La pequeña "Alhambra" de Elche, más cerca de su recuperación

Verano de 2021. Cruz Roja Elche se reunía con el Ejecutivo local de PSOE y Compromís para exponerle su proyecto: la restauración de la casa del huerto de la Mezquita, construida en los años veinte y que fue el estudio-vivienda del pintor granadino José María López Mezquita y, posteriormente, sede de Cruz Roja. De lo que se trataba era de recuperar el inmueble y el huerto para destinarlo a fines sociales y culturales, con conferencias, exposiciones e incluso un espacio dedicado al artista que llevó el Palmeral ilicitano o el Domingo de Ramos hasta la Hispanic Society de Nueva York. Se quería hacer coincidir la inauguración del inmueble reformado con el 150 aniversario de Cruz Roja en la provincia. Imposible. Primavera de 2024. La propuesta parece que, por fin, comienza a tomar visos de realidad, después de que los trámites para la rehabilitación del inmueble hayan entrado en su recta final. Todo en un edificio enclavado en el Palmeral de Elche con influencias árabes en su interior, y que recuerda en muchos aspectos a La Alhambra de Granada. Su nombre, en cualquier caso, parece responder más al nombre del pintor que al parecido que pudiera tener con una mezquita.

Los técnicos, este jueves, en el huerto que ocupa Cruz Roja. / Áxel Álvarez

De un lado, la primera fase, la que se corresponde con la recuperación de la fachada, está a expensas de recibir el plácet de la Conselleria de Cultura y volver a pasar por la Junta Gestora del Palmeral, cuyo retraso en su constitución es lo que acabó demorando tanto el proyecto. De otro, la segunda fase, la que se corresponde con el proyecto de recuperación del interior del inmueble, podría pasar por la Junta Gestora antes del parón estival, según las previsiones que manejan en Urbanismo. Ya en una tercera etapa llegará el proyecto museográfico.

Tres años de bloqueo

De por medio, tres años de bloqueo en una propuesta que parece que ahora empieza a tomar vuelo y cuyo coste de las dos primeras fases podría acercarse a los 500.000 euros. Hasta el punto de que ya ha salido a exposición el estudio de integración paisajística del proyecto de rehabilitación de fachada de este edificio situado en la calle Gabriel y Galán, e incluso los técnicos, bajo la supervisión del arquitecto encargado del proyecto, Alejandro Cámara, visitaban este jueves la zona junto al delegado de Cruz Roja en Elche, Antonio Ramón Guilabert. La intención es tener perfilado hasta el último detalle para, una vez recibidas todas las autorizaciones, poder comenzar con las obras. De hecho, lo que se inspeccionó fue la zona donde se deben acometer unas catas arqueológicas para poder instalar el ascensor que contempla el proyecto y que facilitará la accesibilidad.

Guilabert con la reproducción de las obras de López Mezquita. / Áxel Álvarez

Desperfectos y humedades

No en vano, precisamente de lo que se trata es de recuperar el uso de la propiedad y poder desarrollar actividades respetando las características del inmueble, que no deja de ser una vivienda, pero cumpliendo la normativa en materia de accesibilidad y, sobre todo, arreglando los desperfectos que ha causado el paso del tiempo y los efectos de la humedad en una construcción en la que en este tiempo no se han acometido obras de envergadura. Eso sí, Guilabert insiste en que no se han detectado daños estructurales en la construcción. Eso no quita para que, por ejemplo, se recupere la puerta que conectaba la casa con el taller del pintor, y que se tapió cuando el edificio pasó a ser sede de una Cruz Roja militarizada y el teniente utilizaba el inmueble, con una decoración interior que recuerda mucho a La Alhambra de Granada, como residencia personal.

Por ahora, con esta primera actuación en la fachada, lo que se pretende es eliminar el revestimiento existente en las partes exteriores para sustituirlo por un nuevo revestimiento, tratar las humedades y recuperar la cerrajería metálica. En paralelo, la cubierta del porche de la planta baja también se reparará para evitar el estancamiento del agua de lluvia por su mal estado.

El interior de la casa, con detalles de los motivos árabes. / Áxel Álvarez

Con urgencia

«Este inmueble existe porque durante todo este tiempo ha estado aquí Cruz Roja», señala Antonio Ramón Guilabert, que deja claro que la intención de este proyecto es precisamente que el huerto y la casa, cuyo diseño es obra del arquitecto Antonio Serrano Peral, sigan existiendo. «La actuación es muy urgente porque si viene un episodio de lluvias fuertes no sabemos qué puede ocurrir», apostilla.

De Nueva York a Elche

En paralelo, desde Cruz Roja ya han iniciado conversaciones con la Hispanic Society de Nueva York para tratar de lograr una reproducción a tamaño real de dos obras de López Mezquita que se encontraron en los sótanos del museo recientemente, y que reflejan el Palacio de Altamira y el molino enclavado en las inmediaciones de esa construcción en la época de este pintor que nació en 1886 y falleció en 1954. La idea es poder mostrarlas junto a las reproducciones de las siete obras dedicadas a Elche o a ilicitanos que ya tiene Cruz Roja.

Alteración de la alineación de palmeras y mucho ejemplar joven El inventario de palmeras que se realizó en marzo de 2023, según el estudio de integración paisajística, evidencia que hay una alteración significativa de las alineaciones de palmeras de los cuadros de cultivo originales, y el uso agrario se ha sustituido por las construcciones que utiliza Cruz Roja. Sin embargo, se admite que se han ido recuperando palmeras. Tanto es así que hay 172 phoenix datilera, además de cuatro ejemplares secos y nueve tocones talados desde hace tiempo. Sólo 23 ejemplares tienen más de diez metros de altura, y casi la mitad de las palmeras tienen menos de tres metros, muestra de su juventud.

