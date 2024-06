Elche declara la guerra a las toallitas higiénicas

Poner coto, sobre todo, a las toallitas higiénicas. El Ayuntamiento de Elche y la empresa mixta Aigües d’Elx quieren remediar en lo posible la llegada de estos elementos tanto al río Vinalopó como a las depuradoras del municipio y para ello han decidido activar una especie de plan de choque no solo para concienciar a la sociedad, sino también para poner más medios técnicos con el fin de evitar este significativo problema. Y es significativo porque, a pesar de todas las medidas adoptadas, en los últimos años no se está reduciendo la cantidad de toallitas que "complican" la vida a las estaciones depuradoras ni se está dejando de "salpicar" el cauce del río con estas toallitas higiénicas, en teoría biodegradables pero que, en la práctica, no lo son. Desde Aigües d'Elx insisten que, pese a todo, en estos últimos año no ha aumentado el volumen de toallitas que se arrojan, por ejemplo, por los inodoros, pero es que tampoco ha descendido. Un ejemplo: de las 520 toneladas de basuras sólidas que llegaron a las depuradoras el pasado año, prácticamente la mitad, 260, eran toallitas húmedas o higiénicas.

Actuaciones

En este sentido, desde Elche se ha presentado a la Confederación Hidrográfica del Júcar un plan de actuaciones para prevenir y mitigar los efectos de los vertidos de residuos sólidos, principalmente toallitas, al cauce del río Vinalopó durante los episodios de lluvias torrenciales. Hoy en día es posible observar árboles y zonas verdes del cauce adornadas literalmente de este tipo de productos higiénicos.

Toallitas que atascan las conducciones / Información

El concejal de área, Juan de Dios Navarro, explicaba este martes que el objetivo de esta actuación es dar solución a las exigencias del organismo frente a los vertidos que se producen cuando en la red de pluviales hay carga excesiva por fuertes precipitaciones y es necesario aliviar el exceso de residuos al cauce del río para evitar el colapso del sistema”.

Alcantarillado

Asimismo, estas aguas pluviales arrastran gran cantidad de residuos y basuras que se arrojan de forma indebida a la calle y que, posteriormente, acaban en el alcantarillado y de ahí finalmente todo termina por llegar hasta el cauce del Vinalopó.

Según datos de Aigües d’Elx, solo en 2023 llegaron a las tres depuradoras del término municipal un total de 520 toneladas de residuos sólidos, de los cuales más de la mitad eran toallitas higiénicas que fueron arrojadas, de forma incorrecta, en los inodoros.

Toallitas extraídas de la red de pluviales / Información

Entre las actuaciones para evitar colapsos, Navarro ha anunciado que se llevarán a cabo obras de reconstrucción en el colector de saneamiento ubicado bajo el puente de Barrachina. Allí se instalará una nueva plataforma de hormigón que elimine la grieta que se ha formado tras años de exposición a aguas residuales. De este modo se solucionarán los problemas de olores y desbordamientos. La inversión prevista es de 50.000 euros.

Mallas textiles

Dentro de este mismo plan, y con el objetivo de reducir nuevos vertidos de residuos en el cauce, se instalarán elementos de retención de sólidos para evitar que estos acaben en el río en episodios de fuertes lluvias. Para ello se colocarán mallas de fibra textil tanto a la altura del puente de Barrachina como en la salida de pluviales de la carretera EL-20.

Además, entre las actuaciones también se contemplan trabajos de limpieza de los residuos acumulados en la zona y que principalmente han afectado a la vegetación. Las labores permitirán eliminar así los desechos que actualmente se encuentran depositados sobre la vegetación del tramo del río Vinalopó comprendido entre el Puente de Barrachina y la carretera EL-20, es decir, unos 230 metros aguas aproximadamente, lo que también mejorará el estado de conservación del espacio natural.

Árbol del cauce del río con numerosas basuras en sus ramas / Información

Concienciación

Asimismo, el Ayuntamiento y Aigües d’Elx tienen previsto lanzar una campaña de concienciación ciudadana para frenar el grave problema que suponen las toallitas arrojadas por el inodoro ya sean comercializadas como “biodegradables” o no. Desde Aigües d'Elx se indica que entre que se tiran por el inodoro y llegan a la estación depuradora, puede tardar medio día, tiempo a todas luces insuficiente para que puedan diluirse.

Además, con el objetivo de sensibilizar e involucrar a los más pequeños en la protección del medio ambiente y fomentar las buenas prácticas en los hogares, se va a elaborar material divulgativo y se van a promover actividades dirigidas a estudiantes de primaria.

También se procederá a la limpieza de un tramo del río, algo que supondrá un desembolso de unos 30.000 euros.

La red de saneamiento de Elche tiene unos 558 kilómetros de longitud y por aquí circula cada año unos diez hectómetros cúbicos de aguas.