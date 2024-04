Susi Rosa Egea: «Hay quien se escandaliza con esta novela y a quien le parece un paseo por las nubes»

La novela salió hace unos cinco meses y ya va por su segunda edición. Para su autora el reto simplemente era tener su propia obra, no pensaba sacarla a la venta. Al final los que la leyeron, entre ellos su profesor de escritura, Ramón Alcaraz, la animaron y está cosechando un éxito que a ella misma le ha sorprendido por la grata acogida. El caso es que ya tiene en capilla su segunda novela, que sí tendrá una vinculación con Elche, la ciudad en la que vivió cinco años para estudiar Derecho en la UMH.

¿Cómo surge esta novela?

Yo llevo toda la vida escribiendo. En mi cabeza siempre ha habido historias, personajes... Un día vi que en el ordenador tenía escritos de varios perfiles de personajes y entonces decidí, a partir de ahí, empezar una novela que trata de relaciones de amor. Lo que hice fue unir la trama de esas varias historias y así surgió «Eso que tú me das». Tardé como cuatro años en terminarla, con el covid de por medio.

¿Y cómo se organiza para escribir?

Sigo una disciplina. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana y dedico una hora a leer lo que he escrito el día de antes y a corregirlo. Por la noche, cuando ya tengo a mis hijos durmiendo, sobre las ocho y media o nueve, pues es mi momento, digamos, de creatividad. Entonces me siento delante del ordenador y me pongo a redactar ideas que previamente se me han ocurrido, cuando te viene la inspiración. Y es que cuando estás en el proceso creativo, los personajes te hablan como si existieran en realidad. Por eso a veces cojo el móvil y me mando una nota de voz. O si estoy esperando para entrar en una reunión me abro un block de notas que tengo en el móvil y lo escribo ahí.

¿Qué es lo que más le ha costado de esta novela?

Lo que más, el título. Justo al contrario que la novela que acabo de terminar «La vida secreta de Junio Sanz», cuyo título ya tenía en la cabeza antes de empezar.

¿Tenía la idea clara desde el principio de que iba a ser una novela erótica?

El erotismo y la sexualidad son parte de la vida, entonces yo no me imagino una historia de amor, contemporánea, sin que el sexo esté presente, una historia real sin que haya escenas de sexo. Yo no me lo imagino. Entonces, cuando me preguntan por qué narro escenas sexuales tan intensas contesto que es parte de la vida. Trato el sexo con toda naturalidad.

Acogida

¿Cómo ha recibido su familia y sus amigos la novela?

La acogida ha sido maravillosamente buena. Entre los cientos de ejemplares que llevaremos de venta todavía no he recibido ninguna crítica negativa, pero estoy preparada para recibirla porque obviamente sería una ilusa si pensara que no habrá alguien a quien no le guste la novela. Entre mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis familiares, tengo de todo, las reacciones han sido muy variadas. ¿Por qué? Porque todo depende de tu experiencia vital. Hay personas de mi alrededor a las que le ha parecido muy romántica con unas pinceladas eróticas, y hay gente a la que le ha parecido muy picante. Hay gente que se escandaliza un poquito más y hay gente para la que es un paseo por las nubes. La novela es mucho más que una novela romántica o que una novela erótica: es un análisis pormenorizado de las relaciones interpersonales.

Pregunta clásica: ¿hasta qué punto bebe la novela de lo que usted conoce o de historias de sus amistades?

Mi novela es pura ficción: los personajes, las tramas, los diálogos... Son ficciones que han salido de mi cabeza. Obviamente en toda ficción siempre hay una parte de realidad porque es una novela contemporánea, no es una novela fantástica. Pero realmente no es nada biográfica.

Inspiración

¿Qué es para usted escribir?

Para mí escribir es viajar, es volar, divertirme, es emocionarme. Yo cuando escribo me emociono, estoy escribiendo y estoy riéndome. Estoy en una discusión entre los personajes y estoy llorando. Estoy redactando una escena sexual y estoy excitada. Para mí escribir es plasmar en un papel la realidad, aunque sea una realidad inspirada, inventada. Es algo que trato de hacer real, que le salte del papel a quien lo esté leyendo, que le llegue a su interior. Es igual que cuando vemos una película con unos buenos actores, que tú te estás creyendo la película: te emocionas, vives miedo, pasas tristeza, te ríes...

¿Qué quería ofrecer a los lectores con este publicación?

Mi objetivo era un poco trascender del papel y que las historias que se cuentan conecten con la persona que esté leyendo, que le lleguen. Y creo que lo he conseguido porque las opiniones que estoy teniendo son buenas. El otro día recibí un comentario que me decía: «Es increíble cómo describes a los personajes, incluso me imagino la voz que tienen». Eso es brutal. Así que para mí escribir es eso, poder participar en que haya personas que se sientan emocionadas con lo que yo he escrito y que rompan su rutina, que la vida ya es bastante complicada.

