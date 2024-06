Carlos Herrera: "Hay dos cosas que quiero ver en Elche: el Misteri y la Nit de l'Albà"

El periodista almeriense Carlos Herrera Cruset ofrecía hace un momento una rueda de Prensa en el edificio Rectorado de la Universidad Miguel Hernández (UMH), donde aseguraba que pese a sus vínculos familiares con Elche "hay dos cosas que quiero ver y que aún no he tenido ocasión: una es el Misteri, del que sí he podido disfrutar a través de documentos audiovisuales, y la otra es la Nit de l'Albà, todo el mundo me lo recomienda y espero poder estar pronto en ambos eventos". Herrera recibe hoy en el Gran Teatro de la ciudad de las palmeras el título de Doctor Honoris Causa por la UMH en un acto que se está celebrando ahora mismo.

El acuerdo de la comisión de gobierno fue unánime en el nombramiento del nuevo Doctor Honoris Causa y también la designación de Carmen Victoria Escolano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la entidad, como madrina.

El periodista Carlos Herrera junto al rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, a la llegada al acto en el entorno del Gran Teatro / ÁXEL ÁLVAREZ

Motivos

La Universidad ilicitana reconoce al periodista porque "ha labrado un camino profesional distinguido por su habilidad para conectar con la audiencia", decía el comunicado oficial. "La radio ha sido el ámbito donde ha destacado especialmente y se ha convertido en una figura reconocida en el panorama radiofónico español", añadía.

Carlos Herrera Crusset, nacido el 8 de julio de 1957 en Cuevas del Almanzora (Almería), es "un periodista, comunicador y presentador con una reconocida trayectoria en radio y televisión. Desde su juventud, mostró un marcado interés por el periodismo y la comunicación, una pasión que "le llevaría a convertirse en una de las voces más influyentes del ámbito mediático español", resaltaba la UMH. Su carrera comenzó en la década de 1970 en emisoras locales y regionales (Cadena Ser, Radio Nacional, Canal Sur Radio, entre otras). Actualmente dirige el matinal Herrera en Cope.

El periodista Carlos Herrera juntoa su madrina, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la UMH, Carmen Victoria Escolano / ÁXEL ÁLVAREZ

Sobre la profesión periodística hablaba esta mañana en ela UMH Herrera asegurando que "soy bastante crítico si tengo que realizar un diagnóstico de la profesión. El periodismo va camino de perder su relevancia si no contempla entre sus condiciones la más importante, el amor por la verdad". Según el almeriense, "el hecho de que la sociedad disponga hoy en día de un mayor número de medios no significa que exista más pluralidad. Falta matiz, análisis, rigor y un determinado punto de honestidad en una parte del ejercicio periodístico que se realiza en España".

El nuevo Doctor Honoris Causa de la UMH considera que "a medida que disponemos de más capacidad técnica para conectaros posiblemente estamos menos conectados". Consultado por cómo se puede enseñar su habilidad comunicadora, el homenajeado detallaba que "comunicar es como torear. Uno torea como es y comunica como es. Comunicar tiene unas reglas que normalmente no se enseñan pero sí se aprenden. Es muy difícil enseñar a comunicar, llegar a emocionar, pero sí se puede aprender. ¿Cómo? A base de tomar nota de los mejores y también de lo que no lo son".

Recibir el título universitario "me llena de orgullo y satisfacción, máxime cuando la universidad que me lo concede lleva el nombre del poeta que me abrió los brazos a la literatura y la poesía. Tengo mucho respeto por la formalidad universitaria y es una gran satisfacción íntima legítima que compensa el trabajo realizado para llegar hasta aquí en la profesión. Y además que sea en Elche, donde tengo vínculos conyugales, aún lo hace más especial".