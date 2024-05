Miden calle a calle un barrio de Elche para cambiar el sistema de aparcamientos

El equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento de Elche está buscando soluciones al problema del estacionamiento en el barrio más grande de la ciudad, en Carrús (Este y Oeste), donde residen alrededor de 70.000 ilicitanos. La solución no se plantea fácil porque el modelo de ciudad, más verde y peatonal, choca de bruces con un problema de difícil solución: el crecimiento inexorable del parque móvil de Elche, que aumentó el último año cerca de un 1 % hasta los 161.000 vehículos (1.135 más). Cerca de 110.000 son turismos.

Si tenemos en cuenta que hay censados 235.000 ilicitanos llegamos a la conclusión de que hay prácticamente 0,7 vehículos por vecino o que hay un turismo por cada dos personas. Un auténtico exceso. Y la ciudad no ganó 1.135 plazas de estacionamiento el último año, más bien todo lo contrario por ese aumento de las políticas de peatonalización para hacer un casco urbano más amigable. Una batalla de difícil solución en un equipo de gobierno (PP y Vox) que ha decidido no«castigar» el vehículo particular.

Si trasladamos el problema a Carrús y sus 70.000 vecinos descubrimos que debe haber cerca de 35.000 vehículos. En todo Elche solo existen 5.000 vados. Poner parches a un problema que seguirá creciendo es el objetivo de la Concejalía de Movilidad, que ha puesto a los técnicos a examinar el barrio más populoso de Elche en busca de «ganar» estacionamientos. El edil José Claudio Guilabert, a preguntas del diario, explicó que aún es pronto para saber cuántos estacionamientos se ganarán, pero vista la satisfacción que ha dado la reforma del estacionamiento en la calle Josefina Manresa, en la zona nueva de Altabix-Universidad, había que intentarlo.

Cifras

El concejal, que aún es muy cauto sobre la cifra final, dijo que han encontrado más calles aprovechables de las que esperaban en un primer momento. Se refiere a calzadas con un ancho respetable donde se pueda estacionar en batería, donde se precisa un espacio aproximado de 2,30 metros cuando para un estacionamiento en fila (el tradicional) el espacio que se necesita es de 5 metros, según los datos oficiales. Es decir, se gana más del doble de aparcamientos con este modelo siempre y cuando el ancho de la vía permita maniobrar a los turismos, es decir, no es válido para cualquier calle.

Calles como Diagonal se prestan a ganar aparcamientos en Elche / INFORMACIÓN

Diseño

El diseño de Carrús, un barrio que creció en los años 60 y 70, con calles no excesivamente anchas, y un diseño mayoritariamente en cuadrícula, va a dar mucho trabajo a los técnicos municipales en esta labor. El Ayuntamiento, cuando tenga completado el estudio, tendrá que proceder a valorar la viabilidad y el coste. Este viernes el concejal Guilabert, en una comparecencia para hablar sobre otros asuntos, ha avanzado que este año va a llevarse un plan asfalto amplio donde es posible, solo posible, que pueda entrar ya algunas de las vías de Carrús que saldrían beneficiadas con más estacionamientos. De momento, dicho plan centra sus objetivos en acabar con las calles más bacheadas en una ciudad dividida en dos por el cauce del río lo que provoca no pocos problemas de gestión diaria del tráfico que requiere de soluciones ingeniosas y más cuando el número de vehículos no deja de crecer, como el de ciudadanos.

Suscríbete para seguir leyendo