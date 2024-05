El PSOE pide las facturas de sus 8 años de cáterin en Elche tras la acusación del PP

El PSOE, que ha abierto una caja de pandora esta mañana al cuestionar los gastos en desayunos del equipo de gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche, que ha tenido respuesta a través del concejal Juan de Dios Navarro, quien ha asegurado que los socialistas se gastaron 55.000 euros durante los ocho años de gobierno en cáterin, ha pedido acto seguido las facturas de esos dos mandatos y ha recontestado a las acusaciones de los populares.

El portavoz socialista, Héctor Díez, ha dicho que el portavoz popular y concejal de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro “quiere confundir a la ciudadanía demostrando que no hay buena fe. Habla de 55.000 euros sin detallar a qué se refiere. Al igual que hacen ellos, protocolo paga refrigerios como el brindis de Cantó, la horchata que se sirve en el Misteri o en el acto de la Dama, el almuerzo con las brigadas municipales después de fiestas…. Igual que hacen ellos. Eso es algo que es normal dentro del protocolo que se ha hecho toda la vida. Eso no es lo mismo que el alcalde y los concejales junto a los asesores desayunen a base de bien gastándose el dinero de todos, eso solo lo han hecho ellos en toda la historia de este ayuntamiento. Les gusta gastar el dinero que no es de ellos”.

La horchata del Misteri d'Elx se sirve en la Casa de la Festa cada 13 de agosto, en el descanso de las representaciones, para todos los invitados. El gasto siempre ha corrido por parte del Ayuntamiento de Elche.

Fiscalización

El portavoz le recuerda al equipo de gobierno “que gracias a la fiscalización que hacemos, la agencia Antifraude está analizando las facturas sin contrato de flores que han hecho, han recibido dos tirones de oreja del Síndic de Greuges por no usar como debe ser los medios públicos, hemos detectado que van a terminar el año gastando más de lo que ingresan y advirtiendo de un plan de ajuste, hemos detectado facturas de desayunos particulares pagados a costa de todos…”. A juicio de Díez, es “lamentable” el comportamiento de este equipo de gobierno. “Vamos a pedir todas las facturas de esos 55.000 euros de los que hablan para ver cuántos desayunos particulares constan en esos 8 años. Ninguna factura. Que enseñen los papeles, como hacemos nosotros”.