El PSOE acusa al alcalde de Elche de eliminar 300.000 euros para reparaciones en las Clarisas

Trescientos mil euros para las Clarisas, que aparecían financiados con préstamo desde 2022, han desaparecido del gasto previsto por el Ayuntamiento de Elche, según ha denunciado este lunes la concejala socialista Patricia Macià, quien ha recordado que en once meses del nuevo gobierno no se ha convocado a la Mesa de Patrimonio. Según la acusación de la edil, "el PP y VOX han eliminado del presupuesto la partida de “Rehabilitación de Convento de las Clarisas”, financiada con préstamo, que se incluyó en el presupuesto de 2022 para hacer una reforma de mínimos en puntos más deteriorados del convento".

Según explicó Patricia Macià, “se la han cargado de un plumazo. Eso hemos visto. En la junta de gobierno del 25 de abril se aprobó un cambio de financiación eliminando partidas financiadas con préstamo y transfiriendo ese importe a otras partidas de inversión del presupuesto de 2024”. Clarisas siempre ha sido un tema muy delicado en las relaciones entre ambos partidos y fue capital el pasado mandato porque mientras los socialistas apostaban por un hotel boutique por concesión (lo que no fructificó por la negativa de sus socios de Compromís), los populares se negaron en redondo. Durante las pasadas promesas electorales a las municipales y autonómicas de 2023, el PP llegó con una idea de la que no se ha vuelto a saber nada para el futuro del convento: ponerlo en valor convirtiéndolo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, algo que anunció el propio candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.

El patio de los Naranjos, dentro del convento de las Clarisas en Elche / Áxel Álvarez

Cuestión de vida o muerte

“Lo que antes era urgente ahora no lo es. Lo que antes era una cuestión de vida o muerte por el deterioro de las Clarisas, ahora parece ser que no lo es. Ese dinero se podría haber usado perfectamente para hacer esa reforma de mínimos en cubiertas o en aquellos puntos de la iglesia que estén en mal estado. Eso no quita que se haga ese proyecto anunciado por Mazón de instaurar un museo de arte contemporáneo. Parece que solo le interesa las Clarisas a Ruz cuando está en campaña para boicotear el proyecto que tenía el anterior gobierno”.

Mesa de Patrimonio

Además, la edil socialista ha solicitado al alcalde que convoque de forma urgente la Mesa de Patrimonio –la última se celebró en diciembre de 2022- para que dé explicaciones de por qué ha eliminado esta partida cuando se podía usar para esos arreglos, ya que Urbanismo estaba realizando estudios previos para detectar esos puntos deteriorados “y que nos dé plazos y financiación de ese proyecto anunciado por Mazón del que no sabemos nada”.

La Mesa de Patrimonio no se ha vuelto a convocar desde el 15 de diciembre de 2022 “y llevan ya un año en el gobierno prácticamente. Antes de las elecciones, el señor Ruz prometió un Patronato Municipal de Patrimonio. Pues ni patronato ni mesa”.