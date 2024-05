«A los delincuentes siempre les he dado en las novelas el toque de redención que necesitaban»

Reconoce que la pasión por la escritura que le afloró de niño se ha convertido en una necesidad, y dedica cada una de sus obras a los suyos por todo ese tiempo que le rasca a la vida para escribir sus historias cuando se quita el uniforme de la Policía Local. Con su cuarta novela ya en las librerías, y madurando la quinta, espera no dejar indiferente.

¿Por qué La penumbra de Miranda?

Todo viene de unos personajes, los detectives españoles Ariel Gil y su compañero Rómulo que salieron bastante redondos en Barrios de Sangre, que ya atrajo mucho al lector porque bajaba a la tierra. En esta ocasión creo un ambiente que parte de España lógicamente y el caso deriva a la República Dominicana donde a través de una de las grandes pasiones como es el amor, la muerte, la ambición y la codicia se va gestando una trama que nos va a ayudar a descubrir tanto la maldad humana y la crueldad. Por ejemplo uno de los personajes es un latifundista que tiene una perversidad especial por la manera de tratar a sus braceros.

¿Qué República Dominicana ha desentrañado?

Me he alejado de esa República Dominicana de los resorts o de las vacaciones de viajes de luna de miel y cosas de estas y me he metido en la de la yuca, el café, el plátano, la de esas montañas maravillosas que son casi selváticas y luego por otro lado, además muy cerca de Haití con el influjo de los santeros. Me he querido meter mucho en la parte ancestral y va tejiéndose una trama que nace en Cambrils (Tarragona) en un paraje casi idílico que conocí hace tiempo que es el parque Samà de estilo con construcciones gaudinianas.

¿Qué papel juega Miranda?

Es la que encarga el caso, la cliente de Ariel Gil, lo que pasa es que tiene una personalidad muy poliédrica, es una mujer acaudalada, una señora con mayúsculas pero también podríamos poner comillas porque todos tienen sus luces y sus sombras. A partir de sus reticencias por su posición económica mete en un lío muy grande a Ariel, un personaje mordaz, tiene un sentido del humor importante, muy leal y valiente, de hecho un héroe muy de estar por casa pero con sus dobleces porque los personajes cuando los creas no tienen que ser beatíficos.

¿Qué hay de Elche en el relato?

Normalmente no suelo poner el nombre de Elche, empecé a no ponerlo por un prurito en la primera novela, Robar Matar y Destruir era tan luctuoso el hecho y tan fuerte que no quería que quedase como una mácula, una mancha Elche, pero luego me he dado cuenta que cuando tú escribes una novela, si no nombras las ciudades el lector la hace un poco suya. No me puedo sustraer de mi experiencia personal como laboral, de todo lo que he vivido ni de mi ciudad, y digo siempre que los lectores de Elche tienen una ventaja y es que ellos van a a conocer el secreto o lo exótico que otros pueden ver de bosques de palmeras y tal lo van a ver en ellos, van a decir que esto es mi ciudad, aunque no diga Elche este tío dice que aquí sale una cruz azul de un hospital entre los penachos de las palmeras, pues está hablando del Hospital General de Elche. En esta novela Ariel Gil tiene el despacho en Barcelona y en este caso hablo de Cambrils, y me tuve que documentar mucho porque yo no estuve en la República Dominicana, tuve un proceso de casi cuatro meses de documentación para hacer verosímil la novela, pues tenía unas localizaciones que tampoco sentimentalmente ni me iban ni me venían, entonces a pajera abierta puse las localizaciones.

Proceso de documentarse

¿Cómo ha sido ese proceso de documentación?

Con la documentación corres el peligro de querer plasmar el sol en la novela. El lector quiere leer una historia, tener un aroma y un ambiente, un contexto, no quiere que tú le pongas lo que sabes, por eso digo yo que no pongas más del 5 % de lo que te has documentado en la novela, porque la documentación te sirve para esas conversaciones que te has oído con ese soniquete dulce del hispanoamericano caribeño o esa playa que has visto o esos ritos, que son para crear un clima, no vas a hacer una guía de viaje.

El inspector de Policía Local de Elche José Antonio Corrales junto a la Calahorra con su novela / Áxel Álvarez

El punto fuerte de sus obras es el componente psicológico. Se nota que hay un policía detrás...

Trato de crear un personaje pero que se parezca a una persona. Hay veces que me dicen «fíjate, qué personaje más cruel que has creado, pero he sentido compasión o he sentido o me he identificado con ellos», porque las personas no somos ni el 100% buenas ni malas. Luego, nunca he pensado que delante de mí tengo a un infractor o a un delincuente, si no una persona. He estado muchos años en seguridad ciudadana, sobre todo en los 90, unos años muy duros de un servicio nocturno en los que la droga era transversal a todo, había mucha crudeza y la droga además creaba indigencia, miseria, situaciones que a veces desembocaban de la muerte prematura, era muy trágica y su efecto multiplicador muy trágico.

Digamos que pese a las dificultades se llegaba a empatizar...

Teníamos tiempo de hablar con los delincuentes, a los que llamábamos por un alias, y veías que había una persona dentro, esa comunicación quizás desnudaba un poco a las personas que estaban manteniendo esa conversación. Digamos que me ha servido en las novelas para darle siempre el toque de redención que necesitan, no me resigno a que una persona acabe condenada al ostracismo, siempre doy una oportunidad, y si a lo mejor no se le ha podido dar en la realidad, se la doy en las novelas.

Novela negra

¿Es complicado hacerse notar con este género?

Los géneros estrella son la novela romántica y la negra pero por una sencilla razón: el amor y la muerte son las dos grandes pasiones, y he metido las dos. Hay mucha gente que me pregunta por qué me he ido a los detectives privados en lugar de ponerme a hacer novelas de policías en lo que sean protagonistas, precisamente quiero alejarme un poco. Lo que sí que veo es que hay autores noveles o no tan noveles que quieren dedicarse a escribir sobre novela negra, llegan a Comisaría para documentarse, les presto toda la ayuda, y ven una autopsia o cómo se estudian las impresiones lofoscópicas pero cometen siempre el pecado de querer hacer un tratado de Medicina Legal o de Medicina Forense en una novela. Tienes que crear un clima, no poner todo lo que sabes, y se nota mucho cuando un autor es policía, da verosimilitud y aplico la lógica de mi trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo