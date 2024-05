Educación cifra en 300 plazas de Infantil que sobrarán el curso próximo en Elche

La Concejalía de Educación, con base en los datos del padrón de habitantes, considera que el próximo curso en Elche habrá más de 300 vacantes en el primer curso de Infantil (3 años) con respecto a la oferta de plazas, que superará las 2.100, y que es el primero de enseñanza obligatoria. El dato se dio a conocer esta tarde a los miembros del Consejo Escolar en una reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento, que tenía como puntos calientes no solo la posible pérdida de aulas (se anunció que un 40 % de Infantil en la provincia de Alicante), sino también qué ocurre con la puesta en marcha del distrito único.

Hay un evidente rechazo de sindicatos, como el STEPV, el mayoritario entre el profesorado, a la iniciativa que lidera el conseller Rovira, pese a lo cual este ha insistido que se mantendrá firme y que es beneficiosa para todos los padres, incluso en ciudades como Elche durante el pasado año el 97 % de las familias obtuvo como centro el primero que figuraba en su petición, según un dato que facilitó este martes la que fuera concejala de Educación socialista el pasado mandato, María José Martínez.

La concejala de Educación, María Bonmatí, durante la reunión del Consejo Escolar de Elche / Áxel Álvarez

20 aulas en el aire

A priori, según se dio a conocer en la reunión, solo se perderán cuatro aulas el próximo curso en Infantil en Elche sobre la oferta actual, tres de ellas en 3 años y una en 4 años. Ahora bien, hay una veintena más que no se cubrieron en 13 centros (9 del casco urbano y 4 de las pedanías) que aparecen así en el catálogo y que llevan camino de desaparecer.

Además, con el distrito único que quiere implantar la Conselleria de Educación está claro que se ajustará la oferta a la demanda, lo que inexorablemente, antes o después, supondrá un recorte de aulas a los centros, acercando las ratios a los máximos previstos, con el consiguiente ahorro de docentes. Fuentes municipales explicaron que ahora mismo hay centros que tienen dos aulas de 3 años con ratios que se aproximan a la mitad de los 25 niños por aula y no tiene sentido programado disponer de dos clases para 4 años, que lo lógico es una distribución de plazas en centros.

Distrito único

Además, con respecto al asunto del distrito único, durante la reunión se acordó elevar a la Conselleria de Educación un escrito del STEPV contra esta iniciativa por una cuestión legal y formal. En el mismo asegura que «el actual decreto de admisión publicado la semana, así como las instrucciones dadas desde la administración a los equipos directivos para convocar a los consejos escolares, no cumplen el Reglamento Orgánico de Funcionamiento». El sindicato se refiere al plazo de 48 horas para realizar convocatorias extraordinarias y considera que contradice la ley de Procedimiento Administrativo, que fija que en el cómputo de los plazos por horas se consideran hábiles todas las del día.

Consejo Escolar de Elche / Áxel Álvarez

Además, docentes cuestionaron el «punto extra» que se podrá dar en la baremación al considerar que puede ser discriminatorio y no igualitario y que aquellos que no se beneficien de él podrían acabar en cualquier otro centro, muy lejos de sus expectativas iniciales. Algún director cuestionó también el distrito único porque considera que no se ha tenido en cuenta que muchas familias con hijos en el centro esperan matricular por primera vez en 3 años a uno nuevo, lo que, al tener preferencia, merma el número de plazas para los que por primera vez esperan obtener un pupitre para el suyo.

En la reunión se abordaron otras cuestiones del orden del día, de distinta índole, que afectaba al funcionamiento de los centros de manera individual o se plantearon problemas a los inspectores de la Conselleria de Educación presentes para que aporten soluciones.

Suscríbete para seguir leyendo