Cátedra Pedro Ibarra.

Además del patrimonio monumental, los residentes refieren que en cuanto a servicios se han mejorado las prestaciones sanitarias mientras que existe falta de vitalidad. Aunque está en funcionamiento un centro social y el centro hernandiano, admiten algunos usuarios que falta movimiento cultural que incluso atraiga a personas de otros barrios, y la asociación vecinal está tratando de ser más fuerte para que no sólo esté dinamizado en fechas concretas como las fiestas patronales en honor a San Pascual y San José.

Comercio

En cuanto al comercio son pocos «de toda la vida» que resisten y muchos han optado por cerrar incluso por las tardes y los fines de semana. Puri González regenta la panadería-bar de 1981 El Palacio de las Galletas junto al Asilo.

Refiere que salvo días cumbre como Semana Santa las ventas no son las que eran en tiempos dorados del barrio y que la clientela es la fiel de muchos años, por lo que cuesta ver caras nuevas. Desde la carnicería Juan Pérez e Hijos, en activo desde 1957, narran que fueron los primeros en montar el establecimiento, que con los años llegaron a establecerse cuatro carnicerías y que ahora sólo vuelven a quedar ellos. Indican que el barrio «se ha quedado viejo» y se queda parado cuando cae la noche, teniendo en cuenta, reseñan, que también falta iluminación en algunas calles.

Por otro lado, en arterias principales como la calle Mayor del Pla se contabilizan hasta una treintena de negocios de múltiples sectores . Aunque la inmensa mayoría están en activo apenas hay cinco que hayan resistido más de una década, un aspecto que evidencia que hay interés en apostar por la zona pero no termina siendo rentable a la larga.

