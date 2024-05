Sin niños no hay clases

El que haya aulas de Infantil, especialmente en 3 años, que no vayan a tener niños en Elche el próximo curso escolar 2024/2025, no significa que vayan a desaparecer, solo que entrarán en un concepto denominado "no funcionamiento". Un término al que deben acostumbrarse las familias con niños que llegan a la edad de escolarización para entender que, ante un descenso de la demografía, no serán necesarias tantas clases con las políticas del nuevo gobierno valenciano. Aún y así, desde la Concejalía de Educación se resisten a que les etiqueten como responsables de su cierre, que realmente es cómo estarán el curso próximo y porque no hacen falta.

Por ello, la responsable del área, María Bonmatí, quien no entiende en buena medida muchas de las críticas que está recibiendo, dijo este jueves, en una comparecencia un día después del Consejo Escolar, que la oferta inicial de plazas es prácticamente la misma que el pasado curso, aunque sabe que hay 14 aulas en "no funcionamiento", cifra que otras fuentes elevan a 20. En cualquier caso, las plazas previstas son más que suficientes para acoger a los 1.746 niños que se deberán escolarizar por primera vez y que nacieron en 2021. ¿Habrá más niños además que puedan romper los planes marcados por los inspectores de Educación, muchas veces en contra de los directores de los centros? Es más que posible porque siempre hay familias que llegan a Elche, como otras que se marchan. Por ello, lo que se hace desde la Conselleria de Educación ahora en mayo es una simple previsión dentro del lógico proceso de matriculación y en el cual ya se sitúan las denominadas aulas en "no funcionamiento" que tanto asustan. Lo dijo con mucha tranquilidad Bonmatí porque la oferta para 2024/2025 sostiene que va a ser de 2.350 plazas en 3 años; es decir, 600 más de las necesarias.

Clase vacía durante un recreo, en un colegio de Elche / Áxel Álvarez

Inventos

No es este concepto del "no funcionamiento" de aulas existentes un invento del conseller José Antonio Rovira. De hecho, la concejala dijo que en cursos anteriores, con el Botànic en València, mandando en la Generalitat y en la propia Conselleria de Educación, y estando la edil socialista María José Martínez, al frente del área en Elche y quien tanto cuestiona el modelo para el curso próximo, las aulas que estaban en "no funcionamiento" en los centros fueron en el curso 2021/2022 diez de Infantil y seis de Primaria y en este, 15 y 6, respectivamente. Ahora la cifra, bajo su gestión, aunque ella no toma las decisiones, sino la Conselleria, es de 14 y 6, lo que encuentra su razón de ser, explica, en la caída demográfica. Y Bonmatí razonó con otros ejemplos.

En 2015 hubo 2.015 nacimientos en Elche y en 2021 fueron 1.746; es decir, ha caído en un 12 % en solo seis años (269 niños menos). Una tendencia a la baja, que se acentúa. La edil situó solo un aula, digamos nueva, que entra en "no funcionamiento", en Valverde, porque no hay previsión de llenarla, pero de hacer falta, dijo que se abrirá.

La concejala María Bonmatí, este jueves en Elche durante la comparecencia / M. Alarcón

Distrito único

Bonmatí trató de explicar a los periodistas en la comparecencia este baile de cifras y de aulas cerradas insistiendo en la misma idea que con la de Valverde: de hacer falta, se abrirán y en ese momento se contratará a un profesor. En definitiva, la propuesta de la Conselleria de Educación con el distrito único va a suponer un ajuste real de plazas y niños a los cánones que fija la ratio, que es de 25 y que evitará, y la concejala puso otro ejemplo, casos como el del CEIP Alcudia, con dos aulas y 37 niños (es decir, trece vacantes); el CEIP Antonio Machado, con dos grupos y 30 niños (20 vacantes); o el CEIP Mediterrani, con un grupo de 17 niños (8 vacantes). En total, según la concejala, en este curso que estamos hubo 500 plazas de Infantil que quedaron vacantes que corresponderían a un mínimo de 20 aulas vacías (si se ajustara a esa ratio de 25).

Con todo ello, las clases el próximo curso, en definitiva, estarán más próximas a las ratios de 25, habrá menos huecos y un considerable ahorro en contratación de profesores. Ahora bien, tanto estos como los sindicatos y muchos directores piensan que era el momento de bajar las ratios a 20 niños por aula, tal y como se les prometió días antes de las autonómicas, pero por otro gobierno.

