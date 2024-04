CC OO denuncia el repunte de la economía sumergida en Elche y Vega Baja

La sala cultural La Llotja de Elche acoge esta mañana la asamblea de delegados de Comisiones Obreras (CC OO) del Vinalopó y la Vega Baja, donde se está poniendo de relieve en estos momentos los principales problemas que afectan actualmente a los trabajadores de estas comarcas. En el evento, el sindicato ha denunciado ante INFORMACIÓN el repunte que está viviendo desde que acabó la pandemia la precariedad laboral motivada principalmente por la economía sumergida.

Así lo ha manifestado la secretaria general de CC OO Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar Román, que ha asegurado que "pese a los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social que se están produciendo, sigue habiendo bolsas de precariedad principalmente en el sector del calzado, motivadas por la existencia de numerosos trabajadores que no están dados de alta y por la situación de economía sumergida que todavía existe, sobre todo en la Vega Baja, donde aún se realizan muchos trabajos a mano del sector zapatero".

De Elche a la Vega Baja

Según Palomar, "todavía existen muchos trabajadores que durante la primavera-verano realizan sus labores en el campo y la temporada de frío trabajan en el calzado, todo ello sin contrato". En referencia a este asunto, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea -que también ha acudido a la asamblea de hoy-, solicitaba, "para combatir la economía sumergida, que se refuercen las inspecciones de trabajo". Según García Alcolea, es "muy necesario perseguir el fraude, además de para luchar contra la precariedad laboral, con el objeto de evitar la competencia desleal que sufren las empresas que sí cumplen con sus obligaciones, pero que además también padece la sociedad, ya que este tipo de actividad no genera recursos a través de los impuestos".

La responsable autonómica del sindicato recuerda cómo se vio lo negativo de la economía sumergida para el trabajador durante la pandemia, ya que estas personas "no podían acceder a las prestaciones de ayuda porque no estaban contratadas y no podían ser cubiertas, por ejemplo, por un Erte". Para atajar el problema, "es necesario cambiar la cultura empresarial y reforzar las inspecciones laborales".

Sobre economía sumergida también destacaron las portavoces del sindicato CC OO el problema que existe "con el empleo doméstico. Dos de cada tres mujeres que trabajan en el sector no están dadas de alta. Y digo mujeres porque el 95% de las que trabajan en este sector lo son", expone Palomar.

Una aparadora, trabajo que concentra parte del trabajo precario de la economía sumergida de Elche y Vega Baja / JOSE NAVARRO

Mensajes para las conmemoraciones

En la asamblea que se está desarrollando en Elche se están tratando los actos a organizar por el Día Internacional del Trabajo del 1 de mayo y por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo del próximo 28 de abril. Las dirigentes sindicales explican a sus delegados las principales reivindicaciones de cara a estas conmemoraciones. Empezando por la segunda, la secretaria autonómica asegura que "sigue habiendo muchos problemas de seguridad y salud en el trabajo, pese a que la ley de seguridad laboral entró en vigor hace tiempo. Hemos detectado un incremento de accidentes y de la mortalidad por caídas en altura y por episodios cardiovasculares principalmente causados por el estrés y el calor. También está afectando en esto el cambio climático".

En el mismo sentido, la responsable comarcal de CC OO denunciaba que "en materia de seguridad y salud hemos detactado un incremento de los problemas de clima laboral tóxico. En el día a día estamos recibiendo cada vez más quejas por este motivo, que está muy cerca del acoso laboral". Según Carmen Palomar, "este es un asunto de precariedad laboral por abordar. Y la precariedad laboral unida a la ausencia de altas, jornadas excesivas, incumplimentos de plan e prevención, hace que aumenten las muertes en el trabajo que en pandemia disminuyeron pero que ahora han vuelto".

El sindicato reconoce que los datos económicos y de afiliación a la Seguridad Social son positivos, pero "aspiramos a que el paro baje de los dos dígitos e incluso al pleno empleo". Así, la secretaria de CC OO-PV incide en que "debemos prestar especial atención a toda la siniestralidad que estamos padeciendo y proteger el mayor bien que cualquier empresa puede tener, sus trabajadores". Así, el Primero de Mayo "exigiremos al Gobierno políticas públicas que pongan por encima de la economía a las perosonas. Es cierto que las condiciones laborales han ido mejorando, pero debemos trabajar en pro de una reducción de la jornada, de mejorar los salarios y proteger la contratación con criterios europeos, en modificar el despido y en que se cumpla el artículo 128 de la Constitución que dice que los representantes de los trabajadores deben estar en los centros de decisión de las empresas".

CC OO también apuesta "por el empleo verde y sostenible, con inversión en renovables, relocalización de empresas y por un pacto integral de cuidados", esgrime García Alcolea, que a su vez denuncia "la alta precariedad laboral que padecen las mujeres".

Manifestación del Primero de Mayo reciente en Elche / ANTONIO AMORÓS

Sindicato líder

Por otro lado, Carmen Palomar Román destacaba la necesidad de poner en valor a los representantes sindicales. En este punto, la delegada comarcal de CC OO recordaba que su sindicato, tras cerrarse los procesos electorales, "revalida su liderazgo este año", con 11.840 representantes en la Comunidad Valenciana y 1.283 en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja. Además, la portavoz resaltaba que "este año hemos aumentado el número de representantes en global, pero lo más importante es que hemos aumentado el número de mujeres, con un 43%, y el de jóvenes, con un 11% de la representación siendo menor de 30 años".

Hospital del Vinalopó

La secretaria general de CC OO Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar Román, expresaba también que "en nuestra política de defensa de los servicios públicos, este Primero de Mayo exigiremos al presidente Mazón que comunique a la empresa concesionaria del Hospital de Vinalopó la reversión de la gestión del área de salud. Todavía tiene tiempo para comunicárselo y no entendemos que no lo haga, porque no tiene sentido que éste sea el único de la Comunidad Valenciana donde la gestión siga siendo privada".

Palomar afirmaba que "lo demandaremos con el máximo ahínco". CC OO forma parte de la Plataforma por la reversión del Hospital del Vinalopó.