El PSOE pide al alcalde de Elche que se centre en la vivienda y "no se invente problemas donde no los hay"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha salido al paso de las últimas decisiones tomadas por Pablo Ruz y Vox relacionadas con la “libertad”. “Estamos viendo que este gobierno está hablando de libertad como si en Elche hubiera un problema. En Elche no hay un problema ni de libertad lingüística ni de elección de colegios ni los problemas de las pedanías pasa por la elección del pedáneo, que han podido elegir y cuya participación ha sido muy baja”, ha manifestado Díez, al tiempo que añade que en lo que verdaderamente hay que trabajar “son las dificultades que tiene la ciudadanía en la calidad del empleo que se crea, en los altos precios del alquiler o la rehabilitación de la vivienda antigua”.

Héctor Díez ha explicado que no existen estos problemas en Elche “solo en la imaginación del alcalde”. El problema de libertad lingüística “lo tiene el gobierno que tiene que contentar a sus socios con este tipo de iniciativas que buscan generar problemas donde no los hay”. Además, ha recordado respecto a la elección de centro escolar, con la implantación de nuevo del distrito único, “que el 97% de las familias obtuvo plaza en 2023 en primera opción, por lo que llevamos 8 años sin tener problemas en ese sentido. No entendemos este cambio cuando la zonificación ha estado funcionando muy bien. Ahora se formarán colegios de primera y de segunda”.

Pablo Ruz y Aurora Rodil, al término del último pleno en Elche / Áxel Álvarez

"Instamos al equipo de gobierno a centrar las decisiones en las dificultades reales de los ciudadanos, el precio del alquiler se ha incrementado más de 16%, en el mes de mayo aún no se sabe nada de las ayudas a la rehabilitación 2024, o por hablar del transporte a las pedanías" Héctor Díez — Portavoz del PSOE en Elche

Pedanías

Por otro lado, respecto a las pedanías, los problemas que tienen los vecinos del campo pasan por las conexiones y servicios. “La baja participación en las elecciones a pedáneos, con un 12%, ha hecho que se vea que no ha generado interés. En las pedanías quieren que se resuelvan los problemas que tienen de verdad”. “Instamos al equipo de gobierno a centrar las decisiones en las dificultades reales de los ciudadanos, el precio del alquiler se ha incrementado más de 16%, en el mes de mayo aún no se sabe nada de las ayudas a la rehabilitación 2024, o por hablar del transporte a las pedanías. En ese se deben centrar y no en crear problemas que solo están en su imaginación”.