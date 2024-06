«El reconocimiento del Estado de Palestina es oportuno y oportunista al mismo tiempo»

¿En qué anda metido Antonio Remiro Brotons una vez retirado de la Universidad?

Desde hace 25 años prácticamente siempre tengo algún caso vivo en la Corte Internacional de Justicia. Solamente me ocupo de conflictos interestatales, fundamentalmente de carácter territorial: soberanía sobre islas, delimitación marítima...He sido abogado de Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Guinea Ecuatorial y de España también, por ejemplo, en la denominada guerra del fletán con Canadá. Hay un momento en el que, en el plano académico, ya has escrito muchos libros, has tenido alumnos, has creado discípulos, has dirigido tesis doctorales y quieres algo diferente. Y esa actividad como abogado es enormemente interesante, porque cambia tu perspectiva. El académico y el juez buscan la verdad, la justicia, y lo hacen a través de un método lógico. En cambio, el abogado lo que busca es que su cliente triunfe y parte del prejuicio de que su cliente tiene razón.

Y, con esa perspectiva que da la experiencia, ¿qué consecuencias puede acabar teniendo el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España?

Es un reconocimiento oportuno y oportunista al mismo tiempo. Sobre el aspecto oportunista no me prolongaré, porque pertenece a un estamento profesional al que no pertenezco.

¿Las elecciones europeas?

Claro, pero es oportuno también en todo caso, aunque España, con Irlanda y Noruega, ha hecho este reconocimiento cuando ya 143 Estados lo habían hecho, es decir, tres cuartas partes de los miembros de Naciones Unidas. Por tanto, me parece oportuno sumarse a esa cifra y estar ahora entre el tercio amplio de países que reconoce el Estado de Palestina.

Antonio Remiro Brotons, durante la entrevista. / Áxel Álvarez

«Va a ser muy difícil probar la intención genocida de Israel» «Un país que fuera consecuente se dejaría de palabrería y actuaría. Es el momento de sanciones ya»

A efectos prácticos, ¿qué consecuencias puede tener esa declaración del Estado de Palestina?

El reconocimiento, técnicamente hablando, es declarativo, no es constitutivo. Tú no puedes con tu reconocimiento hacer que un Estado exista si no lo es y, para serlo, tiene que tener territorio, población y un gobierno independiente. Si se analiza Palestina desde esa perspectiva, no controla su territorio y su gobierno, evidentemente, no se puede decir que pueda ejercer con independencia sus funciones. Por tanto, el sentido de la oportunidad tiene que ver con el deseo de estimular, de impulsar, de acompañar, de decir que queremos que esto se haga realidad. Por tanto, es un deseo, es un sueño, como diría nuestro entrenador del Elche Club de Fútbol, pero en este caso esperemos que el sueño sí que se cumpla.

En cualquier caso, ahí están las ocupaciones por parte de Israel...

España reconoce sobre la base del territorio de 1967, y es la posición de Naciones Unidas, con toda la ocupación territorial anterior de Palestina por parte de Israel. En el reparto del año 1947 de Naciones Unidas había una proporción relativamente equitativa, del 54% de Israel frente al 46% del territorio de Palestina. Eso lo fue devorando Israel desde el principio, desde la primera guerra, la de 1948. Al final, en 1967, quedaba el 78% frente al 22%, y aún eso se lo puede comer Israel. Está claro que Israel no quiere dos Estados, quiere un solo Estado, pero un Estado asimétrico, un Estado con ciudadanos y siervos. Lo que querría es crear una serie de bantustanes, como en África del Sur, en los menguantes territorios palestinos, y eso es inaceptable.

Ocupación

Y, tal y como están las cosas, ¿habría margen para volver al menos a las fronteras de 1967?

¿Es verosímil pensar que en el mundo existen fuerzas capaces si no es a través de un gran conflicto internacional armado de sacar a cerca de un millón de colonos israelíes de territorio palestino? ¿Es creíble que un Israel que no haya sido derrotado en el campo de batalla vaya a destruir el famoso muro que trata de consolidar parte de esas obtenciones? Francamente, no es creíble. Por eso, ya puestos a utopías, en lugar de dos Estados, debería haber un Estado igualitario en el que palestinos y judíos fueran iguales, pero eso es incluso más inverosímil. El asunto de Palestina es una tragedia y, como todas las tragedias, acaba mal. Habría que cambiar muchísimo las fuerzas políticas israelíes dominantes para que esa idea de dos Estados sobre las fronteras de 1967 fuera una realidad.

Antonio Remiro Brotons, durante la entrevista. / Áxel Álvarez

«Plantear Hamás de una forma simplista, como una organización puramente terrorista, no responde a la realidad»

Es bastante pesimista en cuanto a la solución final del conflicto, pero, ¿en cuanto a la guerra?

No sé en qué fecha, pero habrá un momento en el que se volverá al conflicto de bajo relieve que hemos vivido durante muchísimos años, en el que Hamás o quien haga su papel desarrollará tareas de hostigamiento con más efectos psicológicos que materiales. Ésta es una guerra totalmente inútil. Es una cosa hecha para que Netanyahu y compañía salven el pellejo. La frontera más vigilada del mundo probablemente sea esa y, ¿cómo es posible que, sin conocimiento de la inteligencia, más de 1.000 combatientes de Hamás pudieran traspasar esa frontera, eliminar físicamente a más de 1.000 personas y volver con más de 200 rehenes? Es una historia increíble, y este señor tenía que dirigir una reacción, aunque la reacción de Israel es desproporcionada y atenta directamente contra la población civil.

Genocidio

¿Ha habido genocidio?

La Corte Internacional de Justicia hasta ahora ha dicho que es plausible, es decir, que es creíble la posibilidad de que haya un genocidio y, con base en esa posibilidad, ha tomado ya algunas medidas. Primero ha reconocido su competencia prima facie, su competencia inicial, y ha considerado que los derechos que invoca África del Sur son también plausibles. Por tanto, la Corte parte de que es plausible la denuncia de genocidio que hace África del Sur y, sobre esa base, toma medidas provisionales.

¿Y habría genocidio a su juicio?

Creo que va a ser muy difícil probar la intención genocida de Israel. Los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad son el sustrato del genocidio. Si esos actos criminales, que ya son gravísimos de por sí, los haces con intención de eliminar a un grupo humano por su etnia, religión, raza, lo calificas de genocidio. Claro, se trata de probar una intención.

¿Y existe esa posibilidad?

Existe, por el nivel de destrucción, por las afirmaciones hechas por algunos dirigentes israelíes, pero que no son del núcleo que toma las decisiones últimas... Pero, cuando la Corte llegue al fondo del asunto, y no solamente al fondo del asunto, porque Israel puede plantear excepciones preliminares, el umbral de apreciación de la intención aumenta, de manera que, según los precedentes de la jurisprudencia de la Corte, o prueba África del Sur la intención genocida o la intención genocida es la única conclusión que puede obtenerse implícitamente. No cabe una conclusión alternativa: o genocidio o nada. Para mí lo que está claro es que hay crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pero sobre eso la Corte no tiene competencia, porque el fundamento de la jurisdicción de la Corte es el consentimiento de las partes.

El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido permiso a los jueces para emitir órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, y contra líderes de Hamás. ¿Tendrá recorrido?

La Corte Penal Internacional, al contrario que la Corte Internacional de Justicia, juzga a personas. El fiscal general ha considerado que tiene argumentos para instruir un procedimiento criminal, y se le ha dado más importancia a esto porque es más llamativo. Basta ver la forma en que Israel ha actuado como un león herido. ¿Qué ocurre? Si ese procedimiento sigue, hay unas órdenes de arresto, y eso significa que, si viajan, los Estados Partes deberían arrestarlos, pero basta con qué digan que no vayan, o que vayan con una misión especial que les permita reconocer la inmunidad. En cualquier caso, es una medida digna de encomio si sigue adelante, porque se consideraba que la Corte Penal estaba financiada por los europeos para perseguir a los africanos y, en cierto modo, permitiría demostrar que también se aplica al mundo occidental, aunque ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos están en la Corte, por algo será, y eso hace que pierda entidad.

¿Sería necesario cortar todo lazo con Israel?

¿Qué se hizo cuando se quiso combatir el apartheid en África del Sur? La movilización de la vergüenza, que consistía en negarle el pan y la sal a cualquier grupo musical, deportivo, cultural o lo que fuera y cortar relaciones comerciales. Un país que fuera consecuente se dejaría de palabrería y de que queremos la paz y actuaría y, para eso, tienes que hacer que el coste para el infractor sea tan grande que renunciar a la infracción le beneficie. En África del Sur funcionó, pero esto de Eurovisión ha sido una vergüenza. Es el momento de sanciones ya.

Hemos hablado de Israel, pero, ¿cómo definiría a Hamás?

La Autoridad Palestina no tiene una presencia relevante en Gaza, quien manda es Hamás, por elección popular. Por tanto, diría que Hamás es una organización que aplica métodos terroristas junto a otros que no lo son, y que tiene una dimensión política y social que no se puede esconder. Plantear Hamás de una forma simplista, como una organización puramente terrorista, no responde a la realidad, aunque es útil para Israel, que también utiliza métodos criminales. Dicho esto, Hamás tiene también un propósito genocida de signo contrario, porque quieren eliminar a Israel.

¿Y para España puede tener alguna consecuencia el reconocimiento del Estado de Palestina?

Creo que, después de unas primeras escaramuzas retóricas, todo quedará en nada, porque, además, en España no hay ningún interés en perturbar las relaciones con Israel.

Antonio Remiro Brotons, durante la entrevista. / Áxel Álvarez

«No soy nada partidario de esos más de 1.000 millones para armamento para Ucrania. No se tiene que alimentar la guerra, sino la negociación» «Está fuera de lugar convertir un incidente de mala educación en un incidente diplomático. Argentina no ha caído en la misma trampa»

Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado España. ¿De qué parte se sitúa en el debate sobre el uso de armas occidentales contra el territorio ruso?

Que se utilicen armas occidentales en territorio ruso me parece fatal. Rusia ha agredido y ha atacado a Ucrania en su territorio y, por tanto, Ucrania tiene derecho a defenderse y los Estados tienen derecho a cooperar con Ucrania en su defensa, que es legítima. Si Ucrania entiende que para defender su territorio tiene que atacar el territorio ruso, estamos dando un salto muy peligroso. Ucrania quiere multilateralizar el conflicto, porque sabe que no puede ganarlo.

¿Y qué consecuencias tendría?

Multilateralizar el conflicto es un desastre para Europa. Si Ucrania tiene capacidad para hacerlo con sus armas, es su privilegio tomar sus decisiones, pero acompañar ese proceso sería un error de dimensiones trágicas para todos. Dicho esto, una guerra que no puede ganar Ucrania y que no puede perder Rusia se convierte en una guerra epidémica, de larga duración, inconveniente para la estabilidad general. Se tendrá que negociar y, de hecho, debería haberse hecho ya.

¿Ve factible la negociación?

Existe Corea del Norte y Corea del Sur, y Crimea es irreversiblemente rusa. Se puede negociar sobre las provincias del este y se puede negociar un régimen de autonomía, o simplemente levantar las armas y mantener una línea de alto al fuego indefinida, que sería la solución más inmediata y más fácil, pero hay que negociar, y ya.

¿Se equivoca el Gobierno español con esa partida de más de 1.000 millones para armamento?

Como ciudadano, no soy nada partidario de esos más de 1.000 millones para armamento para Ucrania. Se puede ayudar en otro tipo de cuestiones, pero, ¿armas? No se tiene que alimentar la guerra, sino la negociación.

Crisis con Argentina

¿Qué lectura hace de la crisis entre España y Argentina?

Es una tomadura de pelo. Lo que dijo el presidente argentino en un acto electoral es realmente reprobable, pero ese acto reprobable estaba precedido por muchos actos reprobables del propio presidente de Gobierno y de su ministro portavoz de ofensas e insultos, el señor Puente. Milei no debió decir esas palabras, pero la reacción del Gobierno es de una sobreactuación clarísima. Además, es pegarse un tiro en el pie, porque ahora todo el mundo sabe que la señora esposa del presidente del Gobierno presuntamente es o puede ser corrupta. Está fuera de lugar convertir un incidente de mala educación en un incidente diplomático. Habrá que recular totalmente o de forma discreta, porque Argentina no ha caído en la misma trampa, y sigue con su embajador.

¿Qué espera de las elecciones europeas de la próxima semana?

Es previsible pensar que los grupos de derecha van a tener una votación muy lucida, entre otras cosas, por los errores que ha cometido la izquierda. La oscilación en el sentido de lo que llaman la alternancia en el poder nace de los errores de quien lo está ejerciendo, no de la mayor virtud del que aspira a él. También creo que es un grave error de nuestra política doméstica calificar la derecha como ultraderecha, porque deja el centro y la derecha vacíos de contenido. Existe la derecha, que encarna el Partido Popular, y existe un centro que no encarna nadie en este momento, porque quien podría encarnarlo serían partidos que han desaparecido, o un sector del Partido Popular y un sector del Partido Socialista, pero parece que han renunciado en cierto modo a ello. Por tanto, queda todo lo demás y eso explica que el principal ganador de las elecciones vaya a ser la abstención.

En noviembre también hay elecciones en EE UU. ¿Qué escenario se abriría con una hipotética victoria de Trump, más allá de su condena?

Biden es Guatemala y Trump es Guatepeor. Trump es un populista que se nutre del deterioro del Partido Republicano, incapaz de encontrar frente a los demócratas un líder que no sea un populista como él. De hecho, ha destruido el Partido Republicano tradicional para convertirlo en un movimiento de masas. No creo que nada bueno pueda venir de Trump para el mundo, pero el mundo ya está lo suficientemente mal como para que incluso lo que él haga vaya a empeorarlo más.

Antonio Remiro Brotons, en una imagen tomada esta semana en la Glorieta. / Áxel Álvarez

«Admiro mucho la capacidad de absorción de gentes venidas de fuera que tiene Elche»

De regreso a Elche

Ha estado muchos años fuera de Elche. Ahora que ha regresado, ¿cómo ve la ciudad?

La calidad de vida ha mejorado muchísimo, y hoy es una ciudad turísticamente muy atractiva. La peatonalización, la recuperación de edificios, ese cultivo de nuestros patrimonios históricos han hecho una ciudad muy vital. Además, siempre he admirado mucho la capacidad de absorción de gentes venidas de fuera, y el hecho de que nunca se le haya pedido a nadie los ochos apellidos ilicitanos para poder prosperar, ya no en lo privado, también en lo público. Eso me llena de orgullo en un país que va tendiendo a ser muy cateto y muy hortera.

¿Y qué pegas pondría?

Probablemente, solo los de Bilbao nos superan en arrogancia, pero quiero mucho a mi pueblo y es lo primero que figura en mi currículum siempre.

¿Qué le falta a Elche hoy por hoy?

Siempre eché en falta que la cultura propiamente dicha, la cultura del conocimiento, y no la del dinero, tuviera una presencia mayor. Aquí el éxito se vinculaba a triunfar en los negocios, pero creo que ahora las cosas han cambiado y hay una actividad cultural más intensa, sin renunciar a empresas de primer nivel que son líderes en muchos sectores.

¿Cómo se pasa de escribir manuales de Derecho a escribir relatos ficcionados como en El tiempo apremia, el libro que escribió tras la pandemia?

Cuando estaba en los Jesuitas, eran muy dados a los exámenes psicotécnicos, y siempre decían que mi vocación era la literatura, pero, como de eso no se podía vivir, que me hiciera abogado. Por eso, yo escribía libros de Derecho Internacional, pero no me limitaba a explicar las cosas con términos neutros, sino que buscaba imágenes, metáforas, y soy enormemente crítico. Entonces, llegó la pandemia y me encontraba en Santa Pola solo, y me puse a escribir papeles, y de ahí salió este libro.

Suscríbete para seguir leyendo