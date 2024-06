El PSOE denuncia que los presidentes de distrito de Elche cobran 420 euros al mes y tienen teléfono público

Los 15 presidentes de distrito en que se ha dividido el término municipal de Elche cobrarán 420 euros al mes y dispondrán de teléfono con gasto al erario público, según ha descubierto este martes, en una comparecencia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, quien añade los 75.600 euros anuales a "un nuevo gasto en personal del alcalde Pablo Ruz y sus socios de Vox". Según el socialista, con mayo ha llegado el primer pago, que califican de "sueldo público". "Estas retribuciones, que están consignadas a raíz de una modificación del Presupuesto de Gastos de 2024, se justifican por parte del gobierno municipal, por las labores que hacen en los distritos, que de momento solo se han reunido una vez en su mayoría para constituirse", ha criticado el responsable socialista.

Según Héctor Díez, "sigue el gasto en sueldos en el gobierno del señor Ruz: los 15 nuevos cargos elegidos por el PP y Vox en las juntas municipales de distrito se suman a los 30 asesores que están al servicio del alcalde. Parece que el señor Ruz no tiene suficiente con ser el alcalde con más asesores de la historia, sino que se busca la fórmula de pagar con dinero público a 15 personas para que estén a su servicio, entre militantes y simpatizantes". El PSOE asegura que son 15 los presidentes de distritos, aunque en realidad solo hay 14 distritos, según consta en la propia página web municipal porque hay uno que por su tamaño se dividió en dos (en uno está Alzabares, Aspirallas y Las Bayas y en el otro, Daimés, Derramador y La Hoya). Según la información de la web municipal, además tienen una cuenta de correo pública para atender las demandas de los vecinales donde aparecen sus nombres y sus respectivos teléfonos, entre otros datos.

Reglamento

Los socialistas no cuestionan "la labor que puedan hacer estas personas, pero lo que se ve es que van a los plenos a hacer bulto y algunos a abuchear; sirven de relleno en actos institucionales; organizan actividades lúdico-festivas sin informar a la junta y no se invita no siquiera a los miembros de la junta”. Según Héctor Díez, el pasado mes de julio, en la presentación del reglamento de distritos, "la portavoz de Vox, Aurora Rodil, dijo que los presidentes de distrito no tendrán una remuneración fija a modo de sueldo, pero sí compensaciones”. Para Díez, la señora Rodil “ha faltado a la verdad. Hablaba de gastos superfluos y ahora hace uso de ellos”.

Héctor Díez explica que el alcalde pretende confundir diciendo que desahoga las arcas municipales con una bajada de sueldos de los asesores y de él mismo de 35.000 euros al año y por otro lado sube el gasto de personal con los presidentes de junta de distrito. “Lejos de reducir, se ha aumentado el gasto”

Los concejales Bonmatí, Sempere y Serna, el día que presentaron la aprobación del proyecto de distritos para Elche y que iría a pleno / INFORMACIÓN

De momento, las juntas municipales de distrito se han reunido para constituirse en su inmensa mayoría, a pesar de que se han celebrado actividades en diferentes barrios pagadas con dinero de los distritos y no se ha dado cuenta en las juntas municipales. “Los 700.000 euros que se han presupuestado para los diferentes distritos se están gastando en organizar eventos con paellas gigantes, juegos, camisetas, sonido e iluminación o balones de fútbol y no en dar solución a problemas de los barrios y pedanías. Hasta mediados de mayo se había autorizado unos 27.000 euros en este tipo de cuestiones”. Para el concejal, el dinero destinado a los distritos debe servir “para mejoras en barrios y pedanías y que no sea todo pan y circo”.

Gastarse el dinero

Por ello, el portavoz socialista ha solicitado que se convoquen las juntas de distrito para que se dé cuenta de la gestión, del dinero que se ha gastado y que se aborden los problemas reales de los barrios, así como de las pedanías. “El señor Ruz no para de gastarse el dinero en cuestiones superficiales y no en abordar los problemas reales de los barrios. Por ello solicitamos que se convoquen las juntas y se dé cuenta de la gestión que se está haciendo de los distritos, que no sea solo el sueldo de los presidentes”.

Pedáneos y aumento de gasto

El portavoz socialista ha hecho hincapié en dos reflexiones alrededor de los distritos y los pedáneos, así como del aumento de gasto en personal. “¿Dónde quedan los pedáneos, elegidos democráticamente, en todo esto? Cobrando la mitad que los presidentes de junta de distritos, sin capacidad de toma de decisiones y frente a un presidente de junta de máxima confianza del PP y Vox”. La segunda reflexión, dijo, va dirigida al engaño y confusión que se pretende hacer con el dinero público. “Se anunció una bajada del 3% del sueldo de asesores y del alcalde que al año es de 35.472’98 euros como una manera de desahogar las arcas municipales. Pero resulta que se inventan una partida de asignación económica para los sueldos de los presidentes de 75.600 euros, es decir, aumentan 40.000 euros. Ya está bien de esta engañifa. El señor Ruz tiene que entender que el ayuntamiento no es su casa”.