El escándalo de Semana Santa en Elche aún no ha escrito su último capítulo

El escándalo de la Semana Santa de Elche y el exconcejal José Navarro no ha quedado aquí. Se prevé que en el próximo pleno, a celebrar el lunes 29 de este mes, la oposición, o parte de ella al menos, intente sacar los colores al equipo de gobierno por esta polémica. Y es que la portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, ha explicado que su grupo ya ha registrado una interpelación al alcalde, Pablo Ruz, para que dé explicaciones en el próximo pleno sobre su "mala gestión ante la última crisis del gobierno municipal y crisis reputacional de la ciudad" que ha desembocado en la dimisión del concejal popular José Navarro.

"Falta de liderazgo"

Díez cree firmemente que “Ruz no ha estado a la altura a la hora de prevenir o al menos minimizar el daño" a Elche, "que es lo que le corresponde al máximo dirigente” y añade que no es normal que ante un hecho como éste, "Ruz no haya reprobado la actitud de su concejal y portavoz, denotando una clara falta de determinación y liderazgo”.

Amparar este tipo de comportamientos

“El alcalde sigue repitiendo a día de hoy que el señor Navarro no tendría que haber dimitido y, con ello, lanza el mensaje de estar amparando este tipo de comportamientos que dañan el nombre de nuestra ciudad, por lo que ¿qué confianza podemos tener en él de ahora en adelante para abordar este tipo de crisis?”, asegura.

La edil Esther Díez, de Compromís / Información

La portavoz municipal de Compromís ha señalado además: "Lo que es todavía peor es que en estos últimos días tras la dimisión el señor Ruz quiera culpar a la oposición de lo sucedido y nos censure tanto a los medios de comunicación como a nosotros por querer abordar este tema en la que es una actitud muy antidemocrática”.

Ética

“Pablo Ruz tiene que entender que un escándalo así no puede gestionarse desde la hipocresía, la negación y la soberbia, pues de un alcalde a la altura se espera que lo haga desde la valentía, la ética y la humildad”, apunta a su vez la lideresa.

Esther Díez ha manifestado que“en este sentido, ya que el alcalde de Elche optó por no presidir el pleno para dar explicaciones sobre su gestión, ahora lo que le piden desde Compromís es que "asuma sus responsabilidades ante toda la ciudadanía, rectifique y asuma todos sus errores a la hora de abordar este hecho que tanto ha dañado al nombre de nuestra ciudad”.