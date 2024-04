La Feria Andaluza de Elche se suma al tardeo

Que no pare la alegría ni un segundo. La Feria Andaluza de Elche ya no sólo se vive al mediodía y especialmente por la noche si no también en la sobremesa. Una hora en la que la siesta ya no es la única protagonista porque hay una puesta por disfrutar todo el día. La Casa de Andalucía ha implementado el tardeo en esta edición para tratar de atraer a los jóvenes que cada vez más van buscando estos horarios para salir a tomar algo con los amigos antes de ir a cenar.

Arranque

El parking de Candalix acoge hasta el próximo martes una feria que reúne siete casetas, algunas de las cuáles son de pubs de la ciudad que han decidido apostar por este formato. La actividad arrancó el jueves con parlamentos, vino de honor y con la actuación del coro Gramaseca y del grupo de baile de la Casa de Andalucía, organizadora de los eventos. El Ayuntamiento ha autorizado un horario de actividad en la feria desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la madrugada.

Ambiente al mediodía en una de las casetas instaladas en la Feria Andaluza de Elche en el parking de Candalix este sábado / Matías Segarra

Atracciones

Este viernes, sin embargo, abrió la feria de atracciones que un año más se ha instalado en el Paseo de la Estación. Son 15 puestos de ocio que abrirán cada fin de semana hasta acabar el mes. Y también estarán abiertos del 25 al 30 de mayo, días centrales de la actividad. Anoche las ilicitanas Inma Bernabéu y Mariló López presentaron el espectáculo "Peinetas pa' la Feria" mientras que hoy, a partir de las 23 horas, está prevista la actuación del grupo Alboroque, que como resaltó Tamara Jaimez hace días es una de las grandes apuestas del año porque esta agrupación viene por primera vez a Elche y ha triunfado en localidades de Murcia, Albacete o Madrid.

La feria andaluza en Elche cuenta con un punto de venta de trajes de sevillana / Matías Segarra

Actuaciones

En el escenario central del recinto ferial habrá dos actuaciones más. Este domingo, 28 de abril, a las 20 horas presentará su trabajo el estudio de danza Beatriz Arín y el martes 30 será la Compañía Flamenca Beatriz Arín quien presente el espectáculo "Dos latidos". Ese día será el último de una feria que contará también con actuaciones en las casetas y con precios populares para la gastronomía típica, pescaítos y rebujitos.