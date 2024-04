La Marina lleva nombre de mujer

«Sólo nos falta dirigir la asociación de la caza». Comentan entre risas algunas de las mujeres con más influencia en la pedanía de La Marina que en los últimos años han ocupado los principales puestos de responsabilidad en la costa del término municipal de Elche. Es de las pocas zonas del Camp d’Elx en las que ellas destacan sobremanera en las juntas directivas de entidades, cuando la curva hace un tiempo era opuesta, y lo achacan a la gran implicación que han demostrado y el esmero para fomentar que las mujeres tuvieran un altavoz.

La prueba más evidente se da en el puesto de alcalde pedáneo, que desde el anterior mandato está ocupado por una mujer y, aunque no se ha presentado a la reelección, volverá a salir otra porque sólo hay una candidata. Al proceso de elecciones de este domingo se han presentado 19 mujeres frente a 31 hombres de entre 28 pedanías.

Marisa Sánchez, actual representante de La Marina, se muestra orgullosa de haber conquistado espacios que antes encabezaban ellos y que su puesto vaya a estar ocupado por un nombre femenino. «Se ha presentado una amiga mía, Mari Carmen Molina, y dejo paso a otras». Precisamente esta candidata, que salvo nulidad será la próxima alcaldesa pedánea, ha sido también designada como presidenta del distrito 13 y miembro de la asociación de vecinos Pinomar, que tiene cuatro décadas de historia y está formada por unos 400 socios, es decir, por dos de cada diez habitantes de la pedanía.

Cabeza de familia

«Me llamaba la atención al principio porque el cabeza de familia era el que figuraba en la asociación de vecinos y el único que tenía voz y voto», cuenta esta residente que percibe que en una década ha cambiado ese pensamiento «porque la mujer se dio cuenta de que tiene voz y voto sin necesidad de estar detrás de nadie».

Siete representantes de entidades de La Marina en una de las plazas de la pedanía hace días / Áxel Álvarez

Es más, refieren que el caso más simbólico se da cuando salen en procesión los pasos de San Francisco y la Virgen del Rosario. Originariamente eran hombres quienes portaban los dos tronos pero un año, por la falta de manos, ellas propusieron que se sacase de forma mixta hasta el punto de que ahora es tal la acogida que cada año se turnan por sexos para sacar a cada uno de los santos, «todo con orden, convivencia y naturalidad».

Cuenta que el hecho de ser la pedanía más alejada de Elche también ha avivado esa lucha de hacerse notar y no sólo para reivindicarse de cara a la Administración, si no que los colectivos asociativos se han movilizado mucho y están muy conectados para ofrecer una dinamización cultural por sus propios medios. «La idea es que no nos quedemos estancados», responde sobre la base de que faltan infraestructuras que conecten con la ciudad como, por ejemplo, frecuencias de autobús los domingos, lo que motiva que sus propios vecinos organicen actos como charlas y carreras para estrechar lazos.

Asociación de vecinos

Isa Valentín, presidenta de la asociación de vecinos Pinomar desde 2019, incide en que desde la entidad han fomentado el empoderamiento de la mujer rural a través de talleres, «reconociendo la labor de nuestras abuelas y de nuestras madres. Destaca que se ha producido un cambio en la sociedad que ha contribuido a esa visibilidad femenina, ya que por primera vez, por ejemplo, instituciones como la sociedad de regantes de El Porvenir recordaron a la mujer en el campo en el marco del centenario de la entidad».

Valentín refiere que en la junta directiva son nueve mujeres y seis hombres cuando en los inicios de la entidad ellas no llegaban a un porcentaje representativo. Carolina Sánchez, vicepresidenta de la asociación, admite que la representación femenina ha cogido mucha fuerza y que el colectivo ha llegado a convertirse en el canalizador de las propuestas que se hacen en la pedanía. «Somos el lugar al que la gente recurre para hacer las cosas», e independientemente de que cada entidad tenga su autonomía se suelen poner en común las ideas para que no haya controversia.

Personas mayores

Carmen Sánchez Llopis preside la Comisión de Personas Mayores de la Marina desde febrero de 2022. Este órgano se ha reflotado desde su llegada aportando actividades en el centro cívico y excursiones para incentivar el envejecimiento activo. «Tenemos nietos, personas mayores que cuidar, nos cuesta trabajar, pero satisface mucho», narra a INFORMACIÓN.

Noelia Hernández está al frente de la comisión de fiestas desde el pasado enero y afirma contundentemente que nunca ha visto La Marina como una pedanía arcaica. «Tengo 44 años y mi generación la he visto bastante igualitaria de hombres y mujeres». En su entidad hay 12 mujeres detrás de la organización frente a cinco hombres.

Pilar Girona, en representación de la AMPA desde este curso, se muestra orgullosa del trabajo que realizan en equipo para que el colegio de apenas 100 alumnos prospere y explica que al menos en los últimos cinco años la representación femenina está más visibilizada.

