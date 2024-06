Casi mil socios elegirán el jueves al nuevo presidente del Tiro de Pichón de Elche

Un total de 960 socios están llamados este próximo jueves a las urnas para elegir al nuevo presidente de la centenaria Sociedad del Tiro de Pichón en Elche por un periodo de cinco años. Unos comicios que enfrentan a José Clement y a Ernesto Iturbe, quienes forman parte de la actual junta directiva, el segundo de ellos como responsable tras la dimisión por motivos personales de Alfonso de Miguel. Pero tienen distintos enfoques sobre hacia dónde debe ir el futuro de una de las entidades deportivas señeras en la ciudad, el discrepar sobre cuáles deben ser los objetivo sobre los que deben centrarse. Eso es lo que hace que haya una votación lo que, en una entidad deportiva, donde siempre debe haber un ganador, es lo habitual. Las urnas se cerrarán a las 20 horas y no se podrá votar de 14 a 16 horas.

El candidato Clement junto a compañeros de directiva y socios del Tiro de Pichón / INFORMACIÓN

El haber conseguido salir del concurso de acreedores, por una deuda reconocida de 400.000 euros (aunque había otros pagos por valor de 300.000 euros a finiquitar en tres años), que se sabía que se iba a enjugar, aunque se necesitaba tiempo para resolver cómo, ha sido fundamental para la entidad deportiva que ha cumplido 105 años. A través de una refinanciación de la deuda con un mayor plazo de amortización a través de una entidad bancaria, con cuotas mucho más asequibles, y el haber resuelto la deuda con la Agencia Tributaria, que ascendía a más de 200.000 euros, donde no cabía más negociación que el pago, heredada de anteriores directivas por la irregular desgravación del IVA, hace concebir un excelente panorama de futuro, explica Zeus Coves, quien forma de la lista del aspirante José Clement, al igual que Juan Carlos Lozano o Diego Moya, quienes también ocupan puestos en la directiva actual.

La piscina del Tiro de Pichón ayudo a diversificar las actividades en la entidad / INFORMACIÓN

Explotaciones

Coves explica que ha sido fundamental estos años para el cambio de rumbo el hecho de la contratación de Alejandro Carrillo como director general, pues gracias a su experiencia ha conseguido reconducir algunas de las explotaciones de la entidad, caso de la publicidad o del restaurante, mejorando las fuentes de ingresos. En una carta a los socios, José Clement, recuerda las dificultades económicas superadas. "Tenemos muy claro que el club necesita cambios estructurales y la gestión económica va a tener una relevancia vital, teniendo que actuar desde todos los estamentos del club con el máximo rigor y profesionalidad. Tenemos planes de acción sobre cada área para revertir esta situación basándonos en la contención de gasto y el incremento de todos los ingresos atípicos y nuevas partidas que a buen seguro llevaremos a cabo. Tenemos que rentabilizar cada metro cuadrado de nuestras instalaciones, tenemos que monetizar cada relación con sponsors, empresas e instituciones".

El candidato quiere que la entrada y salida de socios de los últimos años deje de ser una constante, por eso "crearemos espacios para los no socios del club que, no nos engañemos, sus ingresos también son vitales para el club. Limitaremos el acceso a los nuevos socios a 1.000 que iremos ampliando conforme se vayan creando nuevos espacios. No habrá subidas de cuotas para los socios. Realizaremos cambios en mantenimiento y recepción, con la introducción de toallas en las taquillas de los socios, para evitar el trabajo extra tanto en recepción como en mantenimiento. Digitalizaremos los pagos y gestiones administrativas, para aliviar la carga de trabajo y que la recepción del club se dedique al socio". También plantea entre los proyectos la construcción de una pista central de pádel que atraiga eventos importantes a Elche.