Detenido drogado y con drogas en Elche con el coche de su pareja de la que tiene orden de alejamiento

Iba drogado, con drogas y conducía el vehículo de su expareja, de la que tiene una orden de alejamiento en vigor y a la que, según aseguró a los agentes, iba en esos instantes a recoger. Lo ha contado este lunes la Policía Local de Elche, que ha dado cuenta de la detención de un conductor de 32 años por todos estos hechos.

El arresto se produjo en la partida de Derramador cuando una dotación de la Policía Local se encontraba realizado un control de vehículos. En un momento dado, un agente se dio cuenta de que un turismo, todavía a una distancia prudencial, los había visto y comenzaba a darse la vuelta para evitar que lo parasen. Los agentes fueron entonces hacía él. Consiguieron darle el alto antes de que salieron huyendo de la escena y al acercarse al turismo, "los agentes percibieron un fuerte olor a una sustancia estupefaciente", se explica en el atestado policial.

Bajarse del turismo

Procedieron a pedirle que se bajara del turismo y se identificara. En la inspección superficial localizaron en uno de los bolsillos del pantalón una pieza de sustancia marrón compacta, presumiblemente hachís, con un peso de 31 gramos, explican. A continuación, realizaron una prueba de estupefacientes que arrojó un resultado positivo, por lo que se le levantó un acta de denuncia por conductor bajo los efectos de drogas.

Control de la Policía Local en La Foia / Antonio Amorós

Informe de los agentes

Pero ahí no había acabado todo. A continuación los policías comprobaron de quién era el turismo y descubrieron que la titular era una mujer, "pareja del implicado", dice el informe. Aseguró que en estos instantes iba a recogerla a un chalet ubicado, casualmente, donde había visto el control policial. Añadió que horas antes le había prestado el turismo e iba a devolvérselo. Ahora bien, había una cosa que no cuadraba. "Se verificó que al varón le constaba una orden de alejamiento por la que no podía acercarse a menos de 500 metros de su pareja y propietaria del vehículo". Ante todo ello, el varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

El número de personas que conducen bajo los efectos de las drogas va en aumento en Elche, según los informes policiales, que advierten de este peligroso dato. Los conductores siempre dan cualquier tipo de excusa a los agentes.