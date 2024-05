Cadena humana en Elche por la reversión del Vinalopó

"Sanidad, pública y de calidad". Entre humo verde y carteles reivindicativos esta era la frase que más se ha coreado a través de megáfonos y a viva voz este sábado en Elche. La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha congregado a cientos de personas, 400 según la Policía Local y un millar según la organización, en una movilización desde las Chimeneas que ha terminado completando el objetivo de hacer una cadena humana desde la puerta de acceso del Vinalopó y ha bordeado parte del edificio.

Colectivos

Entre los asistentes, cogidos de un hilo verde, estaban varios colectivos adheridos a la plataforma como usuarios de la plataforma que se gestó también en Torrevieja para pedir en su día la reversión, y además sindicatos que han manifestado el deseo de que la gestión sea pública del departamento para parar la "fuga de profesionales" y minimizar las listas de espera. El colectivo ha aprovechado la cita para anunciar que entregarán pronto al Síndic de Greuges y la Conselleria de Sanidad las más de 10.000 firmas recogidas.

Testimonios

Entre los asistentes había activistas por la defensa de una sanidad 100% pública pero también pacientes del hospital disconformes con la atención recibida como Nicolasa Pérez Sánchez, vecina de Crevillent. "Nosotros creemos en los servicios públicos ,y en el caso del ambulatorio de Crevillent es increíble la mala atención que hay, nos consideramos ciudadanos de segunda". Narra que en su caso tres semanas antes de dar a luz a su hija acudió al hospital con una hemorragia "y se atrevieron a reñirme por no saber que tenía la placenta previa cuando yo era gestante de alto riesgo por ser mayor de cuarenta años y no me lo supieron ver en todas las ecografías que me habían hecho mensualmente". Concepción Fernández, ilicitana, también se ha sumado esta mañana junto a su marido al encuentro.

Usuarios bordean el Hospital del Vinalopó para exigir la reversión en Elche / Matías Segarra

Esta paciente del Vinalopó asegura que desde la pandemia de coronavirus viene sufriendo dolor crónico en la cadera "y me mandan de un sitio a otro pero no me hacen nada y sigo rabiando de dolor, van lentos, de una cosa a otra tardan tres o seis meses para hacerme pruebas en el traumatólogo",

Compromís

Entre las caras visibles de la movilización se encontraban representantes de Compromís como el exconseller y candidato a las elecciones europeas Vicent Marzà, que ha calificado de ”incomprensible” la decisión del Consell de PP y Vox de mantener la gestión privatizada del departmento, el único que permanece a nivel autonómico en manos del grupo Ribera Salud.

Entre otros miembros de la coalición se encontraba la portavoz en el Congreso, Àgueda Micó; la portavoz adjunta a las Cortes, Aitana Mas, y el portavoz de Sanidad, Carles Esteve; así como varios cargos locales de los municipios que se mantienen bajo la gestión sanitaria privatizada.

“Reivindicamos que la sanidad tiene que ser 100% pública, no puede ser un negocio. No puede ser que el gobierno de la Generalitat, sin informes, en contra de la ciudadanía, en contra de los mismos trabajadores y trabajadoras, siga manteniendo el negocio de una empresa privada por encima de la sanidad de todas y todos", ha apostillado Marzà.

La plataforma, que lleva meses desarrollando acciones para elevar las reivindicaciones. Han afeado hoy que no les ha querido recibir ni el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ni el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ni tampoco el alcalde, Pablo Ruz, pero sí la ministra de Sanidad, Mònica García, que estuvo este jueves reunida con el colectivo, recordó Agripa Hervás, miembro del movimiento ciudadano.

Un momento de la movilización que ha partido desde Las Chimenas hacia el Hospital del Vinalopó / Matías Segarra

Falta de eficiencia

Al tiempo este integrante denuncia que la eficiencia no se está cumpliendo como asegura Mazón "porque no existen informes que lo avalen". Critican que esta primando "la ideología del gobierno autonómico de favorecer siempre a los más poderosos".

Eva Irles, integrante también la plataforma, ha destacado que en el departamento del Vinalopó se registran las peores ratios de pacientes por médico de toda la Comunidad Valenciana porque a cada profesional de Primaria le corresponde un 21,5% más de pacientes que en el resto de departamentos, según la plataforma, con cuotas de entre 1.700 y 1.800 pacientes por médico, y que la diferencia se agranda en Pediatría, donde llega al 36%.

Reprueban que existe presión asistencial, sobrecarga de trabajo y que las condiciones laborales son precarias. Según los sindicatos, en menos de dos años un tercio de la plantilla de facultativos ha cambiado lo que para las secciones sindicales perjudica la continuidad asistencial. Sobre salarios, afirman que los profesionales de este departamento cobran entre un 8 un 10% menos que en los 100% públicos, y que en algunos casos la bajada se traduce en 400 euros por el mismo puesto, especialmente entre quienes no son facultativos.