Dos mociones en Elche contra la OPA del BBVA ante la soledad de Vox

Algo surrealista fue que tanto Compromís como PP defendieran en el pleno de este lunes lo mismo y que, no obstante, para eso fueran necesarias nada menos que dos mociones in voce. Y todo porque desde un principio Vox no quiso una declaración institucional para denunciar, todos los grupos municipales de manera conjunta, la OPA hostil de BBVA al Sabadell. Y eso que los dos ediles de Vox estaban en contra de toda concentración de poder, ya sea político mediático o bancario, como así lo manifestaron en la sesión plenaria.

Puestos de trabajo eliminados

El caso es que Compromís presentó una moción verbal urgente basándose en la previsión de 1.300 puestos de trabajo perdidos, concentración del crédito en unos pocos bancos y a favor de que se mantengan unas 200 oficinas, entre otros argumentos.

Esther Díez, de Compromís, en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

Ante ello, el PP pedía eliminar buena parte de los puntos de la moción de Esther Díez para, simplemente, dejarlo en mostrar un «rechazo expreso» a la OPA hostil y poco más, algo que no entendía Díez si en el fondo todos estaban de acuerdo.

Modificaciones

Esther Díez se mostró entonces abierta a debatir y modificar algunas de las ideas que traía en su moción verbal para sacar adelante la misma, pero no hubo paso adelante del PP y finalmente la mayoría del Ejecutivo la tumbaba.

Y en esas estaba el pleno cuando el PP, de la mano del edil Juan de Dios Navarro, sacaba a renglón seguido otra moción verbal para exactamente lo mismo, solo que con el texto que el PP quería.

Juan de Dios Navarro explicó no obstante que no entendía por qué Compromís no había aceptado su enmienda de adición anterior por cuanto era la misma moción que se había aprobado recientemente en la Diputación sin mayores problemas.

La presidenta del pleno, Irene Ruiz / Áxel Álvarez

Finalmente, esta moción en contra de la OPA hostil sí salía adelante con los apoyos de todos los grupos y con la abstención de Vox que, en su explicación de voto, no quedó del todo claro por qué no mostraba su rechazo frente a la OPA o, en realidad, solo buscaba arremeter por enésima vez contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

