Irene Quesada: «Es impresionante la Palmera de la Virgen y cuando bajan los ángeles en el Misteri»

¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre?

Fue muy emocionante pero también estaba un poco triste por las demás, porque también quería que salieran ellas, pero estaba muy emocionada y no me lo creía. Hoy (por este domingo) lo celebraré con mi comisión (Paseo de Germanías).

¿De donde viene tu tradición festera?

Viene mis abuelos y luego también mi hermana era Bellea de su hoguera y decidieron apuntarme aquí en Elche, mi madre se fue corriendo al Corte Inglés a comprarme el traje y pues salí. Hace dos años me dijeron que iba a ser reina de mi comisión.

¿Conocías antes a las que serán tus damas?

Pues estoy muy contenta porque eran algunas de mis amigas y bueno en las convivencias he hecho muchas amistades. Han sido muy bonitas, divertidas y con muchos juegos, ha sido súper chulo.

¿Con qué acto te quedarías de las Fiestas de agosto?

La Nit de l’Albà y el Misteri. Del primero sobre todo cuando lanzan la Palmera de la Virgen, que es impresionante, y del segundo cuando bajan los ángeles.

¿Eres consciente que este año podrás tener una vista privilegiada?

Sí, porque si el año pasado vi la Nit de l’Albà desde el balcón de mi tía pues a lo mejor este año estaré allí en Santa María.

¿Saben en el colegio de tu pasión por la fiesta?

Mis amigos de Jesuitinas están locos por saber que he salido y siempre están animándome. Por ejemplo uno de mis amigos se fue a Orihuela y le decía a su madre: «yo quiero ver a Irene, quiero ver a Irene», seguro que está súper contento.

La Reina Infantil Irene Quesada, de Paseo Germanías, junto a Claudia Porta,Reina Mayor de las Fiestas de Elche. / Matías Segarra

¿Tienes algo de temor a no saber que hacer ante tantos actos?

Yo creo que no voy a faltar casi nunca porque estoy muy contenta de haber salido, y una de las cosas que más me gusta es ponerme el traje y salir a las procesiones.

¿Qué te gustaría aportarle a la fiesta?

Mucha emoción y alegría.

¿Cuáles serían tus mayores aficiones?

Me gusta hacer ballet, voy a la escuela Ana Carreño y este 23 de junio voy a hacer un espectáculo en el Gran Teatro. También a veces juego al fútbol en el cole y monto a caballo desde pequeñita. Por el covid no pude montar y me cambié de hípica, ahora estoy en los Árabes, y voy a hacer concursos.

