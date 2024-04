De casta le viene al galgo

José Antonio Román Benticuaga (Elche, agosto 1970) hizo su primera aparición pública en Elche hace muchos años. Fue en 1994, él era un recién licenciado ingeniero agrícola y se le había propuesto como protagonista en la Plaça Baix de una tradición secular, ante la imagen de la Mare de Déu de Les Bombes, como era romper la bandera de luto de la Semana Santa en la tradicional «Trencà del Guiò». Era el «trencaor» y no era un hecho baladí porque un año antes su antecesora, Dulce Quesada, no lo había conseguido. Acertó por el sabio consejo de un capataz, de Paco Sánchez Ferrer. Quizá pasara más desapercibido ese año en el trono de La Columna, que salió por primera vez del templo con los costaleros de rodillas y él era uno de ellos.

En cualquier caso fueron dos coincidencias en un año de bienes para la ciudad, mientras para él comenzó una carrera profesional fulgurante en lo privado, por la que ha trabajado muy duro, hasta que su vida hace ahora algo más de un año comenzara a tener tintes públicos cuando Pablo Ruz anunció que iría en el puesto 13 de la lista del PP a las municipales. Hay quien apunta a que, tras notificárselo, se disculpó porque sabía, por buenas que fueran las expectativas electorales, que se quedaría fuera o en puertas de entrar a la nueva corporación: «Igual al final hay alguna baja», dicen que le dijo.

En cualquier caso, con la llegada del PP a la Alcaldía fue contratado como asesor, al 75 % de dedicación, para poder compaginar el ser personal de confianza con su empresa de asesoría en materia hídrica a nivel internacional. Dentro de ocho días sustituirá a José Navarro después de que este dimitiera tras admitir que en la noche de preparación de tronos para la Semana Santa, la del Viernes de Dolores, entró ebrio a iglesia, lo que ha llevado a su renuncia. Está claro que a Román Benticuaga le ha gustado la experiencia de lo público porque ha nombrado un gerente para su negocio aunque seguirá con el mismo porcentaje de dedicación pública. Y además, aquella frase de «igual hay alguna baja» (que es la segunda en el PP, porque en agosto también se fue Tito Costa y entró en su lugar la número 12, Caridad Martínez), ha sido una premonición. Jurará o prometerá, si no hay contratiempos, en el pleno del 29 de abril, donde ocupará responsabilidades que le son innatas a su perfil: Palmeral, Medio Ambiente y Deportes.

Estudios

Estudió en el colegio público Ferrández Cruz, donde su padre era profesor y enlace sindical de ANPE durante años, e hizo Secundaria y Bachillerato en el IES La Asunción. De ahí al campus de Desamparados de la entonces Universidad Politécnica de València -ahora adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche- donde cursó Ingeniería Agrícola. Amante del baloncesto, aunque no tenía ni la altura suficiente para ser pivot ni la destreza del base, aunque jugó en las categorías inferiores del CBI, encontró en el rugby su pasión. Jugó en el Elche y durante esta etapa universitaria en Orihuela ayudó a la fundación de su club. Ahora sigue jugando las clásicas pachangas de veteranos y disfruta especialmente del «tercer tiempo» con los amigos de siempre.

Un máster MBA le abrió las puertas de lo que es su profesión, especialista en proyectos agrícolas internacionales y de comercio exterior. Domina el inglés y el francés. Este segundo idioma por el año que se pasó en Argelia (en plena guerra) para la puesta en marcha de un proyecto de regadío. Su competencia le ha llevado a visitar por motivos profesionales hasta sesenta países y dejar proyectos en más de cuarenta. África Occidental ha sido su principal lugar de trabajo. Ha trabajado para iniciativas de las Naciones Unidas y desde 2012 es gerente de Agrinauta A&D.

Pablo Ruz, el pasado lunes explicando las competencias al nuevo concejal, a partir del día 29 de abril / INFORMACIÓN

Política

Con esta ficha, ¿quién quiere estar en política? Román Benticuaga ha «mamado» como hijo de político todas las campañas electorales desde 1977 y, por qué no decirlo, todas las crisis tanto de Alianza Popular como, más tarde, del Partido Popular, aunque siempre desde la barrera porque el que estaba en primera fila era su padre, José Antonio Román Parres. De hecho, no se afilió hasta hace poco más de un lustro, cuando Pablo Ruz presentó su candidatura a la presidencia de un Partido Popular que lideraba Mercedes Alonso. Trece años mayor que el regidor, al que conoció de rebote, un día que llegó este agredido, ha ido tejiendo una amistad sobre cuestiones que les son comunes. Semana Santa, Venida de la Virgen, Palmeral, Patrimonio,... Elche, en definitiva. Y también unidos por un libro: «Sobre La Libertad», de John Stuart Mill, que regaló al regidor. Una obra que versa sobre los límites del individuo y de la sociedad. Una libertad que da la felicidad siempre que no se perjudique al resto. Solo viendo la sonrisa que luce se nota que forma parte de su filosofía de vida, que lo sigue al pie de la letra. Dicen que es «muy activo» en todo.

No rehuye de la herencia de su apellido pero tampoco se siente responsable más que de las decisiones que adopta. Casado y padre de dos hijos, amplía la estirpe de concejales hijos de concejales en Elche, como lo son, sin ir más lejos, Paco e Ivan Gómez (PSOE) o Pasqual y Mireia Mollà (Compromís). Su carácter franco y sus ganas de hablar, el ímpetu que ha puesto a su trabajo como asesor, donde ha sido la sombra (y el sol) del concejal Juan de Dios Navarro en las áreas que ahora serán las suyas, prometen que no pasará desapercibido. Tampoco parece dispuesto a cambiar algunas de sus convicciones: europeísta y defensor acérrimo de la Agenda 2030, choque contra quien choque. Un perfil de alguien que viene a intentar cambiar las cosas y donde se adivina de un perfil más medioambientalista que político, que disfruta de este momento de su vida casi tanto como de esas maletas que arrastró por medio mundo cuando aún no era nadie.

