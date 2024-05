El PSOE duda de la Ronda Sur en Elche

Muchas dudas… Y alguna queja. Eso es lo que expresaron desde el grupo municipal socialista tras el acto de firma del acuerdo entre el jefe del Consell, Carlos Mazón, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz. “Esperamos que no se quede en papel mojado como lo está siendo el convenio firmado con la Diputación a principios de año por la construcción del Palacio de Congresos. Alicante ya tiene proyecto y Elche no tiene nada, solo una firma de lo que no sabemos nada”, apuntó el portavoz del PSOE, Héctor Díez, que, no obstante, avanzó que votarán a favor de la moción que se lleva este martes a un pleno extraordinario para pedir al Ministerio de Transportes que asuma el coste de las expropiaciones. “Si cree que nos va a poner en una situación complicada, el alcalde se equivoca. Vamos a apoyar la iniciativa sin problemas”, alegó Díez.

Una partida de 500.000 euros

Díez señaló que es muy importante que se finalice la Ronda Sur “y nosotros trabajamos para que se pusieran en marcha todos los trámites”, apostilló. En este sentido, se quejó de que el alcalde haya dicho que el anterior Ejecutivo no hizo nada: “Es mentira lo que dice Pablo Ruz de que no hicimos nada”. Al respecto, Díez hizo hincapié en que, en el presupuesto de 2023, el Gobierno del Botànic incluyó una partida de 500.000 euros para la finalización de la Ronda Sur “y no sabemos qué hizo Mazón con ella, si dejarla perder. Solo sabemos que en 2024 hay una partida de solo 50.000 euros. Por tanto, el alcalde y el presidente de la Generalitat mienten cuando dicen que nosotros no hicimos nada”, agregó.

La Ronda Sur de Elche, justo en la parte que debe enlazar con la segunda fase. / Antonio Amorós

El concejal del PSOE, además, duda de que los plazos de financiación expresados en ese convenio se puedan cumplir. “Plazos de cuatro años con una financiación que no sabemos si se cumplirá hasta los 36 millones de euros. Tenemos el ejemplo de la promesa que hizo Mazón con el tranvía de 195 millones, de los que solo están presupuestados 100.000 euros y que, además, ya no es ni tranvía”, señaló.

Hasta desde las Cortes

Más dura se mostró la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas y exconsellera de Infraestructuras, María José Salvador. A su juicio, la convocatoria de un pleno extraordinario por la vía de urgencia para pedir recursos al ministerio de Óscar Puente “es una estrategia electorialista”. Salvador puso el acento en que la conselleria “lleva diez meses sin hacer nada. Ahora, firman el convenio, pero queda un largo camino, con la redacción del proyecto y demás”.

Por eso mismo, subrayó que “nos parece una posición solo comprensible porque están en campaña electoral, cuando no hay ni proyecto ni se licitarán las obras este año”.La síndica adjunta en la Cámara autonómica, que también recordó esos 500.000 euros presupuestados por el Botànic para la Ronda Sur en 2023, concluyó diciendo que “deberían ponerse a gestionar con más rigor y enredar menos a la ciudadanía”.