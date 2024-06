«Doy las gracias a mis abuelos por meterme en el mundo de la fiesta»

¿Cómo vivió ese momento en el que dicen su nombre?

Sigo sin creérmelo, para mí fue un estado de shock. Cuando dijeron mi nombre directamente no lo escuché, vi a mis compañeras abalanzarse sobre mí, me eché las manos a la cara y dejé de escuchar y actúe por inercia, es verdad que me faltaba el aire entonces, es mucha emoción dentro de ti. En mi comisión (Parque de Valencia) lo vivieron con mucha emoción y los vi a todos levantarse con pancartas, palos de luces, y mi familia tiene una tradición que es si alguna sale de Elche se suben encima de la silla.

¿Qué tal la celebración posterior?

Me esperaron todos en la comisión y cuando bajé me tiraron una traca y junto a mi reina infantil de la comisión nos recibieron todos con besos.

¿Tenía ya contacto con las Damas elegidas antes de iniciar las convivencias?

Con Andrea sí, porque hicimos el proceso de damas juntas y llegamos a reina juntas, entonces llevamos una trayectoria de amistad bastante larga pero a Carla no tenía el placer de conocerla hasta que llegaron las convivencias y súper bien con ella, una chica muy maja y muy divertida y yo creo que vamos a hacer un buen equipo.

La Reina Mayor electa, Claudia Porta, en La Glorieta / Matías Segarra

¿En qué momento profesional se encuentra?

Estoy en cuarto curso del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la UMH y me queda un año para decidir hacia qué rama quiero dedicarme, me gustaría también hacer un máster. Además como afición retrato partidos de baloncesto en silla de ruedas. Llegué de rebote porque el entrenador del equipo fue compañero mío del instituto, buscaban a alguien que estudiase periodismo y claro que acepté. A partir de ahí me he ido a viajes con ellos y son personas que te emocionan mucho, que dan sentido a la vida. Entonces también los apoyo realizando charlas en colegios concienciando un poco sobre lo que hacen porque no es sólo un club de baloncesto, sino que tienen el objetivo de reinsertar a la gente en la vida. Imagínate ser esa persona a la que le han quitado una pierna. Creo que debe ser muy difícil y ellos te ayudan, te dan facilidades y para mí es bastante gratificante y me gusta aprender el porqué de las cosas y conocer a la gente.

¿Cree que podrá compaginar estudios con reinado?

No voy a dejar mis estudios de lado, pero es un año que solo vives una vez , es una oportunidad y creo que es para disfrutar y bueno los estudios se pueden recuperar.

¿De donde le viene la tradición festera?

Desde que nací. Mis abuelos fueron de las personas que formaron la Comisión, entonces ellos me han adentrado y les doy las gracias por meterme en el mundo de la fiesta porque es impresionante. Casi toda mi familia es festera y a la comisión también la considero familia.

¿Alguien de su entorno había representado a la ciudad antes?

Mi hermana fue dama infantil de las fiestas de 2016 y mi prima fue la dama mayor de las Fiestas de Elche 2018. A ella le he pedido muchos consejos para este año al igual que a Isabel, la dama de 2023, que es de mi comisión, y somos amigas desde los tres años prácticamente.

¿Se siente preparada para participar en más de 300 actos al cabo del año?

Yo creo que sí , desde que nací estoy en la fiesta, tengo mucha práctica en llevar el traje durante horas e incluso dormir con el moño, además es un año para aprender y disfrutar.

¿Hay algo de las celebraciones que le queda pendiente de vivir en primera persona?

Vi el Misteri con 16 años pero me gustaría verlo ahora porque no tengo la misma mentalidad que tenía en ese entonces.

Claudia Porta con la Reina Infantil electa, Irene Quesada, momentos antes de la entrevista este domingo. / Matías Segarra

¿Con qué acto se quedaría?

El pregón, por ejemplo. Creo que es súper emocionante salir al balcón y ver a todos y encima tu comisión animándote.

¿Se valora suficientemente a las Fiestas de Elche?

Creo que entre los ilicitanos sí, y ahora el Ayuntamiento le está dando mucho valor aunque siempre se le puede dar un poquito más. También noto que hay muchas personas que vienen de fuera que se sienten atraídas por las fiestas.

¿Qué destacaría de su ciudad?

Sobre todo el Palmeral, que es Patrimonio de la Humanidad, todo el mundo conoce a Elche por nuestro palmeral, entonces yo creo que es el sello que diferencia la ciudad de otras.

¿Cómo le gustaría que recordasen su reinado?

Creo que soy bastante familiar. Me gusta mucho relacionarme con la gente y soy muy divertida. Espero representar bien a la ciudad y que estén orgullosos de mí .

