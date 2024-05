Preocupación en el PSOE por la eliminación de hasta diez aulas de Infantil y Primaria en Elche el proximo curso

Un día antes de la reunión del Consejo Escolar de Elche el PSOE ha sacado los tambores de guerra, ha asegurado que está prevista hasta la desaparición de siete aulas de Infantil y que apoyarán la huelga convocada por la Plataforma de Enseñanza Pública. Ha sido la concejala del Grupo Municipal Socialista, María José Martínez, quien ha hecho estas declaraciones después del recorte anunciado de hasta el 40 % de las aulas de Infantil y Primaria en los colegios de la provincia.

La edil, quien fuera responsable de Educación el pasado mandato, ha mostrado preocupación por la falta de planificación que la Conselleria de Educación ha tenido con el arreglo escolar, entre otras cuestiones, y que ha derivado en eliminación de aulas en Elche. “Según los datos que nos han aportado sobre cómo van a quedar el próximo curso los colegios de Elche, la Conselleria va a eliminar 10 aulas entre Infantil y Primaria, 7 de ellas en Infantil, y no va a continuar abriendo aulas de dos años en los centros escolares. Ha sido llegar el PP al gobierno y la educación ha retrocedido”.

La concejala del PSOE, María José Martínez / INFORMACION

Aulas

Los colegios que se ven afectados son el CEIP El Toscar, con tres aulas menos en Infantil y una menos en Primaria; Rodolfo Tomás y Samper con una menos en Primaria; el colegio Hispanidad, con una menos en Primaria; el colegio Jaume I con un aula menos en Infantil, el colegio Reyes Católicos con un aula menos en Infantil y un aula menos en Primaria y el colegio El Palmeral con un aula menos en Infantil.

Protesta de profesores y padres hace unos días en Elche / Áxel Álvarez

“Desde el PSOE nos gustaría que no se suprimieran aulas, por eso proponemos dejar pasar el proceso de admisión y ver cómo queda para tomar decisiones. La escolarización sobrevenida en Elche siempre es muy alta y permite completar aulas, en lugar de cerrarlas”, ha indicado Martínez. “La bajada de natalidad es un hecho, pero hay que aprovechar para reducir la ratio y seguir creando aulas de 2 años en centros públicos, no para cerrar aulas”.

María Bonmatí (PP): "No hay nada decidido A preguntas de los periodistas, la concejala de Educación, María Bonmatí, ha dicho este martes que no hay nada resuelto sobre cuántas aulas de Infantil y Primaria van a desaparecer en Elche. Ha añadido que va a defender que se mantenga el mayor número posible. "En la reunión con los directores y los inspectores de Educación vamos a ver caso por caso", ha explicado, para valorar la situación y lo que plantea una y otra parte: Conselleria y directores.

Conciliación

En Elche existen 17 aulas de dos años en colegios públicos gracias al gobierno del Botànic y en este curso “no se ha planificado ningún aula nueva para esta etapa que mejora la conciliación de la vida familiar y laboral. Martínez ha recalcado que durante 8 años “no ha habido ningún problema con el sistema de zonas. En cambio, ahora el distrito único sí que ha generado malestar en la comunidad educativa. Han generado conflicto donde no lo había”.

“Toda la nefasta gestión del gobierno del PP y VOX se ha materializado en la convocatoria el próximo jueves de una huelga general en defensa de la educación pública, huelga que apoyamos y secundamos para decir no a los recortes y supresión de aulas, no al distrito único y sí a una educación pública planificada, consensuada con la comunidad educativa y que no segregue”.

Plan Edificant

Sobre el Plan Edificant, María José Martínez ha indicado que este gobierno “vive de la herencia adquirida. No han planteado propuestas nuevas, ya que el Conservatorio estaba incluido en Edificant el pasado año”.