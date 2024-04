«Si tenemos que esperar a un taxi tres horas nos cargamos la imagen del turismo de Elche»

Sustituye a Rafael Blanquer. Otro gestor de un hotel en Elche. ¿Van a cambiar mucho las cosas?

Rafael Blanquer y la directiva que le ha acompañado estos años han situado a nuestra organización como un referente y una de las patronales más influyentes. Y lo han hecho en tiempos tan complicados como lo fueron los de la pandemia.

Entiendo que va a iniciar una etapa continuista, entre otros motivos, porque los problemas del turismo para relanzar el sector en Elche no se han resuelto.

La labor que vamos a emprender continuará el trabajo y las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años. Nosotros esperamos de corazón que dichas iniciativas sean tachadas de la lista antes de que concluya nuestra presidencia y se creen nuevas con las aportaciones y las actuaciones que en cada momento requiera la defensa de los intereses del colectivo empresarial turístico y de nuestro territorio. Solo de esta manera conseguiremos dar mayor visibilidad al turismo y a las empresas que dan cobertura a las necesidades de quienes visitan el término de Elche y el Bajo Vinalopó.

¿Por qué dio el paso de presentarse a la presidencia de AETE?

Este es un sector con mucho trabajo, pero tenemos una asociación que es espectacular. Con gente superválida. También se ha dado una coyuntura positiva porque el Ayuntamiento de Elche está muy por la labor de contar con nosotros y así lo notamos. Esto también me ha dado un poco de ánimo de decir: ‘Bueno, considero que no voy a perder el tiempo’. Creo que puede ser muy positivo y por eso me he animado. También es cierto que me lo propusieron los compañeros, confiaban en mí y fue como... bueno, no lo había pensado, pero si ellos creen que puedo, adelante.

Volvemos un poco atrás. Los mismos proyectos que tenía Rafael Blanquer no se han podido cubrir o conseguir. Algunos quizá por la pandemia, pero otros...

Sí. Tenemos muchos objetivos y esos objetivos llevan ahí mucho tiempo. Supongo que tendremos que priorizar ahora mismo cosas. El objetivo es tratar de tachar otras. Para eso me he metido y es lo que quiero. Desde que estoy en la asociación hemos sumado objetivos y proyectos, pero no hemos podido reducir ninguno de los que teníamos. Tenemos que ser una asociación más productiva.

¿Es la situación con el sector del taxi, por la falta de servicio en el casco urbano, lo primero que les gustaría tachar de esa lista de cosas a mejorar?

Sin duda alguna. De hecho, eso es algo en lo que coincidimos todos. Al final lo estamos sufriendo todos. El sector turístico, también los ciudadanos. Podemos tener maravillosos congresos, que todo el mundo venga a los hoteles y esté encantado con los restaurantes. Maravillados. Pero si luego resulta que tienen que moverse y esperar tres horas un taxi nos hemos cargado esa imagen de Elche, ¿no?

Quizá sea el ejemplo más paradigmático de que falta todavía mucho para sentirse una ciudad de servicios...

La imagen de Elche es lo más importante. Puedes crear una vivencia definitiva para todo el mundo que viene a verte, crear una estancia maravillosa, pero si te vas con el mal sabor de boca de dos horas esperando un taxi o miedo a perder el vuelo... Elche necesita tener la sensación de saberse una ciudad de servicios, turística, de ocio. Yo creo que tenemos los argumentos, pero nos falta creérnoslos y saber transmitirlo porque Elche lo tiene todo.

¿Tiene sentido hablar de un nuevo Palacio de Congresos con la escasa planta hotelera que tiene Elche?

Elche tiene necesidad de hoteles y de atender las peticiones que hay de ampliación, como sería por ejemplo nuestro caso. Tenemos un proyecto que está ahí, como hay otros establecimientos con la misma coyuntura. De hecho, el proyecto ya está presentado. Al final también es que nos dejen un poco hacer. Por ganas no es, por proyectos tampoco, pues a lo mejor con un poquito de voluntad...

¿El Ayuntamiento está por la labor?

Hay voluntad y falta un poquito de acercamiento con todo lo que sea respetuoso con nuestro Palmeral, que no sea invasivo. Todos los que somos de aquí lo queremos, pero también que se visite y se conozca. Nosotros sentimos el Palmeral como el que más, pero obviamente tenemos que buscar una vía en la que, sin ser invasivos, pueda convivir con una actividad económica, con el mantenimiento de los propios huertos porque al final, si no, nada se mantiene.

¿Qué tiene que hacer Elche para dejar de ser una ciudad de turismo de un día?

Estamos trabajando mucho en eso. Que la gente no tenga la perspectiva de turismo de un día porque en realidad Elche tiene mucho más que ofrecer que lo que se ve en ese tiempo. No tenemos nada que inventar ni hacer nada nuevo, solo vender lo que tenemos y creérnoslo. Ya está. Hay ciudades que no tienen nada y de la nada sacan petróleo. Nosotros solo tenemos que saber explotar lo que tenemos.

AETE sigue ganando negocios y asociados. ¿Eso es la perspectiva del sector?

Tenemos cada vez más incorporaciones. Ahora iniciamos esta etapa con el objetivo de dar un nuevo impulso a AETE para alcanzar los objetivos que tenemos fijados como organización, para que la unión entre todas las empresas que formamos parte del sector turístico de nuestra ciudad sea más fuerte que nunca y para hacer de nuestro territorio un destino turístico atractivo y competitivo.

El sector va viento en popa, solo hay que ver los datos del aeropuerto. ¿Tienen reflejo en Elche?

Sí, pero son grandes las amenazas y mucha la competencia a la que nos enfrentamos. Por eso, todavía nos queda trabajo y resolver poderosas cuestiones que son las dan sentido a AETE.

¿Qué le dice al resto de empresas?

Se lo dije en el nombramiento. Somos parte de un sector que tiene el poder de transformar vidas, de crear experiencias inolvidables y de abrir puertas a la diversidad cultural. Pero también enfrentamos desafíos sin precedentes, desafíos que solo podemos superar juntos. Sigamos adelante con determinación y pasión, recordando siempre que juntos somos más fuertes. Sigamos innovando, adaptándonos y brindando lo mejor de nosotros para ofrecer experiencias turísticas memorables. El futuro de nuestra industria está en nuestras manos. Debemos estar dispuestos para adaptarnos al cambio permanente y convertirlo en un pilar fundamental para la economía y el bienestar de Elche.

