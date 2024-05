Vigilia en Elche por Palestina: "Silencio cuando los niños duerman, no cuando mueran"

Un grupo de ilicitanos participó el jueves por la noche en una concentración convocada horas antes para exigir la paz en Palestina y que cesen los ataques de Israel. Con una pancarta en la que se podía leer: "Silencio cuando los niños duerman, no cuando mueran", el acto transcurrió con tristeza y con la sensación de soledad. Es posible que se repita la semana próxima si el genocidio, que ha costado la vida a más de 35.000 palestinos, según fuentes oficiales, no cesa. Esta no es la primera vez que se organiza en Elche una actividad de este tipo para pedir el fin de los bombardeos sobre la población civil palestina.

La concentración de anoche en Elche / Áxel Álvarez

Velas

El acto estuvo convocado por la Asociación de Ayuda al Refugiado de Elche. Se colocaron decenas de velas y mensajes de desaliento ante la situación que se está viviendo. Una de sus responsables de la ONG ilicitana dirigió unas palabras a los asistentes con las que mostró "la impotencia, el dolor y la desesperación al conocer la inminente incursión del ejército israelí en la zona de Rafah.

Hasta ahora único reducto donde se había forzado a la población civil a refugiarse de los ataques". Añadió que se había convocado la vigilia, hasta la medianoche, "como acto de repulsa y solidaridad con la población de Palestina. Es incalculable la cifra de fallecidos en este genocidio, estimada en un arco tan amplio de entre 30.000 a 70.000 personas y decenas de miles de desaparecidos". Al acto, en las escaleras del Passeig de les Eres de Santa Llúcia, no acudió ningún representante público, pero sí agentes de la Policía Nacional.

Uno de los atronadores mensajes de la concentración contra los bombardeos y muertes en Palestina / Áxel Álvarez

"Asesinato"

"El solo hecho del asesinato de uno de ellos ya era suficiente motivo para estar aquí esta noche. Instamos al gobierno y a los políticos locales a que se posicionen y condenen este genocidio, puesto que nosotros, así lo exigimos puesto que nosotros formamos parte de esta ciudad.Por todos los niños y niñas asesinados que no entienden la diferencia entre judíos, israelíes y árabes, por todos ellos exigimos el fin de este cruel genocidio. Nos negamos a normalizar esta barbarie", concluyó Joaquina Agulló, una de las portavoces del colectivo.

La concentración comenzó a las 22 horas en Elche / Áxel Álvarez

Esta semana muchas universidades, entre ellas la UMH y la UA, han iniciado concentraciones y la propia CRUE, el consejo de rectores, se ha manifestado solicitando la paz.