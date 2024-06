Un juzgado rechaza el derecho de investigadores de la UMH a la patente de un producto dietético

Dice la sentencia, rebatiendo un argumento de la UMH, que elReglamento para la Contratación de Trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la UMH, en cuyo artículo 10 habla de contratos y convenios, no es de aplicación preferente frente a la ley 24/2015 (de Patentes). «Los estatutos de la UMH no tienen efectos frente a terceros(...) El régimen interno de los estatutos afectará a las relaciones entre los empleados de la UMH o entidades a esta asociadas en el mercado de la universidad, pero no para terceros ajenos a ese marco, como si de una sociedad de capital se tratara».