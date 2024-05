Mazón: “No me gustan las palabras de Milei, pero hay un especial interés por parte del Gobierno en sobreactuar”

Las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, durante un acto convocado por Vox este fin de semana, ha abierto una crisis diplomática sin precedentes. Todo después de que el dirigente argentino acusara de “corrupta” a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unas palabras que provocaron que el Ejecutivo saliera en tromba, que se haya llamado a consultas a la embajadora en Buenos Aires y que incluso se haya alertado de que se tomarán más medidas si no hay una disculpa de por medio.

Ante ello, el jefe del Consell y presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha mantenido firme en el mismo argumentario que ha venido defendiendo su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, situando prácticamente en el mismo nivel la conducta de Milei y la del Gobierno de Sánchez, contra el que cargó de forma especial, acusándole incluso de “sobreactuar”.

“No me gustan”, señaló tras el pleno del Consell celebrado en Elche respecto a las palabras del presidente de Argentina, a lo que añadió: “Igual que tampoco me gusta nada lo que está haciendo el Gobierno”.

Carlos Mazón, este lunes, en Elche, tras el pleno del Consell. / Áxel Álvarez

Sobreactuación

Mazón hizo hincapié en que “no me gusta nada lo que está ocurriendo, creo que no contribuye en nada”, y, acto seguido, cargó duramente contra el Ejecutivo: “Me parece que hay un especial interés por parte del Gobierno en sobreactuar con esta cuestión, y hay un interés muy forzado, que no cuela, de que ahora resulta que el culpable de todo esto sea el Partido Popular, que es a quien están señalando”.

'Broma de mal gusto'

Una situación que tachó de “broma de mal gusto” y atribuyó a la campaña electoral para las europeas que empieza esta misma semana: “Creo que es bastante evidente que el jueves comienza una batalla electoral”, sentenció.