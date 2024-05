El Parque Empresarial de Elche contará con un sistema de videovigilancia conectado a la Policía Local y control de accesos por IA

Sistema de videovigilancia a través de un circuito cerrado de televisión conectado a la Policía Local con aplicación de inteligencia artificial para el control de los accesos y reconocimiento automático de matrículas. Eso es lo que tendrá, si no pasa nada, Elche Parque Empresarial de aquí a final de año. Todo después de que el Ayuntamiento ilicitano haya sacado a licitación el contrato por 134.710 euros, para que el proyecto pueda estar ejecutado antes del 31 de diciembre y, con ello, mejorar la seguridad y la eficiencia en el monitoreo en ese área.

En total, se identifican ocho zonas en el Parque Empresarial y tres puntos de acceso de infraestructura. Eso implica que se instalarán ocho cámaras LPR, de reconocimiento automático de matrículas; tres cámaras de videoseguridad en la nube con tecnología IA y cuatro sensores ajustables; y otras tres cámaras más de contexto y barrido progresivo.

De hecho, uno de los principales cometidos de los sistemas de este tipo, según el pliego, es la prevención de actos delictivos, a través de la detección temprana de actividades sospechosas o no autorizadas. «La IA puede analizar patrones de comportamiento y alertar antes de que se cometan delitos», se señala en el documento. Una cuestión ésta que casi iría en paralelo con una rápida respuesta por parte de la Policía Local en caso de que se registre algún tipo de incidente, ya que la detección en tiempo real permite enviar a los agentes de manera casi inmediata y, además, al lugar exacto. También se destaca la capacidad de la IA para clasificar y etiquetar automáticamente las grabaciones relevantes, facilitando su búsqueda, en casos de procesos judiciales o investigaciones criminales.

Vehículos justo en una de las rotondas que da acceso a Elche Parque Empresarial. / Matías Segarra

Matrículas

A ello se suma la capacidad que tiene la inteligencia artificial para reconocer las matrículas de los vehículos, lo que permitiría controlar y supervisar quién entra y quién sale del parque, e incluso analizar posteriormente esas matrículas.

Ahora bien, éstas no son los únicos argumentos que se dan a la hora de justificar este contrato. Los objetivos van más allá. Así, también se buscan las aplicaciones que tienen estos sistemas desde el punto de vista de gestión del tráfico, de manera que se pueda mejorar la seguridad vial detectando congestiones y vehículos estacionados en zonas prohibidas o que han infringido alguna de las normas de tráfico; o las que ofrece de cara al monitoreo de multitudes, lo que hace posible que se puedan analizar densidades de población en tiempo real para prevenir situaciones de riesgo como disturbios, aglomeraciones o evacuaciones en caso de emergencia.

Eficiencia

Junto a la seguridad y la gestión del tráfico, el pliego añade un tercer motivo: la mejora de la eficiencia operativa, esto es, reducir la carga de trabajo manual en el monitoreo de vídeo, permitiendo que el personal de seguridad se concentre en tareas que requieren intervención humana mientras la IA se ocupa del análisis continuo de las imágenes; así como el uso de los datos recopilados para evaluar tendencias y patrones de actividad en el tiempo, lo que puede ayudar en la planificación urbana y el despliegue estratégico de recursos de seguridad, según el documento en el que se establecen las condiciones del contrato. En este sentido, se han establecido dos lotes: uno para la infraestructura de conectividad y otro para la del circuito cerrado de televisión. El contrato tiene una duración de tres años.

La intención es que el proyecto sea confinanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dentro de la línea de ayudas para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en áreas industriales, pero el importe de la subvención está pendiente de la resolución de esta entidad de Derecho Público dependiente de la conselleria que dirige Nuria Montes. No obstante, la idea inicial era que el Ayuntamiento aportara el 20%, lo que supondría 27.000 euros a financiar con cargo a los préstamos, y el resto corriera a cargo del Ivace.

Pendientes de la resolución

En cualquier caso, y mientras llega esa resolución, de acuerdo con el informe de la Intervención municipal de finales de abril, en el presupuesto de 2024 se ha incluido una aplicación presupuestaria de 100.000 euros, a la cual se le imputará el gasto, financiada mediante préstamo pendiente de adjudicar en la parte que corresponde a la aportación municipal, y mediante subvención solicitada al Ivace, a expensas de que se conceda. «Se considera que puede continuarse con la tramitación anticipada de la licitación del expediente de contratación, sometiendo la adjudicación a la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato, debiendo el departamento gestor solicitar la correspondiente retención de crédito con cargo al presupuesto del ejercicio 2024 por cuantía suficiente y adecuada», señala Intervención.

Con el objetivo de agilizar

De lo que se trata, como explica José Claudio Guilabert, edil de Contratación y Fondos Europeos, departamento este que es el que tramita las ayudas, aunque no procedan de fondos de la UE, es de agilizar los trámites para que el proyecto esté completamente ejecutado antes del 31 de diciembre y que, así, no se pierdan las ayudas que pueda dar el Ivace. «La resolución suele salir en septiembre, pero si esperamos lo más posible es que no nos dé tiempo y perdamos la ayuda. Por eso, preferimos adelantarnos y financiar el proyecto de momento con fondos propios».

El concejal explica que la propuesta salió de la reunión que mantuvo el Ejecutivo local con los responsables del enclave empresarial de Torrellano el pasado otoño y que, por tanto, da respuesta a la demanda que tenían. «Desde la Concejalía de Fondos Europeos queremos ir un paso por delante y ya se ha sacado a licitación este contrato porque no queremos perder ni un solo euro que pueda llegar a Elche. Lo importante es ayudar a mejorar en este caso las áreas industriales, y así se ha hecho también en el polígono de Carrús», subraya Guilabert.

