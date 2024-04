La UMH da luz verde al adelanto de exámenes y el estudiantado presiona con una sentada y amaga con más protestas

«Sin nosotros no hay Universidad» o «UMH. La Universidad donde no estar». Éstas fueron algunas de las consignas que este lunes por la mañana mostraba medio centenar de estudiantes en el edificio Rectorado de Elche, acompañadas del sonido de silbatos para hacer oír su voz. No hubo paro académico para protestar contra el adelanto de los exámenes de septiembre a julio y de diciembre a octubre, como pretendía la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Sobre todo porque, finalmente, la movilización se desconvocó, algo que los representantes del estudiantado achacaban al Rectorado, mientras que el equipo rectoral argumentaba que la convocatoria no se había solicitado dentro de plazo, de cinco días hábiles que se habrían cumplido este martes y no el lunes, por lo que era nula. Aún así, el estudiantado trató de presionar con una sentada justo coincidiendo con el consejo de gobierno, que, finalmente, sacó adelante la propuesta de cambio de fechas de la evaluación para el próximo curso con cuatro votos en contra, los cuatro correspondientes a los representantes del alumnado.

Más protestas

Sin embargo, desde la Delegación de Estudiantes no se dan por vencidos y amagan con más protestas. Por su parte, la vicerrectora de Estudios, Susana Fernández de Ávila, no sólo insiste en que desde septiembre se han estado manteniendo conversaciones con los representantes del estudiantado, sino que sigue la mano tendida para que hagan sus propuestas con una única línea roja: la convocatoria de septiembre se debe adelantar para poner fin a la situación excepcional que se vive en la UMH.

La sentada protagonizada por estudiantes de la UMH este mismo lunes en el Rectorado. / Áxel Álvarez

Firmes

De entrada, el delegado de Estudiantes de la UMH en funciones, Joan Gil Martínez de Baroja, sigue firme en la posición que ha venido manteniendo: «No se ha contado con el estudiantado a la hora de plantear el cambio de fechas de los exámenes y tampoco han tenido en cuenta nada de lo que hemos propuesto», indica. Una falta de representatividad que incluso lleva más allá: «En el consejo de gobierno de la UMH somos cuatro estudiantes, lo que supone sólo el 10%», señala, algo que, como destaca, es lo que ha permitido que ese adelanto de la evaluación de septiembre a julio saliera adelante sólo con esos cuatro votos en contra.

Más tiempo

Desde el principio, de hecho, desde la Delegación han subrayado que mantener la convocatoria en septiembre les permite tener más tiempo para preparar las pruebas, incluso hay algunos que dejan asignaturas para esa convocatoria y aprovechan para estudiar en los meses estivales. Un argumento al que añaden la problemática adicional que tienen aquellos alumnos que viven en pisos de alquiler.

Participación

Ahora bien, por encima de todo, ponen el acento en que no se le ha dado participación al alumnado, que ha faltado receptividad y que las medidas se han ido tomando de forma precipitada. Por eso mismo, pidieron que se aplazara la modificación de las fechas de exámenes un año. «El primer borrador es del 16 de febrero, y lo que se ha pedido es hacer la propuesta con tiempo y dándole participación al estudiantado», comenta Joan Gil Martínez de Baroja, quien hace hincapié en que, «al final, se han mantenido firmes y no han cedido en nada de lo que les hemos pedido».

La sentada protagonizada por estudiantes de la UMH este mismo lunes en el Rectorado. / Áxel Álvarez

Sin garantías

Entre otras cuestiones, afirma que el equipo rectoral fue «incapaz» de garantizar que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y el Trabajo de Fin de Máster (TFM) se puedan defender en septiembre. A ello, agrega otro tema que consideran importante: la Delegación de Estudiantes planteó hace un par de meses que la «recuperación» del segundo semestre fuera en julio, pero que la del primero se trasladara a febrero. «Nos dijeron que era inviable y ahora nos encontramos con que sí es una opción, pero sólo para Farmacia, Bellas Artes y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO). Para unos sí y para otros no, y tampoco nos garantizan que eso se vaya a mantener de cara a próximos cursos», aduce el delegado de los estudiantes. «Tres de las nueve facultades y centros que tiene la UMH y ninguno está en Elche, porque en Elche faltan espacios. Se han comprometido a estudiarlo en un futuro, pero, ¿con qué garantías y en qué futuro?», cuestiona. Finalmente, entre las proposiciones de los representantes del alumnado se encontraba que, con carácter excepcional, el estudiantado pudiera presentarse a tres convocatorias de exámenes por curso frente a las dos que tienen ahora.

Visión distinta

La visión de la otra parte, sin embargo, difiere sustancialmente. Desde el equipo rectoral de Juan José Ruiz se reafirman en que la UMH era la única, junto a la Uned y la Universidad de Cádiz, que mantenía la evaluación tras el parón estival, y que eso permitirá a los alumnos dedicar los meses de verano a otras actividades. El cambio de fechas, en este sentido, sostienen que, además de conllevar mayores tasas de éxito porque la materia está más reciente, permitirá armonizar el calendario con la vista puesta en la solicitud de becas y ayudas o en la matriculación en otras titulaciones, por ejemplo, y que los alumnos y alumnas de nuevo ingreso ni siquiera notarán cambio alguno puesto que hace ya años que la recuperación había dejado de ser en septiembre en Secundaria, Bachillerato y FP. Asimismo, se adelantará el periodo de docencia, de manera que, tras la Navidad, no habrá días lectivos, sino que comenzarán los exámenes.

La sentada protagonizada por estudiantes de la UMH este mismo lunes en el Rectorado. / Áxel Álvarez

En manos de cada centro y facultad

Es más, Susana Fernández de Ávila destaca que, «al final, la Delegación de Estudiantes estaba tan obcecada con septiembre que no ha intentado mejorar el calendario, que tiene muchas variantes, y cuando nosotros no estamos cerrados a nada. Lo único no negociable es dejar septiembre, pero el resto se puede hablar». En cuanto a los TFG y los TFM, declara que se podrán presentar en septiembre, y que así se lo trasladó a los representantes estudiantiles. Otra cosa es mover la convocatoria extraordinaria del primer semestre a febrero: «Dejamos que cada centro y facultad decidiera, y lo sabían, y tres centros decidieron pasar esos exámenes a febrero. El problema es que en Elche no ha habido opción por el problema que generaba la coincidencia de clases y de exámenes en febrero. Sólo un centro lo planteó al principio, pero, al final, lo descartó porque suponía hacer pruebas los sábados». En cuanto a agotar tres convocatorias en un mismo curso, directamente cree que es inviable, e insiste en que, a partir de ahora, cada centro y facultad tendrá más libertad para ajustarse a las necesidades de los estudios que imparte.

Reunión

Sea como fuere, en los próximos días se reunirá el consejo de dirección de la Delegación de Estudiantes con el fin de evaluar lo sucedido, y debatir y aprobar un nuevo plan de acciones de protesta contra este cambio de fechas.