PSOE y PP se echan en cara hasta los desayunos

No hay político que soporte la palabra «ágape» más que si esta va dirigida a un gasto cometido por el partido rival. Por ello, cuando este martes el portavoz del PSOE, Héctor Díez, cargó en una rueda de prensa contra el gasto sistemático cada mes que Alcaldía carga al erario público por cafés, zumos, infusiones, fruta y bollería -«tanto dulce como salada», precisó, el PP ya lo estaba esperando con las facturas de los últimos ocho años de mandato de PSOE y Compromís. En total, dijo el portavoz popular Juan de Dios Navarro, fueron 55.000 euros entre 2015 y 2023, aunque allí metió ya de todo: desayunos, almuerzos, comidas, brindis, cenas y... hasta la horchata que el Ayuntamiento de Elche (sea del signo político que sea) paga cada 13 de agosto a los invitados al Misteri en la Casa de la Festa durante el intermedio de la representación. Si esta cantidad se compara con los 380 euros al mes que los socialistas cuestionan al equipo de gobierno que encabeza Pablo Ruz puede parecer una nimiedad. En cualquier caso, lo que ayer pasó tiene una forma simplificada de denominarse en política: «Y tú, más», que lleva camino de convertirse en una rémora habitual en cada una de las discusiones políticas que nos quedan los tres próximos años de mandato.

La relación entre PP y PSOE no vive su mejor momento. Y de ello tienen culpa ambos. Los primeros, por dar hasta ocho dedicaciones exclusivas este mandato (430.000 euros anuales) a los socialistas, recordándoselo cada vez que pueden, para que «trabajen en cosas serias, fiscalicen al gobierno municipal y aporten ideas para el buen funcionamiento de Elche», dijo ayer Juan de Dios Navarro. Y los segundos, por no hacer lo que les dicen o ¿sí? Ver en qué se gasta el equipo de gobierno el dinero de los ilicitanos, ¿eso no es fiscalizar aunque sea poca cantidad?

Héctor Díez, en el pleno de este martes en Elche / Áxel Álvarez

Gasto

«Destapar», que fue la palabra que utilizaron los socialistas ayer para referirse a un gasto que no llega a 400 euros al mes, cuando el presupuesto municipal supera los 260 millones de euros, quizá no sea el verbo más exacto para la denuncia. No debe ser de la misma opinión el portavoz socialista vista las expresiones que utilizó en la comparecencia para referirse a un desayuno que cuesta a razón de seis euros por comensal y que llegó a comparar con el «continental» de un hotel. «Lo que denunciamos son los desayunos a cuerpo de rey que se toma el equipo de gobierno cada lunes a costa de los ilicitanos, algo que nunca se ha hecho (...) Cada uno debe costearse el almuerzo o bien en su casa o consumiendo en algún establecimiento, pero no gastarse el dinero de todos para desayunar a base de bien porque tiene una reunión de trabajo. Es poco ético lo que están haciendo con el dinero de todos». Y remataban con un recuerdo hacia Vox, el socio del PP:«entró a gobernar vendiendo que iba a acabar con los gastos superfluos y ha dado el visto bueno a 30 asesores y a desayunos pagados por todos».

"Frívolos y superfluos"

Los socialistas sí contaron que este gasto sin contrato de factura sobre factura y mes a mes (algo que el PP denigró cuando quienes gobernaban eran ellos), se venía produciendo desde julio, al poco de tomar posesión. Lo sabían porque le habían seguido la pista. Había algunas de 300 y otras de 500 euros, en cualquier caso, una media, y en eso fueron muy escrupulosos, de 382 euros. También habían detectado que el 15 de marzo desde la Alcaldía se licitó con este objeto un contrato menor por 6.050 euros hasta final de año, que se adjudicó la misma empresa que ya realizaba el servicio, y que después desestimaron para presentar uno mayor por cuatro años para incluir otros actos que requirieran de cáterin: el brindis de Navidad, los desayunos con los medios de comunicación, el café con la tripleta del Guió, el refrigerio del aniversario de la Dama de Elche o el que se hace con las brigadas municipales. De todos ellos los socialistas no hacían sangre, entre otros motivos, porque también los organizaban cuando eran gobierno. Solo se metían con esos 382 euros al mes que, para Héctor Díez, significa para una familia «la letra de la hipoteca, la mensualidad del alquiler o el gasto de luz, agua, gasolina o el recibo del IBI. Debe de dejar de cometer gastos frívolos y superfluos».

No tardó ni una hora el PP en contestar a la andanada de los socialistas, recordándoles sus sueldos y sus gastos como equipo de gobierno. «En los últimos 8 años, pandemia de por medio, en desayunos, almuerzos, cáterin y horchatas el anterior equipo de gobierno, de PSOE y Compromís, realizó un gasto de 55.000 euros, todo mediante facturas contra el Ayuntamiento». Seguro que la calculadora del equipo de gobierno aún echaba humo cuando la nota, corta pero directa, ya la tenían los medios.

Pablo Ruz, en el pleno de ayer por la tarde / Áxel Álvarez

Relación de facturas

Al PSOE no le quedó otra que recontestar. Por un lado, para decir: «Hemos pedido la relación de facturas de 55.000 euros en desayunos que ha dicho el concejal de Relaciones Institucionales hoy de los últimos 8 años». Parece que no se las creen, aunque seguro que las cuentas salen, pero, principalmente, para acusar al PP de querer «confundir a mala fe» porque en esa cuantía están buena parte de estas facturas que los socialistas consideran «algo normal dentro del protocolo, lo que se ha hecho toda la vida. Eso no es lo mismo que el alcalde y concejales, junto a los asesores, desayunen a base de bien gastándose el dinero de todos. Eso solo lo han hecho ellos en toda la historia de este ayuntamiento. Les gusta gastar el dinero que no es de ellos».

