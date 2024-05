Elche pedirá a los bancos 14,3 millones de euros para cuadrar sus cifras en 2024

El Ayuntamiento de Elche solicitará autorización a la Dirección General de la Administración General de la Generalitat Valenciana para un préstamo de 14.388.917 euros con el que cuadrar las cuentas en 2024, algo que ya se anunció que se haría a finales de 2023, coincidiendo con la presentación del presupuesto para este año, aunque entonces se dijo que sería de 20,5 millones de euros. El concejal de Hacienda, Francisco Soler Obrero, quien ya en abril redujo a 18 millones de euros el montante que iba a tener el préstamo, ha dicho este martes que gracias a remanentes de Tesorería y varias pequeñas partidas que estaban incluidas en dos préstamos solicitados en 2022 y 2023, que no se van a utilizar para ese fin, se reducirá la cuantía en otros casi 3,7 millones de euros. "No tiene sentido endeudarse más cuando ese dinero no se va a utilizar", simplificó.

Soler Obrero dio por hecho que no habrá problema con la Dirección General para que dé un visto bueno que es necesario porque descuadrar un solo euros de las cuentas, como va a suceder, supone el incumplimiento de estabilidad presupuestaria, ejercicio de cumplimiento al que están obligados todos los ayuntamientos para evitar un aumento de la deuda, como pasaba hace una década, cuando se gastaba muy por encima de los ingresos y la mayoría de municipios tocaban el techo máximo de endeudamiento. Es por ello que haga falta la autorización como paso previo a la puesta en marcha del expediente. A priori, el edil considera que el dinero del préstamo, del que se sabe que será por doce años (los dos primeros serán de cadencia) pero no se ha decidido si será fijo (en cuyo caso será al 3,48 %) o variable (un porcentaje más el Euríbor), espera que se ingrese en las arcas públicas en cuestión de dos o tres meses.

Eficiencia energética

¿A qué va destinado este dinero? El pasado abril, el concejal explicó que a muchos proyectos del equipo de gobierno, pero también a aumentar el gasto de determinadas concejalías, de hecho citó entonces a la de Fiestas, que crecería en un millón de euros, pero también al pago de las sentencias condenatorias que se habían heredado del anterior mandato y que además acarrearán intereses. Todo ello porque cuando se dictaron no se hizo una previsión cuando se decidió recurrirlas, lo que muchas veces no sirven más que para dilatar el pago de la misma. Y también hay que tener en cuenta el «agujero» de los Fondos Edusi porque, como se recordará, se han perdido ayudas de la UE al no haber concluido los proyectos a 31 de diciembre pasado. También habrá una partida de dos millones de euros que se destina a eficiencia energética, "no solo estética", dijo entonces Francisco Soler Obrero, ante las críticas de la oposición por el cambio de luminarias del alcalde, Pablo Ruz, y otro millón para comprar locales y con ello poder reducir la factura millonaria de alquileres donde se encuentran numerosas dependencias públicas.

Francisco Soler Obrero, concejal de Hacienda / INFORMACiÓN

Requisitos

El pedir un préstamo aumentará la ratio de endeudamiento municipal, que pasará del actual 18, 92 % a un 25,45 % (el máximo legal sería un 110 % del presupuesto anual, que se cifra en 266 millones de euros). Soler Obrero recordó que todo el expediente está visado tanto por la asesoría jurídica como por el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Elche y que se cumplen todos los requisitos para solicitarlo, el más importante, que haya un presupuesto aprobado, realizada la liquidación del año anterior y disponer de un ahorro neto positivo, en este caso, del 21 %. El edil insistió que se trabaja "sujetos al principio de prudencia financiera".