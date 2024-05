El aumento de la población de jabalíes pone en peligro la nidificación de aves acuáticas en El Hondo

La proliferación de jabalíes en el último lustro en el entorno del Parque Natural de El Hondo se está conviritiendo ya en un problema que para algunos es "incipiente" -según matiza la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse)-, mientras que para otros, como el representante de los agricultores Riegos de Levante constata como "evidente" y los cazadores califican como "muy grave ya". El jabalí está poniendo en peligro la nidificación de aves acuáticas y la supervivencia de algunos ejemplares alados, entre ellos la gran amenazada cerceta pardilla. El jabalí, omnívoro por naturaleza, es un gran depredador de estas especies y en la cadena trófica no existe un animal que le pueda hacer frente -"aquí no hay lobos"-. El control de su población, notablemente incrementada desde hace años, sólo podría realizarse mediante la caza, pero en el paraje ya no quedan más que tres cotos, que sí tienen permiso para abatirlos, y los cazadores entienden que se debería simplificar el proceso para conseguir autorización para el control cinegético de la especie salvaje.

El director de Anse, Pedro García, reconoce que "después de que hace unos 15 o 20 años la población de jabalíes estuviera prácticamente desaparecida en El Hondo, de unos años, cuatro o cinco, a esta parte es común verlos por el parque. Son fáciles de observar y se puede decir que son abundantes". El ecologista asume que "antes se cazaban" y que no hay otra manera de frenar su proliferación. "Es un problema sólo incipiente. Nuestra asociación lleva 20 años realizando proyectos de conservación propios y en colaboración con diversas entidades en distintos lugares y en otros es un problema que se detectó hace unos cuantos años. De hecho, en algunos enclaves colaboramos con alguna pequeña asociación de cazadores en el control cinegético de la especie", apunta.

Para el responsable de Anse, "en espacios naturales donde no hay predadores ni los va a haber, que están muy humanizados, no hay predadores. El único que podría controlar al jabalí de manera natural es el lobo y aquí evidentemente no va a haber lobo. De manera marginal u ocasional alguna otra especie puede consumir algún jabalí... pero es algo excepcional, por ejemplo que un zorro capturara algún jabato. Son casos anecdóticos que no contribuyen al control. El único que sí lo haría es el lobo y aquí no puede haber lobo, por tanto o lo hace el hombre de una u otra manera o lo que puede ser ahora un problema incipiente se puede convertir en los próximos años en un problema mayor".

"Cierta incidencia"

De momento no existe un problema importante, pero "sí hay una cierta incidencia, aunque no se ha medido. Esta mañana, por ejemplo, se han visto dos ejemplares en nuestra finca. Es fácil que en una noche una piara de jabalíes pueda depredar una colonia entera de aves acuáticas. Sabemos que algún coto de caza de la zona también viene detectando este problema pero todavía no se ha planteado un manejo determinado de la especie ni, por lo que sabemos, la Administración autonómica está dedicando un especial esfuerzo a este animal. Bajo nuestro punto de vista, una vez que hemos conseguido adquirir la finca, que el agua vuelva y mantener alejada la presión cinegética sobre las aves acuáticas aquí, uno de los mayores problemas para el futuro será el control de la población de los jabalíes".

"Medidas pronto"

Pedro García puntualiza: "El jabalí se come los huevos, puede predar sobre las aves acuáticas y también está causando daños al aprovechamiento agrícola del entorno". En este sentido, el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, advierte de que "se deben tomar medidas pronto"; ya están provocando pérdidas "en determinadas cosechas, como en las granadas o en los almendros".

El portavoz de la entidad de regantes también alerta sobre problemas "en las motas, donde están empezando a cavar" y considera más que probable que estén afectando a la nidificación porque "su capacidad olfativa es enorme", por lo que "los responsables deben ponerse las pilas". Bru señala que "incluso pueden ser un peligro público porque está comprobado que causan accidentes. El otro día vi uno atropellado en la carretera junto al aeropuerto. No están sólo en El Hondo, donde tienen una zona idónea para su proliferación debido a que es una zona pantanosa de muy difícil acceso. Aquí pasan el día y por la noche salen en busca de alimento".

El responsable de Riegos de Levante apunta como causa del aumento de la población de la especie salvaje a su mezcla con el cerdo vietnamita y a que cazadores ya no quedan muchos. En esta parte, el director de la finca El Bosquet, Borja Pérez, explica que actualmente "sólo hay tres cotos de caza en El Hondo, donde sí tenemos permisos para cazar jabalíes". Esta práctica sí está contemplada en los planes técnicos oficiales, "pero somos muy pocos cazadores". Para Pérez, "sería necesario ya que la Conselleria simplifique los trámites y procesos que han de resolver los agricultores del entorno para que puedan cazar jabalíes".

Además de esta especie, "que se mueve en piara y que puede ser incluso muy peligrosa para los vehículos que transitan por los caminos del entorno", el ambientólogo Borja Pérez asegura que también hay incidencia en la mortandad de aves a causa de otros animales, "desde perros y gatos asilvestrados a los naturales, que son los zorros y las águilas, incluso las ratas el basurero de Abornasa, pero lo cierto es que el de los jabalíes es un problema muy serio, máxime para especies como la cerceta pardilla que reintroducen en el parque, porque han sido criadas en granjas y su instinto de supervivencia no es igual que el de las salvajes".

Sólo un 5% de superficie con caza

El director de la finca El Bosquet también lamenta que "la caza sea el chivo expiatorio que utilizan cuando los programas de recuperación de la cerceta pardilla no prosperan. Sólo se práctica en un 5% de todo el humedal. Deberían buscar otros culpables y fijarse en los predadores".

Los conservacionistas no quieren que ocurra como está sucediendo en el Parque Natural de Doñana, en Huelva, donde Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han denunciado que los jabalíes han devorado un millar de huevos en sólo una semana, provocando el fracaso reproductor de morito común y garza imperial.

