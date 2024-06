Los ocho espacios de Elche con propuestas culturales más que interesantes

En la agenda cultural de Elche para esta semana y hasta el domingo 9 de junio vuelven a coincidir numerosas propuestas para todos los gustos. Así por ejemplo, se proyecta en los Odeón la película "Stella, víctima y culpable", mientras el Gran Teatro acoge los musicales "Love and be loved" y "The new Juliet" para recaudar fondos a favor de la Fundación Save The Children, esto último entre el 6 y 7 de junio.

En concreto los cines Odeón proyectan esta semana la película "Stella, víctima y culpable". Este largometraje cuenta la historia de Stella, una mujer que se encuentra atrapada en una compleja red de circunstancias que la llevan a ser vista tanto como una víctima de situaciones adversas como una culpable de ciertos actos.

Además, el Centro de Cultura Contemporánea de Elche l’Escorxador proyecta el documental "Mare Nostrum", el jueves 6 de junio a las 20 horas, y después se realizará una mesa redonda.

Asimismo, el Gran Teatro cuenta con la representación de dos musicales, a cargo del estudiantado del IES Joanot Martorell, cuya recaudación irá destinada a favor de la Fundación Save The Children. El primero de ellos, "Love and be loved", tiene lugar el jueves 6 de junio y, "The new Juliet", el viernes 7 de junio, ambos a las 20:30 horas. El precio de la entrada son cinco euros.

También en el Gran Teatro se llevará a cabo el espectáculo "Y te lo querías perder", el sábado 8 de junio, a las 20.30 horas con precios que van desde los 13.5 a los 19,5 euros

En este mismo escenario se llevará a cabo una gala benéfica a favor de Manos Unidas, con la Escuela de Danza María Segarra. Será el domingo 9 de junio, a las 20 horas. El precio de la entrada es de nueve euros.

Y estas son otras propuestas:

L’ESCORXADOR:

Proyección de documental y mesa redonda: "Mare Mediterraneum"

Jueves 6 de junio a las 20:00 h

Espai escènic

Entradas con invitación que se recogen una hora antes de la proyección en la taquilla de L’Escorxador

Cineclub Luis Buñuel: "Radical"

Viernes 7 de junio

Pases: 17:30 y 20:00 h

Nacionalidad: Méjico

Duración: 127 minutos

Sinopsis: Basada en una historia real, cuenta la historia de un maestro de una ciudad fronteriza mexicana llena de abandono, corrupción y violencia, que prueba un nuevo método radical para desbloquear la curiosidad y el potencial de sus alumnos, y puede que incluso su brillantez.

Información general de la filmoteca:

Entrada general: 3 €

Miércoles (día del espectador): 1,50 € (gratis con la tarjeta dorada del Ayuntamiento)

Jueves: gratis para estudiantes de secundaria, bachillerato y de la Universidad de Elche menores de 30 años (acreditándolo con el carnet del centro educativo).

Filmoteca en VOSE: jueves a las 20:00 y 22:30 h

Información y venta de entradas en www.instanticket.es y taquilla del cine Odeón, 45 minutos antes de cada sesión.

Información del Cine-club Luis Buñuel:

Entrada: 5 €, y para socios del cineclub, acceso con la tarjeta semestral.

Venta de entradas en www.lomasticket.com y en la taquilla del cine Odeón.

CENTRO CULTURAL LAS CLARISAS

Exposición de fotografías itinerante: Photoclot 2024

Del jueves 6 al viernes 28 de junio

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Organiza Aigües y Sanejament d’Elx.

LONJA MEDIEVAL

Exposición: Historia ilustrada de la Dama de Elche

Hasta el domingo 16 de junio

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: La Real Orden de la Dama de Elche ha organizado esta exposición con obras en acuarela y dibujos sobre la historia de la Dama de Elche del artista ilicitano Antonio Ródenas.

SALA ORDEN TERCERA

Exposición: Proyecto Arriba el Telón

Hasta el domingo 30 de junio

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Organiza la Concejalía de Transparencia, Participación, Distritos, Bibliotecas, Mercados y Mercadillos.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ELCHE (MACE)-Sala de exposiciones temporales

Exposición: López-Soldado. Nuevos orígenes. 70 años de investigación creativa

Hasta el domingo 15 de septiembre

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Exposición antológica de Francisco López-Soldado, doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Explora un universo interior único y su paleta se convierte en un reflejo pictórico del microcosmos humano.

LA CALAHORRA – SALA MASÓNICA

Exposición: VI Certamen de fotografía Venida de la Virgen in memorian Don Julián Fernández Parreño “Monferval”

Hasta el domingo 23 de junio

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Organiza la Concejalía de Fiestas.

MAHE - SALA ROJA

II Ciclo de Música en Museos Municipales de Elche

Música clásica: Concierto a cargo del aula de violín del profesor Francisco Miró

Viernes 7 de junio a las 19:00 h

Entrada libre hasta completar aforo.

Información: Organizan Museos Municipales de Elche, Concejalía de Cultura y Conservatorio Profesional de Música de Elche.

CONCIERTOS “MÚSICA A LA PLAZA 2024”

Plaza dels Algeps

Banda Sinfónica de Elche

Sábado 8 de junio a las 20:00 h

Información: Música en vivo en las plazas de Elche.

