«Siempre abro de día y de noche la puerta de mi casa sin preguntar, hay quien solo necesita que la escuchen»

«Es un referente y una persona muy querida. Ha dedicado su vida a los más desfavorecidos. Ha hecho una labor impagable con las personas en riesgo de exclusión social y los más desfavorecidos», dijo de ella la edil de Acción Social, Celia Lastra, para explicar los motivos para su reconocimiento por la junta de gobierno municipal. Delegada de Cáritas y del Espíritud Santo y voluntaria de la Pastoral Penitenciaria y Gitana, María del Carmen Martínez tiene 77 años y se muestra abrumada por el reconocimiento que le llegará. Acaba de salir del gimnasio, se nota que es una persona activa.

¿Cómo acabó en Los Palmerales?

Yo vine de Jaén a vivir a San Antón antes de a Los Palmerales. Conozco el barrio desde antes de su construcción, cuando había casitas portátiles (chabolas). He conocido el barrio en primera persona y las necesidades de los vecinos. Después tuve el trabajo de intervención dentro de un equipo de trabajadores sociales. Visitaba a familias. Trabajaba con ellas y me aseguraba que los chavales fueran a los colegios porque entonces el absentismo era muy grande. Especialmente entre los gitanos. Atendíamos temas de higiene y salud.

¿Y cómo es por dentro Los Palmerales?

Siempre ha sido un barrio muy humilde. De muchas necesidades, de mucha falta de trabajo. Sobre todo, para las personas de raza gitana.

Pero aparte de la trabajadora social estaba la persona, ¿es cierto que ha ayudado a mucha gente?

Yo siempre he sido voluntaria, por mi opción de estar con los pobres. Fui nombrada delegada de Pastoral Gitana. He estado en convivencia con ellos. En las penas y alegrías y en todo de su vida...

...pero usted no es gitana...

No soy gitana, pero sí que he representado a los gitanos. Esto es una cosa del voluntariado y de querer ayudar. Yo los quiero mucho y ellos me quieren a mí un montón.

¿Y por qué da la sensación de que Los Palmerales es un barrio que no ha cambiado a mejor?

Sí que ha cambiado en muchas cosas. Ahora la convivencia es diferente. Se vive bastante mejor entre todas las razas que hay. Hay mucho menos hay absentismo. Las madres ya se van preocupando incluso de que sus hijos vayan a buenos colegios. Antes los monitores iban a las casas a llevarse a los niños al colegio, pero ya no es lo que había.

¿Y no ve sucio el barrio?

El barrio sigue necesitando cosas, pero hay otras que han ayudado, como por ejemplo la Ciudad de la Justicia, porque ha servido a que gente que no venía por aquí ahora sí. Teniendo una cafetería dentro del juzgado, muchos van a las del barrio y cosas así han ayudado.

¿Y en qué cosas no ha cambiado?

De muchos males tiene mucha culpa la droga, pero no es tanta como lo que dicen que hay. En todos los sitios hay droga, en otros barrios o en Primero de Mayo. Yo vengo ahora del gimnasio y el monitor viene de otro barrio aquí a dar las clases y lo ve como un barrio acogedor.

Pero de otros barrios no se habla tanto de la droga.

Lo primero que hicieron mal en Los Palmerales son unas entradas a las viviendas a través de unos patios por dentro que eso está fatal. El arquitecto que hiciera eso se equivocó porque el acceso está partido en dos. Si esa puerta para entrar a las escaleras estuvieran por fuera no habría tantos escondites. Estaría todo mucho mejor.

¿Y qué cambiaría del barrio si pudiera?

Yo no sé (se queda pensativa). Yo estoy en la parroquia también y qué le digo... pues sé que muchas personas se están incorporando. Ha venido gente al barrio de muchos sitios, con otras costumbres, unos con otros. Eso es difícil, pero bueno, lo ha sido siempre desde que nació el barrio, aunque antes solo había gente paya y gitana.

¿Se siguen ocupando viviendas en Los Palmerales?

Si no se tiene cuidado con una vivienda, cuando se vacía hay que tomar medidas para que no se pueda meter nadie porque alguien que no tiene vivienda, pues se mete y eso ha pasado siempre. Lo que hay que hacer es vigilar un poco más.

Sigue siendo Los Palmerales un barrio dividido en dos, entre zonas buenas y malas.

Hay sitios del barrio pues en los que se vive muy bien, la verdad, y hay otros que no son peor pero en los que hay mucha pobreza, pero como en todos los sitios. Hay familias que son muy buena gente, pues con su trabajo, igual que en otro barrio normal. Igual que hay familias gitanas que han cambiado mucho. Yo conozco a gitanos que están estudiando en la universidad sí. Pero pasa con muchas familias, que también tienen hijos que no quieren estudiar, que prefieren vivir con la venta en el mercado. Pero hasta eso ya ha cambiado. Hay ya muchos jóvenes que piensan que tienen que estudiar y tienen que prepararse para poder trabajar.

Viviendo en el barrio, ¿los vecinos iban a su casa a contarle sus problemas? ¿a que les diera soluciones?

Yo vine al barrio a vivir de día y de noche. De hecho, a día de hoy nunca pregunto ‘quién va’ cuando alguien toca a mi puerta. Directamente abro...

...A sabiendas que igual le espera tras ella un problema...

Nunca me he encontrado con ningún problema de seguridad, digamos. Sí gente con sus problemas, que llegaba llorando por, por ejemplo, tener que comprar medicamentos para un hijo con fiebre y no tener dinero. O gente con una depresión muy grande y que solo necesitaba que la escucharan.

¿Y sigue recibiendo a gente?

Yo sabía ya entonces que aquello no formaba tiempo de mi trabajo, pero lo hacía. Y lo volvería a hacer, como lo sigo haciendo.

