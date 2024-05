El PSOE pide al alcalde de Elche que rescate sus medidas de conciliación para madres trabajadoras

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha solicitado este miércoles al alcalde, Pablo Ruz, y a la concejala de Acción Social, Celia Lastra, que pongan en marcha medidas de conciliación para las madres trabajadoras. “Durante dos años hemos estado trabajando con el Programa Concilia que atendió a más de 450 familias y más de 900 menores con el objetivo de hacer más llevadera la vida laboral y personal. Con una ayuda de la Generalitat, contratábamos a personal para que, en los centros escolares, de 17 a 20 horas, las madres que necesitaban conciliar, pudieran tener un servicio de manera gratuito”, ha explicado Valera.

Valera ha recordado que ya han pasado 11 meses desde que PP y VOX gobiernan “y seguimos sin saber nada y es ahora, que se acerca la época estival, se necesita más que nunca. Es necesario que se implante la gratuidad de los servicios de cuidado para que no se produzca la brecha social entre aquellas familias que pueden y las que no”.

Familias

El portavoz adjunto ha manifestado que el programa Concilia ha estado funcionado de forma satisfactoria y, prueba de ello, son los datos de las familias que han sido beneficiadas. “Desde el PSOE seguiremos reivindicando y trabajando para que haya futuro digno para aquellas mujeres que quieren ser madres y las que son, que puedan tener la posibilidad de conciliar su vida laboral y personal”.

Una madre teletrabaja mientras atiende a su hijo / Áxel Álvarez

"Yo no renuncio"

Valera ha hecho alusión a una encuesta de la asociación “Yo no renuncio”, un colectivo que trabaja por la conciliación, “y esta encuesta advierte de que el 85 % de las madres se ha sentido sola desde que es madre por no contar con los apoyos para conciliar y que el 87 % de las mujeres ha tenido que renunciar a algún aspecto de su trayectoria laboral por no poder conciliar”. Estos datos, según el edil, demuestran “la necesidad de poner en marcha medidas de conciliación como las que veníamos trabajando en la anterior legislatura (sic)”.