El PSOE advierte al alcalde de Elche que tendrá que ajustar el presupuesto si sigue gastando el dinero "sin prudencia"

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Patricia Maciá, ha advertido hoy tras la comisión de Hacienda que las reglas fiscales están activas y ello significa que el Ayuntamiento de Elche debe cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, "cuestión que a día de hoy no se cumple", según el PSOE. “Aunque haya incertidumbre con el destino del remanente, las reglas fiscales sí que están activas y es obligatorio cumplir la estabilidad presupuestaria. Tras las modificaciones aprobadas con el remanente y, según los informes técnicos, el Ayuntamiento tiene un déficit o necesidad de financiación de -17.728.203’95 euros, lo que lleva a tener que pensar en medidas de ajuste presupuestario a final de año”.

Maciá ha explicado que el informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria indica que se estima que “a 31 de diciembre de 2024, podría incumplirse el objetivo de estabilidad. (…) en cuanto al uso de remanente de tesorería cabe advertir que podría afectar negativamente a la capacidad de financiación”. Ante ello, el informe prosigue incluyendo los mecanismos de corrección de la LOEPSF ante el incumplimiento de las reglas “como medidas correctivas con la aprobación de un Plan Económico-Financiero, artículo 21, medidas coercitivas o de cumplimiento forzoso”.

"Gastando sin control"

Maciá ha recordado que desde la pandemia y hasta el año 2023, las reglas fiscales estaban suspendidas “y aunque el principio de prudencia financiera seguía existiendo, no había consecuencias como las hay ahora que están activas, esa es la gran diferencia. Y el gobierno está gastando sin control el remanente a sabiendas que generará problemas de tensión financiera a finales de 2024”.

Remanentes

El remanente que queda a día de hoy “es de 8’9 millones, de los 27’5 millones, pero a ese importe se tendrá que quitar las facturas pendientes de pago que, según nos han informado los técnicos, estará por el 1’5 millones. Por tanto, van a tener que usar más remanente y más inestabilidad”.

Sobre las modificaciones, la edil socialista ha explicado que el PP y VOX “inyectan 60.000 euros más en protocolo y 50.000 euros más en publicidad institucional y sube el presupuesto de fiestas más de un millón. En estos momentos el PP y VOX superan el presupuesto de Fiestas que dejamos”.

Otra cosa que llama la atención “es que el señor Soler indicó que se iba a destinar un millón de euros para la adquisición de locales y no pagar alquileres. Pues que explique por qué sube 40.414 euros la partida de alquiler de locales atención ciudadana”.

Farolas y aceite

Maciá ha manifestado que la obsesión del alcalde por las farolas “hace que se destinen dos millones de euros a la renovación de alumbrado público. Entendemos que en estos momentos esa no es la prioridad, cuando vemos que el aceite ha vuelto a subir un 13% más o los precios de los alquileres están por las nubes. Los ciudadanos pagan impuestos para pagar las farolas del señor Ruz”.

Respecto a la modificación del presupuesto de Visitelche, de los 280.000 euros que se incrementan con remanente, “nos llama la atención los 134.000 e en publicidad para promocionar la proclamación del Dogma de la Virgen por Pío XII. Quizá ese dinero se debería destinar a promocionar la ciudad y sus elementos turísticos, pero vemos que la religiosidad está por encima de eso”.

Sobre el préstamo y el anuncio de bajar 2 millones de euros, pasando de 20 a 18 millones, “hemos preguntado qué partidas se dan de baja del plan financiero aprobado en diciembre, ya que la mayoría de partidas están financiadas con préstamo. Y a raíz de esto, hemos preguntado si ya han pedido autorización a la Generalitat para pedir el préstamo y a estas alturas, como todavía no lo tienen claro, no han iniciado el paso previo. Por tanto, los proyectos que están en contratación financiados con préstamo no se podrán adjudicar hasta que se tenga el préstamo, por lo que va a generar mayor retraso aún”.

Ejecución presupuestaria: 28’08% de inversión ejecutada

Y también se ha dado cuenta del Informe de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2023. Maciá ha recordado que en el pleno de febrero “ya advertimos de la baja ejecución de inversión ejecutada y no nos equivocamos: finalmente el porcentaje de ejecución de las inversiones es del 28’8%, de 70 millones de euros, se ejecutaron 20. Parece ser que estos datos no los hace públicos el señor Soler. Tengo que recordar que el PP tuvo 6 meses completos para trabajar mientras que nosotros solo tuvimos 4 y medio por las elecciones y porque la ley electoral no permite adjudicar en elecciones. Y posteriormente, en junio, tampoco podíamos hacer mucho porque se producía un cambio de gobierno”. Hace un año, “en nuestro último año completo, la ejecución se situó en el 34’51%, 8’5 millones de euros más ejecutados”.